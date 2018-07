Vladimir Petkovic: "Esperemos ser una sorpresa también para quienes nos han subestimado"

Google Plus

La selección de Suiza se encuentra ante una oportunidad histórica de clasificarse para cuartos de final en el mundial de Rusia 2018. Será la primera vez desde 1954 que Suiza se clasifica para cuartos de final de una Copa del Mundo. Tras su buen papel en la fase liguera, la selección de Petkovic se ha convertido en una de las selecciones revelación.

Los suizos se encuentran sumergidos en el considerado como lado débil de esta fase del campeonato. El entrenador de origen bosnio ha manifestado irónicamente que le parece bien que les pongan esa etiqueta, y confía en clasificarse para acallar a quienes les subestiman: “Dejemos que hablen de que es la parte débil, esperamos ser también una sorpresa de quienes nos han subestimado. Puede ser que hayamos tenido suerte, pero en el torneo se ha visto que hemos hecho un buen fútbol, al igual que Suecia, si te fijas ellos se han clasificado eliminando a Italia y han progresado realmente rápido. No somos oponentes débiles, tampoco Inglaterra”, advirtió.

El técnico también ha querido restar presión al partido y a sus futbolistas: “Los que me conocen saben que no suelo pensar en lo que puede ser o lo que ocurrió en el pasado. Lo importante es prepararnos bien para el partido de mañana y ganar, y no pensar que es en el objetivo final”, señaló.

Respecto a las claves del partido para poder obtener un resultado favorable, Vladimir ha querido resaltar varios aspectos importantes: “"Tenemos que hacer un buen trabajo defensivo, y tenemos que dominar el juego, ser efectivos porque mañana creo que no va a haber muchas ocasiones de gol. Nuestro rival no nos dará muchas opciones y tenemos que crear ocasiones interesantes.”

También confía en no cometer los errores y fallos que han arrastrado en la fase de grupos: “Nuestros rivales han sido mejores en los inicios de los partidos. En Suecia seguramente lo saben y tenemos que estar preparados para jugar de manera que tengamos la iniciativa de nuestra parte, y controlando el juego con calidad", comentó.

Por último, Petkovic ha hecho referencia a la polémica con la ideología que se generó con su selección tras el partido ante Serbia: “Tenemos jugadores con diferentes culturas, talentos e ideologías. La química en nuestro equipo es buena y todos se llevan bien, eso es una garantía para el éxito", sentenció.