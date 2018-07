Uruguay - Francia: puntuaciones de Uruguay, Mundial Rusia 2018

Google Plus

Se acabó el sueño para los charrúas en esta Copa del Mundo. Luego de haber afrontado un duro compromiso ante una de las candidatas a llevarse el trofeo, una de las dos selecciones sudamericanas que seguían en carrera se despide en estos cuartos de final, mejorando su actuación del mundial pasado (llegó hasta octavos), aunque no pudo volver a las semifinales como en Sudáfrica 2010.

La baja de Cavani fue un factor fundamental en el armado del equipo, ya que complicó las opciones de los uruguayos para lastimar a una dura defensa francesa

Una vez finalizado el encuentro, el eterno entrenador Oscar Washington Tabarez confirmó en conferencia de prensa que no continuará siendo el entrenador de la selección uruguaya después de doce años y tres mundiales disputados.

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar.

Oscar Tabarez

7| Vigencia. En lo que fue el último partido del maestro a cargo de su selección, demostró su experiencia y su vigencia en el cargo. Si Uruguay se animo a soñar por más, fue en gran parte por su notable trabajo. Su legado será eterno.

Fernando Muslera

3| Errático. Minutos antes del segundo gol, Griezmann casi le quita el balón en una salida. Tuvo total responsabilidad en el segundo gol de Francia, y dejo el encuentro prácticamente condenado. Hasta este partido estaba realizando un mundial en un gran nivel.

Martín Cáceres

6| Atento. El defensor realizó un gran encuentro, cerrando en su sector y presionando en la mitad de la cancha. En su cabeza tuvo la posibilidad de igualar el juego, pero Lloris el ahogo el grito de gol con una extraordinaria atajada.

José Giménez

5| Garra. No fue el mejor partido para el jugador del Atlético de Madrid, perdiendo en varias ocasiones el duelo mano a mano con Giroud. Terminó siendo la imagen de la derrota; no pudo aguantar las lágrimas de desilusión a pocos minutos de terminar el partido.

Diego Godin

7| Experiencia. Es el amo y señor de la defensa celeste. Realizó un gran encuentro, ganando en casi todas las jugadas a sus espalda. En sus pies pudo haber empatado las acciones luego de un rebote del portero francés, pero su disparo terminó por arriba del travesaño.

Diego Laxalt

6|Acertado. El lateral de 25 años se bancó el mano a mano frente a Mbappé. En su versión ofensiva, se proyectó en todas las ocasiones que pudo ofreciéndose como una opción alternativa en ataque.

Nahitan Nandez

5| Actitud. No fue el mejor de los partidos para el mediocampista de Boca, tuvo algunos inconvenientes a la hora de resolver los pases. Pudo frenar en algunos momentos las subidas de Tolisso y Hernández. Lo que no pudo lograr en juego, lo contrarrestó en esfuerzo.

Lucas Torreira

7| Futuro. Es una de las grandes promesas de los charrúas. A sus 22 años y en su primera experiencia mundialista fue el encargado de hacer el trabajo sucio metiendo y luchando en todas las jugadas. Realizó muy bien los relevos con los laterales.

Matías Vecino

5| Irregular. Tenía como objetivo frenar a Pogba y lo logró por momentos. Perdió la marca de Varane en la jugada del primer gol de los europeos.

Rodrigo Bentancur

5|Condionado. La amarilla complicó su juego. De buen partido en la zona defensiva bloqueando y siguiendo a Kanté. Falló en la zona ofensiva, no pudiendo insertar un pase peligroso para el rival.

Christian Stuani

4| Complicado. El delantero del Girona tenia la durísima tarea de reemplazar a uno de los mejores jugadores de Uruguay: Edinson Cavani. Ayudó en defensa, pero no pudo sobresalir en ofensiva.

Luis Suarez

4| Alejado. Si un delantero no está bien acompañado y abastecido, no tendrá un buen partido y así fue el partido para el atacante del Barcelona. No pudo destacarse individualmente.

Maximiliano Gómez

5|Recambio. Ingresó en la segunda mitad para poblar el mediocampo, y se terminó contagiando del barullo del equipo.

Cristian Rodríguez

5| Intentó. El histórico Cebolla fue la segunda opción de recambio en busca del control del balón aprovechando la buena técnica del jugador. Solo pudo darle un balón a Suarez, aunque este se encontraba en posición adelantada.

Jonathan Urretaviscaya

S/C| Entró a poco del final y no pudo desnivelar ni modificar el resultado del juego.