El Brighton ficha a David Button

David Button ha abandonado el Fulham, recién ascendido a la Premier, para fichar por el Brighton & Hove Albion, por un precio que no ha sido revelado. Así lo ha hecho saber el club en su página web, anunciándolo como el quinto fichaje del verano. Su nuevo entrenador, Chris Hughton, ya ha declarado que "están encantados de traer a un portero de su experiencia", además de señalar que "trabajará bien con Maty Ryan y Jason Steele" tras las cesiones de Christian Walton y Robert Sánchez.

David Button | brightonandhovealbion.com

"No podría estar más feliz de estar aquí. Estoy encantado y con muchas ganas de que llegue la temporada"

Mientras tanto, el nuevo fichaje de los blanquiazules ya ha expresado "quedar impresionado" con las actuaciones de su nueva entidad durante la pasada campaña y ha elogiado tanto a sus seguidores como las instalaciones: "Es un estadio encantador y he jugado contra el club muchas veces [...] las instalaciones y los aficionados también son geniales". Además, ha tenido unas palabras para un viejo conocido, el entrenador de porteros, Ben Roberts. "He trabajado con él antes en el Charlton Athletic [...] es uno de los mejores entrenadores del país y estoy contento de estar de regreso con él aquí". Asimismo, ha mencionado haber escuchado que los jugadores son "un gran grupo" y que "los entrenamientos serán una buena oportunidad para conocer al equipo de inmediato.

Será el duodécimo equipo del veterano portero de 29 años, que también ha pasado por Bournemouth, Tottenham o Brentford, siendo este último donde más temporadas se ha mantenido (tres) y donde de más protagonismo ha gozado en toda su trayectoria futbolística. Sus dos últimos años los ha pasado en el Fulham, equipo en el que tuvo mucha participación en su primera temporada, jugando 40 partidos, pero demasiado poca en su segunda y última, en la que ha disputado únicamente la mitad, contribuyendo al ascenso en los play-offs.