Análisis Liverpool 2018/19: la hora de la verdad

Ha llegado la hora de la verdad.

La hora de la verdad para el Liverpool, para Klopp y para el aficionado. La hora de demostrar que lo transcurrido la pasada temporada no fue casualidad, sino causalidad. Una causa debido al enorme trabajo que se está realizando para volver a poner al equipo en lo más alto a nivel mundial. Esta nueva temporada que arranca, será la cuarta a nivel personal para Jürgen Klopp como entrenador de la entidad 'Red' desde que llegase a Anfield Road en octubre de 2015, por lo que el proyecto está en el momento adecuado de romper a base de títulos y buen juego, con las bases más que asentadas.

Tras haber llegado, pero perdido, a dos finales europeas en los últimos años, ha llegado la hora de la verdad para poder cosecharlos de una vez por todas. Con la creciente inversión realizada, el equipo está obligado a pelear de tú a tú y intentar conseguir éxitos, tanto a nivel europeo, como a nivel nacional, en donde llevan varias temporadas en el dique seco y se ven con la obligación de catapultarse a lo más alto.

Llegó la hora del Liverpool.

ANÁLISIS DE LA PLANTILLA

PORTEROS

Loris Karius

Loris Karius llegó a Liverpool el 24 de mayo de 2016, tras una impresionante racha de actuaciones en la Bundesliga. En 2009 llegó a formar parte del Manchester City U18 y U21, nunca debutando en el primer equipo, con lo que tuvo que emigrar de nuevo a su país natal, Alemania, y recalar en el Mainz 05, antiguo y primer club como entrenador de Jürgen Klopp.

Tal fue su actuación en su último curso en el Mainz, que una encuesta de la revista “Kicker” vio a 235 jugadores de la Bundesliga votar a Karius como el segundo mejor portero de la división, sólo por detrás de Manuel Neuer. Con esto, recaló en Liverpool. Ha ido alternando poco a poco con el veterano Simon Mignolet en la portería hasta que en la pasada temporada disputó en el total del curso un total de 33 partidos como titular. Portero con grandes reflejos y buen trato con el balón para dar pases en largos.

Simon Mignolet

El guardameta belga Simon Mignolet reforzó las filas del Liverpool desde el Sunderland en junio de 2013. Mignolet iniciaría así su primera temporada en Anfield como la primera opción de los ‘Reds’ y disfrutó de un debut de ensueño cuando paró en los minutos finales un penalti y mantuvo la victoria por 1-0 en casa ante el Stoke City. Durante estos años ha mantenido la titularidad, manteniéndose incluso con la llegada de Klopp a Anfield. Con la llegada de Loris Karius, han ido poco a poco alternándose en la portería hasta que en la pasada temporada Mignolet sólo conseguiría disputar 20 partidos como titular al completo. Viene de haber conseguido un bronce en el Mundial de Rusia con su selección, la Bélgica del español Roberto Martínez.

Alisson Becker

Alisson no sólo ha sido el cuarto refuerzo del conjunto de Liverpool de cara a la próxima temporada, sino que se ha convertido en el portero más caro de la historia, con una cifra cercana a los 75M, procedente de la AS Roma. Así, Klopp termina por confeccionar un equipo para luchar de una vez por todas por todos los títulos. El arquero brasileño, titular indiscutible con la selección brasileña llega a la Premier League para dar un salto importante en su carrera deportiva. Con gran capacidad en un uno contra uno y gran elasticidad, el aficionado ‘Red’, disfrutará de lleno. Con Klopp, optará a todo. Su llegada hace prever que, o Karius o Mignolet, tendrán que buscar sitio fuera de Anfield.

Alisson, posando como nuevo portero del Liverpool. Fuente: Premier League

DEFENSAS

Nathaniel Clyne

El lateral derecho internacional con Inglaterra, Nathaniel Clyne, llegó a Liverpool en verano de 2015 procedente del Southampton. Su poderío físico y su rapidez le hizo convertirse rápidamente en indiscutible tanto para Klopp como para el conjunto de los ‘Three Lions’. Una lesión de larga duración hizo que la pasada temporada apenas disputase unos cuantos de partidos al final de la misma. Con el inicio de temporada, Clyne tiene una nueva oportunidad de ganarse la confianza de Klopp y, por tanto, un puesto en el once.

