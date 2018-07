Dyche, ante la vuelta a Europa del Burnley: "Es una marca histórica, pero solo quiero ganar"

La Europa League arranca para el Burnley. Los de Sean Dyche jugarán la segunda ronda previa contra el Aberdeen escocés en busca de una plaza en el fútbol europeo. El técnico no ha querido desmerecer a su rival antes del choque vital para ambos.

“Es un partido que queremos ganar”, ha comentado a un medio local Dyche, “cuando estemos en el campo, serán once contra once y veremos quién gana”. El duelo, que se ha bautizado como The Battle of Britain por la rivalidad de Escocia e Inglaterra, no tiene un claro favorito: “Nuestros scouts de la liga escocesa nos dicen que lo han hecho muy bien. Durante toda mi vida, Rangers y Celtic han sido clubes enormes y no es fácil colarse entre ellos”, algo que ha logrado el Aberdeen en las últimas campañas, según apuntó el entrenador inglés.

Dyche ha analizado a su rival para saber qué versión se encontrará el jueves en Europa League: “Son organizados, juegan hacia arriba rápidamente, van a la segunda jugada bien, están listos para trabajar. Para todo eso tienen que estar listos nuestros jugadores”. El club escocés, en el amistoso previo al enfrentamiento con el Burnley, empató a uno con el West Brom.

Tampoco será la primera vez que se midan Dyche y McInnes, el técnico del Aberdeen. En el pasado, ya se enfrentaron en el pasado: “No le conozco muy bien, pero parece un buen tipo, está haciendo un buen trabajo. Es muy difícil competir cada año y lo han hecho”.

Además, este será un partido especial para los Clarets, que regresan a una competición internacional desde la campaña 66/67. Sean Dyche ha querido tener unas palabras para lo que significa esto para el club: “Es otra marca histórica para mí, personalmente. He tenido algunas desde que estoy aquí, con diferentes grupos de jugadores. Aunque ahora no nos fijamos en eso. Son cosas que se miran dentro de 20 años y se recordarán”. Finalmente, Dyche comentó que, por mucho significado que tenga el partido, el Burnley solo buscará “ganar, no estoy confuso en ese tipo de cosas”.