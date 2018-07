Will Norris renueva con los Wolves hasta 2021

Google Plus

El joven portero de 24 años decidió renovar el contrato con su actual club, el Wolverhampton Wanderers, para afrontar el ascenso a la Premier League tras 6 años sin conseguir volver a la élite del fútbol inglés. Así lo ha hecho saber la entidad futbolística a través de su página oficial.

"No podemos subestimar el nivel de competencia al que nos enfrentaremos el próximo año".

Norris quiso destacar "el tamaño del desafío que tienen por delante" al jugar en la máxima categoría inglesa. También hizo hincapié en su situación durante la última temporada. "Ha sido un año fantástico para el club, me hubiera encantado haber jugado un papel más importante que el mío, pero estoy extremadamente feliz. Fue un año positivo para todos los involucrados", explicó. El portero inglés no ha gozado de regularidad durante la última temporada. Ya el año pasado no fue elegido como titular en la segunda división, pero sí para la FA Cup y la Carabao Cup. Consiguió la imbatibilidad en 5 de los 6 encuentros disputados entre las dos competiciones ante equipos de la talla como el Southampton, el Swansea o incluso el actual campeón nacional, el Manchester City.

El actual campeón de la Championship cuenta ya entre sus filas con el recién llegado Rui Patricio, llegado del Sporting de Lisboa, y con John Ruddy, titular la temporada pasada y, seguramente, segundo en su posición para Nuno Espirito Santo, por lo que Norris lo tendrá muy difícil para conseguir disfrutar de los minutos que tanto desea.

La suya no ha sido la única tarea en las oficinas de los del Molineux. A su renovación, hay que sumar las incorporaciones de Bolly y Abofe (tras aplicar la opción de compra), Bonatini, la de los portugueses Diogo Jota y Rúben Vinagre, y la cesión de Raúl Jiménez, procedente del Benfica.