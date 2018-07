Suecia- Suiza: puntuaciones de Suiza octavos de final Mundial de Rusia 2018

Suecia y Suiza disputaron un partido donde la táctica y lo físico se impuso al buen juego. Ambos conjuntos resltan por sus virtudes en defensa, las mismas que escasean en ataque. Los dos equipos destacan por su orden atrás pero la falta de puntería fue muy palpable. Sin embargo la fortuna se alió con Suecia, siendo Forsberg el autor del primer y a la postre único gol del encuentro gracias a que su disparo tocó en un defensa Suizo. En líneas generales ambas selecciones estuvieron muy parejas aunque a Suiza le falto la chispa en ataque que sí tuvo su rival y que le sirvió para llevarse el duelo.

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar.

Vladimir Petković

6| El seleccionador suizo repitió el mismo esquema que llevaba usando durante todo el campeonato. Un 4-2-3-1 de inicio donde destacaba la solidez defensiva de la selección aunque siempre dependiente de los destellos ofensivos de Shaqiri y Xhaka. A priori una apuesta segura que le había dado grandes resultado, sin embargo para este encuentro no podía contar con su capitán Lichtsteiner ni con Schär, ambos componentes claves de su defensa. En su lugar decidió colocar a Lang y Djourou los cuales no lograron dar la talla. Además, roto de delantero y en esta ocasión ocupó el puesto de 9 un Drmić que nunca estuvo cómodo en el encuentro. Debió de dar entrada a Embolo antes.

Yann Sommer

6| Cumplidor. Nada se le puede achacar a Sommer en el gol al ser un rechace del defensa quién le descoloca. En todo lo demás tuvo pocas intervenciones resolviendo la mayoría de ellas con soltura. Seguro bajo palos, no puedo evitar la derrota de su equipo.

Michael Lang

4| Discreto. El nuevo fichaje del Borussia Mönchengladbach tenía la difícil tarea de hacer olvidar a Lichtsteiner que no podía disputar el partido por lesión. Apenas le llego a los tobillos al jugador del Arsenal. Pocas subidas en ataque y en defensa tuvo problemas para parar a los jugadores suecos. Fue expulsado en el minuto 94 por una falta en a Isaac Thelin que se disponía a encarar el portero en el contraataque final de Suecia.

Johan Djourou

4| Flojo. Sustituir a Schär que venía haciendo un gran Mundial no era fácil y Djourou no lo consiguió. El defensa del Deportivo que se completaba muy bien con Akanji y el ex de Arsenal no logró lo mismo. Sufrió mucho en cada ataque de Suecia, siendo en ocasiones Ankanj quién se sacara las castañas del fuego. Bastante fuera de nivel desde que se fuera a Turquía a jugar fue el peor de la defensa suiza.

Manuel Akanji

7 |Gafado. Su rechace en el gol de Forsberg empañó otra buena actuación del central de Dortmund. Muy seguro, bien por alto, siempre evitando remates, sostuvo a Suiza en defensa. Una gran promesa europea que no hay duda de que se convierta en uno de los mejores en su posición.

Ricardo Rodríguez

8| Participativo. El mejor jugador de Suiza del partido. Fiable en defensa a pesar sufrir en ocasiones cuando Suecia atacaba por su banda, en ataque no se le pudo pedir más. Favorecido por las diagonales de Zuber que le dejaban todo el carril libre, su guante en la zurda fue el arma más poderosa de su equipo. Ya sea a balón parado o desde fuera del área, las jugadas de mayor peligro de Suiza llegaron por su banda. A pesar de tener un año irregular en el Milán, se ha vuelto a reivindicar con un gran lateral izquierdo.

Granit Xhaka

3|Decepcionante. Llegaba a este partido como una de las estrellas del combinado suizo pero no dio la talla. Falló en la mayoría de sus pases y apenas utilizó el disparo de larga distancia, una de sus grandes cualidades. No creo peligro y sufrió en cada ataque de Suecia. Tampoco fue el ancla que le pedía el equipo que fuera. Muy impreciso, en el gol de Fosberg se resbaló ante la finta de su rival y no pudo llegar a estorbarlo lo suficiente.

Jugadores suizos lamentándose por la derrota. |Fuente: FIFA.com

Valon Behrami

6| Sacrificado. Debido al mal partido de Xhaka, Behrami tuvo que multiplicarse tanto en ataque como en defensa. Incrustándose en ocasiones en medio de los centrales, era el encargado de salir con la pelota jugada en los ataques de su equipo. En defensa estuvo muy atento para parar con faltas tácticas los contragolpes suecos además de robar balones vitales para su equipo.

Xherdan Shaqiri

7| Desacertado. A pesar de cometer pérdidas durante la primera parte, nunca perdió la fe y siempre intentó crear peligro. Sin embargo, la mayoría de sus balones diagonales desde la derecha al área no encontraron buen puerto, acción que desespero al futbolista del Stoke. En el segundo tiempo se cambió de banda, mejorando su juego y llegando a tener disparos claros, pero tampoco consiguió su objetivo. No se le puede reprochar nada al jugador que más veces lo intentó por parte de Suiza.

Blerim Džemaili

5| Discreto. Más atento en la faceta defensiva que en la ofensiva, aportó poco al juego de su equipo. Tuvo la mejor ocasión de Suiza en la primera parte con un disparo franco en el área tras una buena pared con Zuber pero se le fue alto. Sustituido en la segunda mitad, no se termina de asentar en la posición de media punta con la selección, ya que en el Bolonia juega más de interior.

Steven Zuber

6| Irregular. De más a menos. Su actuación en la primera parte fue bastante buena, creando peligro con diagonales desde la banda izquierda o llegando desde atrás buscando sorprender. Se fue apagando durante el segundo acto acta que fue sustituido por Embolo.

Josip Drmić

4| Perdido. Suiza tiene un gran problema para anotar goles y eso se ejemplifica en sus delanteros. Ninguno ha rendido de una manera especial en este torneo. En esta ocasión, Drmic se le vio bastante asilado y perdido durante todo el partido, teniendo que bajar a banda para recibir al no llegarle balones. Apenas logró rematar los centros que le enviaban sus compañeros.

Haris Seferović

5| Inadvertido. Jugó como delantero titular en los dos primeros partidos de su selección pero en esta ocasión tuvo que salir desde el banquillo sustituyendo a Džemaili. Apenas entro en juego. Su participación en el partido era nula hasta su remate fallido en el minuto 90 que detuvo bien Olsen a pase de Ricardo Rodríguez.

Breel Embolo

6|Atrevido. Entro por Zubec en la segunda mitad y mejoró notablemente al equipo. Lo intento en ataque, dado mayor profundidad a Suiza por la banda izquierda. Tuvo la ocasión para empatar el partido tras un córner pero su cabezazo fue despejado por Forsberg sobre la línea. Debió entrar mucho tiempo antes al terreno de juego.