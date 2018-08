Kepa: "Quiero ganar títulos"

Google Plus

El joven portero español, que fue presentado ayer como nuevo jugador del Chelsea, ha respondido esta mañana a sus primeras preguntas como jugador blue. Kepa llega como el portero más caro hasta la fecha debido a que el club londinense tuvo que pagar su cláusula para hacerse con sus servicios, ya que el Athletic Club no estaba dispuesto a negociar por el jugador.

Para empezar, mostró una gran ambición, demostrando que llega a Londres para ganar títulos, algo que no fue capaz de hacer en su anterior club: “Todos los equipos necesitan pelear por títulos, que es lo que quieren los jugadores, por lo que me gustaría ganar más títulos para el club”. Además, Kepa espera que cuando salga del club se le recuerde como un gran jugador: “A eso es a lo que aspiro. Me gustaría ser recordado en este club, cuando vayan pasando los años, como un portero que ayudó al club a conseguir muchos títulos y que ha entrado en la historia”.

"Tengo ganas de trabajar con Sarri"

Más tarde habló sobre la influencia de Maurizio Sarri en su fichaje, ya que es un portero en el que el técnico se lleva fijando desde su etapa en Nápoles: “Tengo ganas de trabajar con él y de entrenar por primera vez. He oído cosas muy buenas sobre él. No puedo esperar a conocerle y trabajar con él. Creo que su estilo de juego no es muy diferente al de la selección española, y mis cualidades encajarán en su estilo”.

Por último, habló sobre los jugadores españoles que hay en el equipo, ya que habló con ellos antes de llegar a Stamford Bridge: “Conozco a todos los jugadores españoles con los que he coincidido en varios equipos de España. He hablado con algunos de ellos antes de venir aquí, como Azpilicueta, Pedro y Morata. Me han hablado muy bien del club, y conocerlos y poder hablar con ellos ha sido un gran apoyo estos días”.