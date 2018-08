Guía VAVEL Eredivisie 2018/19: Feyenoord, manteniendo el bloque y la apuesta

Google Plus

El esquema de partida será ese 4-3-3 intrínsecamente ligado al fútbol holandés desde tiempos inmemoriales; un esquema, en el caso del Feyenoord con pocas (o ninguna) variante ni en defensa (4 hombres en línea) ni en ataque (dos extremos por bandas y un delantero de referencia). La única licencia táctica que se permite van Bronckhorst, al menos, como esquema táctico de salida es como posicionar a los componentes del mediocampo, en función de si busca un modelo más ofensivo o más defensivo: en el primero opta por un único pivote defensivo acompañado de dos interiores mientras que en el segundo opta por un doble pivote más conservador con un tercer hombre más adelantado que ejerce labores de enganche con los tres de arriba. (Toornstra, habitualmente).

En relación a los jugadores más importantres, es necesario fijarse en varios aspectos. El primero de ellos, la pérdida del veterano marroquí Karin El Ahmadi quien, tras cuatro años en Rotterdam, ha decidido apurar los últimos años de su carrera en Arabia. Desde su posición de mediocentro, era el auténtico soporte del equipo. Para reemplazarle, he llegado, aunque en condición de cedido desde el Southampton, un viejo conocido de la afición de De Kuip: Jordi Clasie; el hijo prodigo que regresa tras un no excesivamente exitoso periplo en Inglaterra, cesión incluida en el Brujas. Clasie firmo por The Saints en el verano de 2015 por quince millones de Euros con vitola de gran jugador. Sin embargo, nunca llegó a cuajar en Inglaterra, hasta el punto de que el Southampton le ha cedido las dos últimas campañas. Si recupera el nivel y siempre que van Bronckhorst se decida por un doble pivote, debería ser el acompañante de Tonny Vilhena (seis años ya en el primer equipo, pese a sus apenas 23 de edad) en el mismo.

Otro nombre propio en el mediocampo es el marroquí Yassin Ayoub, quien llega libre procedente del Utrecht donde, tras llegar del Ajax Youth con apenas quince años y haber recorrido todas sus categorías inferiores, ha jugado las seis últimas campañas. Un jugador, Ayoub, de muy toque, muy técnico y que puede desempeñarse tanto de medio centro, como de interior como, incluso, en un costado si van Bronckhorst decidiese, en algún partido, jugar con una línea de cuatro en el medio del campo.

Y, para la delantera, cuatro nombres propios que se mantienen con relación al año pasado: los rapidísimos Berghuis (por derecha) y Boetius (por izquierda), como auténticos puñales por ambos extremos y el danés Nicolai Jorgensen como punta de lanza; todo ello con el complemento del mítico Robin van Persie quien, tras su periplo de 14 años por Arsenal, Manchester United y Fenerbahce, volvió ‘a casa’ el invierno pasado y quien parece pueda estar en su última temporada antes de la retirada.

Robin van Persie, ante la que puede ser su ultima temporada como profesional (Foto: feyenoord.com)

Y, siguiendo con la delantera, dos nombres propios más: el sueco Sam Larsson, principal de reemplazo de Berghuis o Boetius y una adquisición a seguir ‘con lupa’, Luis Sinisterra, colombiano de 19 años, por quien el Feyenoord acaba de desembolsar dos millones Euros al Once Caldas.

Y en defensa, dos bajas notables: la de Kevin Diks, que ha vuelto a la Fiorentina tras su cesión la pasada campaña y en la fue el dueño indiscutible del lateral derecho y la del experimentado portero Brad Jones. Para sustituir a Diks y a tenor de lo visto en los partidos de pretemporada, parece van Bronckhorst optara por recolocar a un central, Jeremiah St. Juste, en esta posición. Para el centro de la defensa y tras los graves problemas sufridos en forma de lesiones durante toda la campaña pasada, los holandeses van Beek y van der Heijden y el brasileño Botteghin se repartirán las dos plazas en el centro de la defensa, dejando el lateral zurdo para Malacia mientras no se recupere el indiscutible Haps.

Y para cubrir la baja de Jones en la meta, dos jóvenes holandeses, 20 años contemplan a cada uno: Justin Biljow (quien parece será el titular) y Ramon ten Hove. Importante papel tendrá en el crecimiento de ambos, si logra recuperarse de su lesión en el tendón de Aquiles el veterano Kenneth Vermeer quien, tras la baja de Jones, de regresado este verano tras su cesión al Brujas belga.

Justin van Bilow, quien parece arrancará como portero titular (Foto: feyenoord.com)

En resumen, un bloque que se mantiene con relación al del pasado no, dos o tres bajas notables (Jones, Diks o El Ahmadi) y dos incorporaciones a las que seguir muy de cerca: Sinisterra y Ayoub.