Virgil van Dijk

Si Alisson se ha convertido en el portero más caro de la historia, Virgil van Dijk, llegó a Liverpool procedente del Southampton en el pasado mes de enero siendo el defensa más caro de la historia. Tras varias temporadas siendo uno de los defensas más solidos de la Premier League, Klopp puso sus ojos en él para darle la capitanía de la defensa del conjunto ‘Red’. Rápidamente se hizo querer por los aficionados cuando anotó el gol ganador en la eliminatoria de tercera ronda de la FA Cup contra el Everton, rival de Merseyside, en su debut en Anfield. A expensas del inicio de temporada, todos tienen a Virgil entre ceja y ceja de cara al buen devenir de lo que pueda conseguir el club.

Dejan Lovren

Otro gran fichaje proveniente del Southampton por parte del Liverpool sería el que hizo en el verano de 2014, Dejan Lovren. El internacional absoluto con Croacia, reciente subcampeona del mundo, se ha ido convirtiendo paulatinamente en uno de los mejores centrales del mundo. Central de garantías, rápido, buen posicionamiento, y con buen remate de cabeza, ha hecho que en apenas dos meses haya disputado tanto la final de la Champions League contra el Real Madrid, como la final de la Copa del Mundo contra Francia. Ambas, eso sí, cayendo derrotado, pero con la seguridad de haber sido pieza clave en ambos. Fiel escudero de Klopp, afronta una nueva temporada, y desde el principio, junto con Virgil van Dijk, para frenar los ataques rivales montando una muralla que difícilmente será franqueable.

Joe Gómez

El joven defensa inglés llegaría a las filas del Liverpool en el verano de 2015 procedente del Charlton Athletic, con tan sólo un año como profesional. Con apenas 21 años, ya ha sido internacional absoluto con Inglaterra, encontrándose en una temporada ilusionante que pueda hacerle pegar el salto definitivo y encontrar minutos con más asiduidad. La confianza del entrenador es patente, tan sólo debe terminar por demostrar. Con gran despliegue físico y polivalencia para jugar tanto en el lateral derecho como en el eje de la defensa, Joe puede ser pieza clave para el esquema de Klopp de cara a disputar todas las competiciones.

Ragnar Klavan

El veterano central estonio, con más de 100 partidos con su selección, llegó a Anfield procedente del Ausburgo alemán. Tras cuajar precisamente una eliminatoria en Europa League contra su actual club, Klopp puso sus ojos en él para terminar de cuadrar el eje de la defensa. Como quinto hombre en el eje central, su papel cada vez va a menos, frente a los grandes fichajes y jóvenes talentos, aunque, eso sí, siempre ha permanecido convencido de que su papel es y será ayudar al equipo a cosechar éxitos, sin ánimos de buscarse nuevas aventuras.

Alberto Moreno

El joven lateral español, Alberto Moreno llegó a las instalaciones de Melwood en agosto de 2014 procedente del Sevilla. De la mano de Rodgers, por aquel entonces, técnico ‘Red’, que se fijó en el habilidoso y rápido lateral que hacía delicias en el Pizjuán y en la campeona U21 con España en Israel. En apenas dos años, pasó de las categorías inferiores del Sevilla a ser titular del Liverpool, siendo titular en su primer partido contra el Manchester City. Con pequeñas lesiones, ha ido perdiendo protagonismo en los últimos meses, pero siempre disponible para el míster para cuando lo requiera. En la que será su cuarta temporada, espera volver al nivel mostrado y coger fuerzas en el once inicial, peleando así su puesto con Robertson.

