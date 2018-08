Michael Zorc: “Nadie puede alejarse más de nosotros”

Google Plus

El actual director deportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ofreció el pasado martes 7 de agosto del 2018, una rueda de prensa a diferentes medios de comunicación, principalmente alemanes, en Suiza. Zorc en sus declaraciones expresó el deseo existente del club bávaro en fichar a un delantero centro, pero, a su vez, recalcó el impedimento presupuestario que tiene el club alemán para poder realizar una gran compra, lo que conllevaría a continuar así, sin un “nueve puro” en el equipo, de cara a la siguiente temporada.

Al director deportivo se le preguntó directamente si el club de Dortmund comenzará la nueva temporada sin un verdadero “killer”, su respuesta para la Agencia de Prensa Alemana fue la siguiente: "Por un lado, tenemos jugadores como Marco Reus o Maximilian Philipp en la escuadra, que son buenos para anotar una gran cantidad de goles. Por otro lado, también tengo que orientarme a las condiciones económicas del club. Hemos gastado mucho más dinero este año de lo que hemos podido gastar".

No obstante, entre tantos temas a los cuales se pudieron hacer referencia en dicha rueda de prensa, hay uno especial que merece ser recalcado. Un tema de suma importancia para los entes más cercanos del club del oeste alemán. Michael Zorc no dudó ni un minuto en hacerlo saber mediante sus declaraciones: "Hemos establecido estándares de conducta más claros dentro del club. Esperamos con interés el cumplimiento de estos estándares", sostuvo tajantemente el director deportivo del BVB refiriéndose a casos como el de Ousmane Dembélé, el cual entró en un estado de rebeldía para así no entrenar con el primer equipo y facilitar su salida al FC Barcelona, club actual del atacante francés.

La escuadra alemana busca que la derrota 3-1 frente al Napoli en la actual pre-temporada y el reciente fichaje de Witsel, sean un incentivo para comenzar con buen pie la lucha por el máximo galardón de la Bundesliga. La cual tiene como claro y principal candidato al titulo a la escuadra de Niko Kovač, el temido Bayern Múnich.