Guía Ligue 1 18/19 AS Mónaco: los príncipes están listos para luchar

Los príncipes quieren volver a reinar en Francia e invadir toda Europa, por eso irá con todo para ser los mejores del viejo continente. AS Mónaco se fundó en el año 1924 con la fusión de varios equipos polideportivos de la ciudad: Swimming Club, Mónaco Sports, A.S. Beausoleil, Etoile de Mónaco y Riviera A.C. Aunque el equipo es de Mónaco, se le permitió jugar en la Liga de Francia, siéndole otorgado el número de afiliación 91 (lo que enmarca a Mónaco dentro del grupo más antiguo en la Liga).1​ Sus años como institución amateur los vivió dentro del circuito regional en Provenza-Alpes-Costa Azul, con un disímil tránsito. Integró la Ligue du Sud-Est desde 1924.

En 1948, una vez finalizado el conflicto armado que detuvo la vida deportiva europea, Mónaco decide rearmarse profesionalmente gracias al impulso brindado por la monarquía monegasca, personificada en el príncipe Raniero. Durante toda su vida el príncipe sería promotor y fanático del club, aportando a la causa deportiva e impulsando su desarrollo económico con importantes donaciones y beneficios fiscales. Su generosidad se ve reflejada exitosamente para 1953, con el retorno a la máxima categoría francesa.

En su historia poseen 33 títulos, en el cuál se dividen en tres partes: Torneos Regionales con cinco títulos (Division d'Honneur Ligue du Sud-Est (4): 1933, 1948, 1959, 1978 y un Campeonato de Provenza 1942), Torneo Nacionales (20): Ligue 1 (8): 1960-61, 1962-63, 1977-78, 1981-82, 1987-88, 1996-97, 1999-00, 2016-17, Ligue 2 (1): 2012-13, Copa de Francia (5): 1960, 1963, 1980, 1985, 1991, Copa de la Liga (1): 2002-03, Copa Charles Drago (1): 1961 y Supercopa de Francia (4): 1961, 1985, 1997, 2000, y por último Torneo Internacionales: Copa de los Alpes (3) 1979, 1983, 1984, pero esta copa no la cuentan como oficial. Y por último tuvieron dos subcampeonatos, el primero fue la Recopa de Europa 1991-92 y la segunda fue en la Champions League 2003-04 tras caer en la final contra el FC Porto por 3 a 0.

En la temporada 2017-18, tuvieron muy bien, pero en momentos bajaban el nivel de juego, en un momento tuvo las chances de alcanzar al PSG, pero las desperdició y dejó que los parisinos se alejaran más para después griten campeón. Luego casi pierde el segundo puesto en donde tenía a los dos Olympique peleando en esa zona, igual el Mónaco supo manejar los puntos y se quedó escolta de los parisino, y quedó clasificado a la Champions League 2018-19, en el cual quieren tener revancha y poder gritar campeón. En la edición pasada desclasificó en la fase de grupos quedando en el último lugar con solo dos puntos.

Por eso quieren mejorar para dar una buena impresión en la competencia más importante del viejo continente, por eso siguen dando confianza con el entrenador venezolano, Leonardo Jardim para llevar al equipo a lo más alto de Europa. Está en el club desde el 2014, antes dirigió al Sporting de Lisboa (Portugal), Olympiacos FC (Grecia) y Sporting Braga (Portugal). En su carrera como director técnico ganó 2 títulos, uno fue con el Beira-Mar en la Segunda división de Portugal 2009-10 y el otro fue con el A.S Mónaco en la Ligue 1 2016-17.

Este año empezó con el pie izquierdo, perdiendo la final de la Supercopa de Francia por 4 a 0 contra el PSG, pero igual ésta nueva temporada va empezar y pueden arreglar los defectos que tuvo el equipo en la hora de jugar. La táctica que siempre utiliza el entrenador son: 4 defensores, 5 volantes y 1 delantero.

Lo positivo del plantel fue que los dos jugadores del plantel representaron a Francia (campeón mundial) en Rusia, estuvieron Sidibe y Lemar que la única vez que jugaron fue en el empate contra Dinamarca en el Grupo C del mundial, los dos fueron titulares en el Seleccionado de Francia.

Por último es hora de hablar sobre el mercado de pases del Mónaco y como viene sus estrellas. Lo bueno es que el Colombiano Radamel Falcao García está bien para afrontar la primera fecha, ya que fue desplazado en la final contra los parisino por el riesgo a que se lesione, lo malo fue la venta de Lemar al Atlético Madrid del Cholo Simeone por 70,00 millones de euros.

Las altas de los príncipes son: A. Barreca (Torino, Italia), A. Golovin (CSKA de Moscú, Rusia), D. Ouedraogo (Mónaco II), E. Echiejile (vc. Círculo de Brujas, Bélgica), Gil Dias (vc. Fiorentina, Italia), J. Aholou (Strasbourg), J. Gaspar (vc. Círculo de Brujas, Bélgica), J. Mexique (vc. Tours), J. Panzo (Chelsea U19, Inglaterra), L. Traoré (vc. Amiens SC), P. N'Guinda (vc. Quevilly Rouen Métropole), Pelé (Rio Ave, Portugal), R. Pierre-Gabriel (Saint-Étienne), T. Muyumba (vc. Círculo de Brujas, Bélgica), W. Geubbels (Olympique de Lyon), Y. Aït Bennasser - vc. Caen.

Y las bajas son: A. Bongiovanni (c. Círculo de Brujas, Bélgica), A. Diakhaby (Huddersfield Town, Inglaterra), Boschilia (c. Nantes), D. Ouedraogo (Apollon, Chipre), F. Irie (Círculo de Brujas, Bélgica), Fabinho (Liverpool, Inglaterra), Gil Dias (c. Nottingham Forest, Inglaterra), João Moutinho (Wolverhampton Wanderers, Inglaterra), K. Appin (c. Círculo de Brujas, Bélgica), Kylian Mbappe (PSG), P. N'Guinda (c. Círculo de Brujas, Bélgica), R. Ghezzal (Leicester City, Inglaterra), Rúben Vinagre (Wolverhampton Wanderers, Inglaterra), S. Meïté (Torino, Italia), T. Kongolo (Huddersfield Town, Inglaterra), Y. Etienne (c. Círculo de Brujas, Bélgica).

Con Altas y bajas el Mónaco buscará la gloria y confían mucho en su estrella del equipo, el colombiano Falcao que viene de hacer un buen papel en el Mundial Rusia 2018.