Andy Robertson

El lateral inglés, Andy Robertson llegó a la disciplina de Liverpool el pasado verano procedente de un Hull City que consagró su descenso a la Championship y en la que nada pudo hacer, a parte de mostrar un altísimo nivel que hizo que se fijasen en él. Con 24 años afronta su segunda temporada en Anfield después de haber realizado una temporada de ensueño llegando a ser titular en la pasada final de la Champions League. A base de trabajo, se ha ganado la total confianza de Klopp. Dura competencia para Alberto Moreno. Con mucha rapidez, hace a veces de carrilero izquierdo dando así dolores de cabeza a la defensa rival. Temporada ilusionante por delante para Andy.

Joel Matip

El joven y a la vez experto central camerunes, Joel Matip, formaría parte del Liverpool hace un par de temporadas proveniente del Schalke 04, que conquistó éxitos notables como el DFB-Pokal y DFL-Supercup en 2011. Central con carácter y rápido al repliegue, siempre ha sido de la partida de Klopp, pero las lesiones le han privado de disputar más minutos de lo que todos se esperaban. Con Lovren, Van Dijk, como supuestos titulares, Matip tendrá que arremeter y luchar por buscarse un hueco y demostrar su valía para el equipo, siempre que el entrenador lo crea oportuno.

Trent Alexander-Arnold

Una de las sorpresas de la pasada temporada. El jovencísimo lateral diestro, procedente del U21 acabó siendo dueño y señor del lateral derecho. Con la lesión de Clyne que le mantuvo fuera del terreno de juego varios meses hizo que el joven canterano no perdiese la oportunidad que Klopp le brindó. Partido a partido fue demostrando de lo que es capaz de hacer, con un buen posicionamiento y con gran arrancada hizo jalear al público en más de una ocasión. Temporada para el recuerdo con la que acabó siendo titular nada más y nada menos que en la Final de la Champions y formando parte de los 25 jugadores que llevaron a Inglaterra el pasado mes de julio a conseguir una cuarta posición en el Mundial. Afronta una nueva y dura temporada por delante que le puede consagrar como un lateral de categoría, dejando de lado el cartel de promesa.

CENTROCAMPISTAS

Giorginio Wijnaldum

El mediocentro holandés, tras dos temporadas en el conjunto de Anfield, afronta posiblemente la temporada más complicada. Si le ha costado cuajar grandes partidos, y jugarlos de titular, tras los fichajes de Naby Keïta y Fabinho, se antoja la cosa más complicada para el siempre sonriente holandés. A pesar de contar con la confianza del entrenador, sabe que su 'roll' a partir de la semana que viene cuando inicie la nueva temporada de la Premier League será completamente diferente y tendrá que empezar de cero para luchar por jugar partidos con la elástica ‘Red’. Terminó jugando de titular el final de la pasada campaña debido a la lesión de larga duración de Oxlade-Chamberlain.

James Milner

El veterano mediocentro inglés, a sus 32 años, afronta un nuevo reto con el Liverpool. Tras jugar en varias posiciones tanto en el centro del campo como en el lateral zurdo, tras el alta de varios jugadores para suplir este revés, el “ojito derecho” de Klopp tendrá que pelear más que nunca por jugar más regularmente, aunque Klopp cuenta con él por lo que aporta dentro y fuera del campo, por ser un impulso para los más jóvenes, un espejo en el que mirarse y afrontar una carrera futbolística profesional impoluta. Como capitán del equipo, es imprescindible para manejar el timón que les permita luchar por títulos la presente campaña.

Naby Keïta

El nuevo cerebro ‘Red’. El guineano, que fue fichado la pasada temporada, se mantuvo un año más en calidad de cedido al club al que pertenecía, el RB Leipzig. A pesar de su juventud ha llevado en volandas al conjunto germano de la segunda división alemana a puestos de Champions League. Con sus 23 años, ha sido petición expresa de Klopp para la medular, y con la madurez futbolística que posee y con la pretemporada que se ha marcado, el aficionado de Liverpool puede estar entusiasmado. Otro síntoma de esta madurez y de cómo afrontar desafíos lo vemos marcado en la elección del número de la camiseta, habiendo elegido el 8, el del gran capitán y leyenda del club, Steven Gerrard. Junto a Fabinho y el capitán, Henderson, posiblemente formen la medular que les permita luchar de verdad por alzar la Premier después de tantos años.

