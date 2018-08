Guía VAVEL Premier League 2018/19: Tottenham, buscando consolidarse entre los mejores

Google Plus

El Tottenham comenzará su andadura en la Premier League 2018-19 el sábado once de agosto en St.James Park ante el Newcastle (al igual que el año pasado), a partir de ese momento los de Pochettino buscarán meterse entre los cuatro mejores de la liga inglesa por cuarto año consecutivo. Los spurs además han acabado entre los tres primeros las tres últimas temporadas, consolidándose como uno de los mejores equipos de inglaterra en la actualidad. Esta temporada se antoja algo más complicada para ellos, Liverpool y Chelsea se han reforzado muy bien y serán una mayor amenaza de lo que fueron el año pasado.

Los spurs cumplieron la temporada pasada una década sin títulos y tan solo han ganado uno en todo el siglo XXI (la Copa de la Liga en la temporada 2007-08). Esta Premier League 2017-18 será la quinta para el Tottenham de la mano de Mauricio Pochettino, ya han pasado cuatro años desde que el argentino rescatara un equipo hundido por André Villas Boas y Tim Sherwood y lo devolviese al top 3 de Inglaterra. La conquista de su tercera liga inglesa (el equipo no gana una desde los años 60) parece un objetivo bastante difícil de lograr, aunque con el gran nivel mostrado estos últimos años siempre nunca hay que dejar de tenerlos en cuenta.

Temporada 2017-18

El Tottenham comenzó con una sólida victoria a domicilio ante el Newcastle por 0-2. Sin embargo, los de Pochettino iban a llevarse su primer palo en su primer partido importante de la temporada cuando perdieron por 1-2 en casa ante el Chelsea. A medida que avanzaba la temporada comenzaron a lograr grandes rachas de victorias, logrando 15 de 18 puntos entre mediados de septiembre y principios de noviembre. Aun así, los spurs tuvieron muchos problemas para derrotar a sus rivales directos en la primera vuelta, exceptuando la victoria 4-1 ante el Liverpool, perdieron los otros partidos ante Arsenal, City, United y Chelsea. Las buenas noticias llegaron en la Champions donde lograron ser primeros en un grupo muy complicado con el Madrid y el Dortmund. En la Carabao Cup fueron eliminados en cuarta ronda ante el West Ham al perder por 2-3. El Tottenham finalizó la primera vuelta con 34 puntos, la liga de campeones realmente salvó la primera vuelta floja e irregular del equipo.

En la segunda vuelta iba a llegar la reacción, tan solo perdieron dos partidos (ante el City y el West Brom) en el tramo final de la temporada y lograron victorias clave ante equipos que se les resistieron en la primera vuelta como Arsenal, Chelsea y Manchester United. Sin embargo, la eliminación en Champions en los octavos ante la Juventus iba a ser un golpe muy duro para el equipo, los spurs dominaron a los finalistas de 2017 pero diez malos minutos en la ida y otros diez malos en la vuelta les costaron la eliminación. En la FA Cup alcanzaron las semifinales y a pesar de adelantarse en el marcador, el Manchester United logró la remontada y los eliminó, dejándoles un año más sin títulos. El Tottenham acabó la temporada con un partido lleno de goles, ganando 5-4 al Leicester City y asegurando la tercera posición en la tabla, este era el tercer año consecutivo en el top 3 de la Premier para el equipo.

La temporada del equipo fue muy buena pero quedó manchada por las tres eliminaciones en las Copas, sobre todo la de la Champions que 20 malos minutos de 180 les dejaron fuera a la competición a pesar de derrotar al Real Madrid y ser muy superior a la Juventus. Harry Kane volvió a ser la principal referencia ofensiva de un equipo liderado por él y con jugadores de mucho talento en la medular como Eriksen, Dier y Dele Alli. El delantero inglés anotó 30 goles pero no fue el máximo goleador esta temporada ya que Mo Salah marcó 32. Kane a pesar de marcar un gol más que en la temporada 16/17 fue incapaz de ser el máximo goleador de la Premier por tercer año consecutivo.

Altas y bajas

El Tottenham todavía no ha realizado ningún fichaje y es junto al Southampton el único equipo que no ha gastado dinero en incorporaciones hasta este momento. Los de Pochettino tan solo han recuperado a los jugadores que volvían de cesión. En cuanto a las bajas han perdido a dos jugadores pero no han ganado dinero ya que los dos han quedado libres de contrato. Los spurs se mantienen a 0, sin fichar y sin que otros equipos fichen a sus jugadores. Hasta el momento se han mostrado muy discretos en el mercado.