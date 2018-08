Análisis Wolverhampton 2018/19: estilo portugués en Molineux

Google Plus

Siempre el cambio tan drástico de ir en unos meses de jugar en la Championship a jugar en la Premier League, le pesa a cualquiera de los tres nuevos equipos para mantener su estilo de juego y que les alcance para salvarse. Este reto le llega al equipo de los Wolves, que bajo el mando de Nuno Espirito Santo buscarán establecer el proyecto del equipo. Desde que llegó el portugués al cuadro amarillo, se mostró el equilibrio que tienen sus equipos y una gran efectividad.

Nuno Espirito Santo

Como lo mencionamos, Nuno Espirito Santo asumió la dirección técnica del cuadro licántropo el año pasado con el objetivo de regresar a los primeros planos del futbol inglés. Se logró esta meta al campeonar en la Championship con un tanto de comodidad al alzar la copa con nueve puntos de ventaja.

Foto: Wolves

Antes de asumir el banquillo del Mollineaux Stadium, el paso de Nuno nunca tuvo estabilidad tras salir del Río Ave que fue su primera aventura. Con el conjunto de la Primeira Liga logró establecerlo como un equipo con ambición de quedarse en la división y un estilo de juego atrevido hacia los llamados grandes. El logro de Espirito Santo aquí fue el de obtener el pase a la Europa League, pero él ya no la pudo dirigir porque se le presentó una nueva oportunidad.

Salió del conjunto de Villa del Conde para hacerse cargo del Valencia donde obtuvo su primer fracaso al ser despedido a mediados de su segunda temporada. A pesar de no completar el proceso con los Ches, implantó un buen juego; pero que siempre le costó el ser efectivo. Después de esa temporada, descansó unos meses para tomar al Porto y frenar el paso arrollador del Benfica en Portugal. No logró llevarse la liga y además la Champions League no se avanzó de fase de grupos. Por lo que al terminó de su primer año, dejó el cargo de estratega y firmó con los 'Lobos' de Inglaterra.

Análisis por línea

Porteros. En esta posición se espera que haya muy pocos cambios a lo largo de la temporada de Premier League. Porque la llegada de Rui Patricio le da ese plus de calidad que a cualquier equipo de recién ascendido le hace falta. Si en alguna ocasión el arquero campeón de la Copa de Europa no puede estar, el relevo será con John Ruddy que fue titular todo el año pasado.

Foto: Wolves

Defensas. Al tener que jugar con una línea de cinco, será muy importante la profundidad que haya, sobre todo en la posición de centrales. Ahí comanda el capitán Conor Coady que deberá ser quién advierta de los tiempos en los que jueguen los tres centrales, será acompañado por Boly y Bath. Pero los nombres aquí en esta zona no son tan rimbonbantes, por ende puede que se sufra aquí. A las laterales llegaron dos refuerzos de calidad, Jonny y Rubén Vinagre buscarán pelear por un puesto en la titularidad, que hoy por hoy tienen Otto y Doherty.

Foto: Wolves

Mediocampistas. La dupla que se formó con Rubén Neves y Joao Moutinho es algo que ilusiona a todos los aficionados. Porque con el buen toque de balón que tienen ambos, será un equipo que tenga muchas opciones de peligro en base a lo que generen ambos. Los recambios que existen también son interesantes, ya que el talento joven de la cantera con Gibbs - White y Ronan tiene su oportunidad de explotar.

Foto: Wolves

Delanteros. Esta es la clave para que el equipo logre salvarse o no, porque si tu delantero no mete goles, es imposible quedarse en la Premier League. La apuesta de las anotaciones se dio al mexicano Raúl Jiménez que será por primera vez titular en liga europea, tras resignarse a la banca con Benfica y Atlético de Madrid. Tendrá Raúl como sus mejores amigos a los extremos Diogo Jota, Iván Cavaleiro y Helder Costa; que cualquiera de estos tres puede ayudar a Jiménez con la cuota de goles.

Foto: Wolves

¿Cómo jugarán?

El estilo del estratega no lo cambió del que tenía cuando dirigía al Porto. Arma a sus equipos de atrás hacia adelante para tener como máxima prioridad no encajar goles y a base de un gran acompañamiento que tengan sus carrileros con los extremos bien abiertos, le abran pelotas para que al centro del área el atacante remate.

Otro punto muy importante es la feroz línea de cinco defensores, que aquí juega un rol muy importante el capitán Coady. Porque tiene esa dualidad de saber cuando formar esta fortaleza en la última zona del campo cuando los atacan y al momento de ofender; subir al mediocampo para ayudar a la salida del equipo. Además que la llegada de Rui Patricio a defender la portería, hará que la seguridad atrás sea mayor al tener uno de los mejores guardametas del planeta.

Foto: Wolves

La clave del equipo esta en el mediocampo, donde la dupla portuguesa de Rubén Neves y Joao Moutinho serán el anclaje y desanclaje del equipo. Neves será el responsable de buscar ganar los balones ante los rivales y una vez los tenga, tendrá que combinarse con Moutinho para generar las opciones de peligro.

Posible Once Inicial