Naby Keïta, posando como nuevo número 8 del Liverpool. Fuente: LiverpoolFC.

Jordan Henderson

Desde que llegase a Anfield Road en junio de 2011, el internacional inglés ha ido escalando poco a poco posiciones en cuanto a liderazgo del equipo ‘Red’. Eso hizo, que se fuese convirtiendo en una pieza clave a pocos años de su fichaje por el Liverpool, encargándose de dirigir al equipo junto a la eterna leyenda, Steven Gerrard. Juntos, y con Luis Suárez en la delantera justo antes de fichar por el Barcelona, estuvieron a punto de conseguir un hito que hace años que no ocurre en Liverpool, conseguir adueñarse del título de Premier League. Este liderazgo mostrado a punto de traducirse en el título, hizo que el año siguiente, y con la marcha de Gerrard a Los Ángeles Galaxy, se convirtiese en el nuevo capitán del equipo de Anfield. Todo un lujo con unos méritos tremendos que no todos pueden mostrar con orgullo en el currículum futbolístico. Comandar este equipo es de guapo, y Jordan lo es. Y así lo ha ido demostrando desde que fuese nombrado capitán en 2015. Desde entonces, con Rodgers, y ahora con Klopp, no ha parado de demostrar y afirmar el acierto de llevar el brazalete de “Captain”, con la inteligencia futbolística que se le tiñe, moviendo el equipo en la dirección adecuada a lo que le pide el entrenador, encargado de dirigir al equipo a una nueva final de la Champions 13 años después. Este año, respaldado con Keïta y Fabinho en la medular, hace pensar que puedan pasar cosas; cosas, por qué no, chingonas.

Adam Lallana

Desde que se oficializase la llegada de Adam en 2014, todo entrenador que le ha tenido le ha brindado oportunidades y confianza. Oportunidades y confianza que se encargó de demostrar y trasladar al terreno de juego. El 'roll' de Lallana en Liverpool ha sido siempre muy positivo, pero desde hace temporada y media, debido a diferentes lesiones y sumado a los 30 años recién cumplidos en el pasado mes de mayo, han hecho que, aparte de perdernos la categoría futbolística que se le atesora, ha hecho que su papel sea muy secundario y más con las nuevas incorporaciones. Esta temporada se terminará viendo que papel puede desempeñar, la confianza del míster la tiene, pero sin asegurar una regularidad pasmosa que viene siendo lo que quiere y necesita.

Alex-Oxlade Charmberlain

Otra perla de la cantera del Southampton que ha acabado en Anfield, pero no directamente. Fue el Arsenal el que se lo llevó hace varios años, el que le curtió como jugador hasta que el verano pasado, decidió dar un paso adelante y firmar por el equipo de Liverpool por una cifra cercana a los 35-40M. No empezó de buena manera, pero a base de trabajo acabó ganándose un puesto en el once de Klopp, de enganche entre la delantera y el centro del campo, siendo titular indiscutible hasta que, en el pasado mes de abril, cuando más lo estaba rompiendo, se rompió el ligamento en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League frente al Manchester City. Terminó la temporada para él, pero confiando volver lo antes posible. Desgraciadamente hace pocas semanas recayó de la lesión y no hay un tiempo específico para tenerle de vuelta en los terrenos de juego. Hasta 2019 estaremos sin verle sobre el terreno de juego.

Xherdan Shaqiri

Bueno, bonito y barato. Así podríamos catalogar el fichaje del extremo suizo por el equipo de Liverpool. A sus 27 años, tras pasar por Basilea, Bayern Munich, Inter de Milán y Stoke City, Xherdan aterriza en Liverpool como un suplente de garantías para la delantera ‘Red’. Suplente, a priori, ya que ha demostrado ser capaz de tirar del carro en todos los equipos en los que ha estado y en su selección durante los últimos Mundiales y Eurocopas con Suiza. Por tan sólo 15 millones, llega a pelear y hacer más competitivo al equipo, más competitiva a la delantera, una delantera difícil de bancar. Un fichaje ‘Made in Klopp’ que alegrará a los aficionados del conjunto ‘Red’ dando explosividad en el ataque, en arranques por banda y tiros de larga distancia.

