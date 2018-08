El Burnley vuelve a casa con los deberes sin hacer

Google Plus

Sin Pope, Ward, Lowton, Wood y Vokes en el 11 titular, el Burnley afrontaba la cita de la ida de esta fase clasificatoria de la Europa League ante el Istanbul Basaksehir.

El partido empezaba con la primera ocasión nada más pitar el inicio Srđan Jovanović. Ejero Elia no llegaba al centro raso puesto desde la derecha. Le seguiría un disparo lejano de Irfan Kahveci 3 minutos después, pero se estrellaba en la defensa. El Istanbul BB estaba presionando muy arriba a los clarets y mantenía largas posesiones, pero nada incisivas, ante el buen plantemaiento defensivo de los de Sean Dyche, que solo veían en los balones largos su única opción de llegar al área rival. El primer acercamiento sin peligro de los ingleses llegaba por mediación de Charlie Taylor, con un centro de desde la izquierda que no encontraba rematador

Los turcos llegaban con mucha más claridad al área de Hart a través de centros laterales. Muestra de ellos son las ocasiones de Edin Visca, que fallaba un rechace dentro del área tras una falta votada desde la izquierda, y la de Caicara, quien tendría la más clara de su equipo en los primeros 45 minutos, después de conseguir encarar, regatear y sacar un misil desde el lado derecho del área. Hart sacaba sus reflejos a relucir por primera vez vestido de vinotinto.

Minutos antes, lo ingleses gozarían de su primera llegada al área rival. Como suele ser habitual, era con un centro colgado. Esta vez, Tarkowski, desde el lateral derecho del mediocampo, ponía un balón en largo que quedaba sin dueño. La defensa no era capaz de sacarlo y, para colmo, a Günok se le escapaba el cuero. La zaga conseguía despejar en un segundo instante y corregir el error de su portero.

El islandés Gudmundsson acababa con la sequía de 30 minutos sin ni siquiera golpear a puerta, con un disparo de bolea a pase de cabeza de Jack Cork. Parecía que el partido empezaba a animarse, y el IBB conseguiría hasta 3 ocasiones consecutivas. Primero un centro desde el interior derecho del área que despejaba a córner la zaga inglesa, seguido de dos remates, uno de Edin Visca de cabeza, muy centrado y despejado por Hart, y otro desde fuera del área con disparo de Emre muy desviado.

Clichy, Emre y Bajic tendrían las últimas de una primera mitad en la que los mejores del equipo inglés han sido los centrales Ben Mee y James Tarkowski.

Error de Günok | Getty Images

Los turcos dominan todavía más

La segunda mitad empezaba con el mismo ritmo de los primeros 45 minutos. Sin ocasiones, sin juego vistoso, y con el partido parado debido a la cantidad de faltas por parte de ambos equipos. Un disparo lejano de Edin Visca con la izquierda sería la primera tras reanudarse el encuentro, en el 57’. Los turcos, a pesar de llevar algo más la batuta y con el 0-0 más que válido para la vuelta, parecían querer llevarse un poco más la ventaja para la vuelta en Inglaterra.

Kahveci dejaba su puesto a Jojic. El mediapunta serbio ha tenido la más clara en todo el partido. Edin Visca dejaba con la cabeza un desplazamiento en largo desde mediocampo al borde del área al recién saltado al campo. El ex del FC Köln encaraba y se sacaba un disparo raso al palo corto, pero se marchaba rozando la red exterior. Los ingleses parecían no saber muy bien cómo frenar los ataques tan peligrosos que estaban creando sus rivales. Por ello, pasaban a jugar en un 4-4-2 con la entrada de Sam Vokes, sustituyendo a Gudmundsson (min 61). Llegaban los últimos 20 minutos de encuentro y el conjunto visitante no había tirado a puerta en toda la segunda parte. Nada más que un pequeño acercamiento al área al salir los jugadores de los vestuarios. Ashley Barnes, con un disparo tan lejano como desviado, realizaba el único disparo de los clarets a falta de quince minutos.

Mientras tanto, los turcos seguían con el mismo estilo que les había funcionado todo el partido. Emre volvería disfrutar de espacio para preparar un zurdazo, rechazado y mandado a córner por Ben Mee. Elia abandonaba el campo a falta de siete minutos para dejar su puesto a Kerem Frei. Con los dos delanteros visitantes defendiendo en su propio campo, los de Abdullah Avci realizaban una magnífica jugada combinativa hasta hacer llegar el balón a Jojic dentro del área. Walters, muy atento, se anticipaba al golpeo desde el punto de penalti y la mandaba a córner.

Ya en los últimos minutos, los locales han disfrutado de dos córners seguidos, el último rematado desde fuera del área sin dejarla votar de Edin Visca, siendo la última oportunidad del choque. El Burnley se lleva la desventaja de no haber marcado gol fuera de casa, por lo que solo le vale obtener la victoria en su estadio si quiere pasar de ronda.