Xherdan Shaqiri, posando como nuevo 'Red'. Fuente: Premier League

Fabinho

Procedente el Mónaco, Fabinho llega a Liverpool con una madurez abismal futbolísticamente hablando. Comenzaría su aventura en la cantera del Real Madrid, de lateral derecho. Su potencia física y envergadura hizo que Mourinho se fijase en él y le diese la oportunidad de debutar en el primer equipo. Pero sería el Mónaco el que le haría crecer como futbolista. Fichado como lateral derecho, Jardim le comenzaría a poner de pivote, posición en la que terminaría por hacerse y deslumbrar en el mundo del fútbol. Llevaría al Mónaco a ser campeón de la Ligue 1 junto a Moutinho (ahora en el Wolves) y a Bakayoko (ahora en el Chelsea) en el centro del campo. Posición más que necesaria a mejorar en el Liverpool por lo que, antes que nadie, se adelantó y dio un golpe encima de la mesa fichándolo por 50 millones de manera sorprendente. Así, Klopp ya tiene lo necesario y lo reclamado para poder pelear por títulos.

Fabinho, nuevo fichaje durante la pretemporada. Fuente: Premier League

Un centro del campo conformado por Fabinho, Henderson y Keïta, con la suplencia de Wijnaldum, Milner, Lallana y Chamberlain. Anfield sonríe.

DELANTEROS

Roberto Firmino

El delantero centro del Liverpool tiene nombre y apellido: Roberto Firmino. El atacante brasileño llegó a la entidad de Liverpool en el verano de 2015 procedente del Hoffenheim alemán. Tras un comienzo difícil para el atacante por diversos problemas en la espalda, pronto empezó a dar señales de mejora, tanto en juego como en número de goles, hasta tal punto que se ha convertido en una pieza fundamental en lo que hoy respecta al ataque del Liverpool. El Liverpool sin Firmino es menos Liverpool. Ya que no solo marca goles, sino que hace jugar al equipo, retrasando a la posición de medio punta abriendo a las bandas y aclarando el juego de ataque, haciendo un repliegue físico tremendo. Mané y Salah no serían lo que son para el Liverpool sin la presencia de Firmino, de ahí que sea clave para Klopp, para su esquema y once tipo. La temporada pasada terminó con unos registros goleadores tremendos, consiguiendo 30 goles en todas las competiciones, más un gol que consiguió anotar para su selección en el pasado Mundial de Rusia. Cifras de nueve, cifras de un nueve de Liverpool.

Sadio Mané

La gacela senegalesa. Sadio Mané es de esos jugadores que todo equipo querría tener, y por tenerlo, lo tiene el Liverpool desde el verano de 2016, procedente, de nuevo, del Southampton. Tras dos temporadas deslumbrando en el equipo del sur de Inglaterra, Sadio Mané dio el paso a un club más grande, pero donde desde luego ha dado lo esperado y más. Un jugador de diez con el que Klopp se frota las manos de tenerle en su equipo. Un jugador de diez, con el 10 en la espalda a partir de la próxima temporada y base de 10 goles por competición (tanto en Premier como en Champions). Nada de lo que ha logrado el Liverpool estos dos años sería posible sin la aportación el senegalés que, aparte de anotar y asistir, hace correr a su equipo desahogando el sistema. A cada cual temporada que pasa, mejor jugador es. La disciplina por bandera hará llegar al extremo del Liverpool a donde quiera.

Mohamed Salah

Jugador insignia. Con tan solo 26 años recién cumplidos, Salah ya ha pasado por equipos como el Basilea, Chelsea, Fiorentina, Roma y ahora Liverpool. Por tan solo 45 millones, le birlaron a la Roma al 'Rey de Egipto', al nuevo 'Rey de la Premier'. Nadie se hubiese imaginado que el egipcio rompiese los esquemas en su primer año con el Liverpool. Pero estos esquemas van más allá. Ha roto registros históricos de la Premier en una sola temporada, superando el récord que tenían Luis Suárez, Cristiano Ronaldo y Alan Shearer, con 31 goles en 38 partidos. Él ha conseguido 32 goles en 38 partidos.

Mo Salah, rompiendo el récord de goles. Fuente: Premier League

Récord que ha asombrado a todo el mundo y del que el Liverpool ha sabido sacar provecho y adelantarse a falsos rumores, ofreciéndole una renovación instantánea. La verticalidad del egipcio ha roto a todas las defensas a las que se ha enfrentado, tanto en Premier como en Champions, y junto a Sadio Mané y Firmino, han conformado uno de los tridente más fuertes e imparables del mundo. Si sumamos los 43 goles de Salah en todas las competiciones, más los 20 de Mané, más los 30 de Firmino, han hecho un total de 93 goles. Gracias sobre todo a este tridente, mucho de estos goles reventaron un nuevo récord en la Champions League, en la que la pasada temporada, el Liverpool anotó un total de 47, superando así los 45 que anotó el Barcelona en la temporada 1999-2000.

Fuente: Premier League

Daniel Sturridge

Desde que llegase a Liverpool en el mercado veraniego de 2013, Sturridge ha sido uno de los jugadores más irregulares de la plantilla, y mucha culpa de ello lo tienen las lesiones. Jugador que vale tanto de extremo como de delantero centro, Daniel es uno de los futbolistas con más calidad de la plantilla, pero la irregularidad de las lesiones no le ha permitido deslumbrar como a él le hubiese gustado. A pesar de la confianza mostrada por Klopp estos últimos años, se antoja complicado que le de los minutos que necesita teniendo al tridente por delante, cosa que hizo que el pasado mercado de invierno se marchase cedido al West Brom Albion. Se contempla una nueva oportunidad dada desde las oficinas de Anfield en insistir en él, pero con el tridente, el fichaje de Shaqiri y la futura proyección de Solanke y Brewster, hará que se antoje complicado.

Danny Ings

Fichado en el verano de 2015 como un delantero a largo plazo, de nuevo, y como le está pasando a Sturridge, las lesiones están marcando la carrera de este joven delantero de 26 años. Varias recaídas le han tenido apartado de los terrenos de juego más de año y medio. Nunca dejó de persistir. Eso hizo que, en abril de este mismo año, Danny Ings volviese a marcar un gol 930 días después, haciendo el último al Everton en octubre de 2015. Klopp siempre le ha mostrado confianza, pero lo cierto es que él más que nadie, sabe de la dificultad. Una cesión sería lo más lógico para poder volver al nivel de antes de las lesiones y así luchar por volver una vez más. Con la confianza del cuerpo técnico y el equipo, si se queda en la plantilla, peleará como siempre.

Dominic Solanke

El joven delantero inglés de 21 años, llegó a Liverpool el pasado verano procedente el Chelsea después de no renovar contrato por el equipo de Londres. Delantero de futuro, Klopp le está nutriendo para conformar una base y ayudar al equipo. Ha participado en 27 partidos esta temporada, consiguiendo marcar 1 gol frente al Brighton en Anfield.

Rhian Brewster

El jovencísimo delantero de tan solo 18 años, llegó a Liverpool hace tres campañas procedente del Chelsea. Con ello, poco a poco empezó a anotar goles en el U18 y U23 por diversión, fácil, haciéndole un killer del área. Consiguió el pasado mes de octubre el Mundial Sub17, siendo el máximo goleador, con 8 tantos, en los que 7 de ellos fueron entre cuartos, semifinal y final. A las órdenes de Steven Gerrard en el filial, se dañó el ligamento de la rodilla derecha frente al Manchester City U23 acabándose así la temporada para él. La mejor noticia fue en la que el mes pasado firmó un nuevo contrato a largo plazo con el Liverpool para seguir apostando a este joven goleador. Estaremos atentos.

JÜRGEN KLOPP (carrera, palmarés...)

Klopp fue entrenador del Mainz 05 durante 8 años. Durante este periodo llevó al equipo a su primera aparición en la Bundesliga y llegó a clasificarlo para la UEFA 2005-2006, que acabaría logrando el Sevilla. En 2007, el Mainz bajó de categoría, pero Klopp continuó siendo el entrenador una temporada más. Sin embargo, debido al hecho que el Mainz no consiguió el ascenso, él abandonó su puesto como técnico al final de la temporada 2007-08.

Inmediatamente, Klopp firmó un contrato de dos años con el Borussia, que había terminado en un decepcionante 13º. En sus dos primeras temporadas, Klopp llevó al Borussia Dortmund a las posiciones de UEFA de la Bundesliga (6º y 5º).

En la temporada siguiente, el Borussia da la sorpresa y se proclama campeón de la Bundesliga nueve años después. Klopp renovó con el Borussia de Dortmund y acabó revalidando el título en la temporada 11-12, tras una intensa lucha con el Bayern de Múnich, además de proclamarse campeón de la DFB-POKAL tras vencer en la final 5-2 al equipo bávaro, completando así el doblete.

En la siguiente temporada el Borussia no puede revalidar el título de campeón de la Bundesliga ni de la Copa, pero consigue llegar a la final de la Champions League tras vencer al Shakhtar Donetsk en Octavos de final, al Málaga en Cuartos de final y al Real Madrid en Semifinales, siendo la segunda ocasión en la que el equipo alemán llega a la final de la máxima competición europea, final que finalmente perdió 2-1 ante el Bayern de Múnich.

El julio de 2013, el Borussia Dortmund se proclama campeón de la SuperCopa de Alemania al derrotar 4-2 al Bayern de Múnich. El Borussia anunciaría la renovación del contrato de Klopp hasta 2018. A pesar de comenzar la temporada con buen pie, la marcha de Mario Götze y la lesión de Gündogan, debilitaron al conjunto alemán, que finalizó la primera vuelta en 4º puesto, lejos del rendimiento mostrado en anteriores campañas. No obstante, el Borussia mejoró sus registros en la segunda vuelta y se aseguró el subcampeonato a falta de una jornada para el final de la Bundesliga. En la Champions League no pudo igualar su actuación de la temporada anterior, cayendo en Cuartos de final ante el Real Madrid (3-2).

La temporada 2014-15 del Borussia comienza como la anterior, con victoria en la Supercopa Alemana. Pero luego, el equipo muestra dos caras: en la Bundesliga completa su peor comienzo desde 1985, mientras que en la Champions League lidera su grupo con comodidad. El equipo alemán accede a Octavos de final, pero ocupa puestos de descenso en la Bundesliga al mismo tiempo. Al inicio del 2015, el equipo es eliminado de la Champions por la Juventus, pero comienza a remontar hacia la zona templada de la clasificación en la Bundesliga. El 15 de abril de 2015, el club alemán anuncia que Klopp dejará de ser su técnico al término de la temporada. Se despidió del banquillo del Signal Iduna Park llevando al equipo a la 7ª posición en la clasificación y perdiendo la final de la DFB-POKAL.

Tras abandonar el conjunto alemán, Klopp estuvo un año sabático, llegando a rechazar ofertas por parte del Olympique de Marsella.

El octubre de 2015, Klopp firmó un contrato como nuevo técnico del Liverpool hasta 2018. Terminó la temporada octavo en Premier League; llegó a dieciseisavos de la FA Cup ante el West Ham y fue subcampeón de la Copa de la Liga tras caer en penaltis en la final ante el Manchester City. En competición europea, el Liverpool también fue subcampeón de la Europa League al caer derrotado 1–3 ante el Sevilla.

Klopp, celebrando una victoria. Fuente: Premier League

El julio de 2016, Klopp alarga su contrato con el hasta 2022. Tras completar un arranque irregular en la Premier League, el equipo red encadenó buenos resultados y terminó la primera vuelta del campeonato como 2º clasificado, aunque terminó en la 4ª posición.

En esta última temporada, en la 2017-2018, en cuanto a títulos nacionales, acabó pagando caro el desgaste de la Champions, en la que han conseguido llegar a la Final de Kiev, después de 13 años. Una Champions en la que ha dejado por el camino al Oporto en Octavos, al Manchester City en Cuartos, a la Roma en Semifinales, pero perdiendo la final ante el Real Madrid por 3-1. Una Champions para no olvidar, ya que su equipo ha conseguido ser el equipo que más goles ha marcado en una temporada en la Champions, con un total de 47, superando los 45 del Barcelona en la 99/00. Debido a este desgaste, en la FA Cup terminó cayendo en tercera ronda, como en la EFL Cup, cayendo en cuarta ronda.

En Premier League han mostrado una regularidad más pasmosa de cara al futuro que está por venir, aunque terminó quedando otra vez en 4ª posición por detrás del Manchester City, el Manchester United y el Tottenham.

Palmarés como entrenador

LOGRO CLUB PAÍS AÑO Bundesliga Borussia Dortmund Alemania 2010/11 Bundesliga Borussia Dortmund Alemania 2011/12 CFB-POKAL Borussia Dortmund Alemania 2011/12 Final Champions League* Borussia Dortmund Alemania 2012/13 SuperCopa de Alemania Borussia Dortmund Alemania 2013 SuperCopa de Alemania Borussia Dortmund Alemania 2014 Final Europa League* Liverpool Inglaterra 2016 Final Champions League* Liverpool Inglaterra 2018

(*)Acabaría perdiendo las tres finales europeas que ha disputado. Frente al Bayern de Múnich, Sevilla y Real Madrid, respectivamente.

ANÁLISIS DEL JUEGO

Cuando hablamos del Liverpool, a todos se nos viene a la mente de manera rápida un juego atrevido, rápido, con una presión asfixiante, mucha intensidad y, con muchos goles. Un fútbol como él mismo dice, de 'heavy metal'.

A Klopp se le define por la presión y por la intensidad que muestran sus equipos en cada partido. Ante equipos con un gran repliegue ofensivo, lo que machaca a sus pupilos es presionar arriba, no dejar que el equipo piense hacia donde tiene que mandar el balón, que no haya oportunidad de pase y beneficiarse de dicha acción robando rápido el balón y yendo a portería mediante los extremos y la ayuda de los laterales, siempre manteniendo el centro del campo estable por posible contragolpe. Estas acciones de presión alta siempre teniendo en cuenta que durante 90 minutos es un suicidio, por lo que la lectura del partido le hace saber cuándo presionar y cuándo mantenerse equilibrados y juntos.

Klopp, ordenando a su equipo durante un partido. Fuente: Premier League

Otra manera en la que podemos ver al Liverpool atacar es a través de la posesión. Una posesión con sentido y rápida, vertical. Se muestra con rapidez que lo que interesa en Liverpool es que, a través de la posesión se rompan líneas, dejando así a jugadores atrás, y ellos siempre mirando de cara a portería.

Ejemplo de lo que podremos ver la próxima temporada: Alisson se la pone a Virgil, éste, con la ayuda defensiva de Fabinho tiene vía libre para dársela a Keïta o Henderson, los cuales se la pasarían de manera rápida a los laterales que puedan subir para ayudar en el ataque, o bien a Firmino que se retrasa para girarse y dársela de cara tanto a Mané o a Salah y finalizar entre ellos. Posesión rápida, rompiendo líneas y de cara a la portería rival.

Aledaños de Anfield. Fuente: Premier League

A la hora de defender, Klopp y el Liverpool suelen defender a través del carril central del campo, haciendo que los posibles ataques de los equipos rivales se vayan por banda y no encuentren a nadie a quién pasársela ya que los que se encuentran situados en el centro están asfixiados por los jugadores no dejándoles oportunidad y sin posibilidad de dos contra uno y formar una pared, por ejemplo. Esto hace que intenten terminar la jugada a base de centros laterales sin apenas peligro, ya que por alto el Liverpool es muy poderoso. Esto hace que el equipo, por medio de Klopp, bajo esta solidez defensiva en el tronco del campo, se sepa mayormente de qué manera les van a atacar, o de qué manera pueden atacar.

TEÓRICO ONCE TITULAR