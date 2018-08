Previa Newcastle-Tottenham:  A empezar con buen pie

Google Plus

St James Park se viste de gala para el inicio de temporada, para la primera jornada de una Premier que se antoja más competitiva que nunca. Newcastle y Tottenham se ven las caras en un duelo donde se podrán ver pequeñas pinceladas de lo que pueden dar de sí estos equipos a lo largo de la campaña.

El Newcastle United afronta el encuentro con la intención de hacerse con los tres puntos y dar una alegría a su afición tras el verano convulso que se ha vivido en las oficinas de St James Park debido a los intereses contrapuestos de Benítez y la directiva, según han relatado varios medios británicos.

El Tottenham por su parte, buscará sus tres primeros puntos para comenzar con buen pie e intentar, por que no, el sueño de alzarse con una Premier que viendo con la facilidad con la que consiguió el título de liga la pasada campaña el Manchester City, parece que será complicado, a no ser que ganen prácticamente todos los partidos, y la primera parada es ante el Newcastle.

Un Newcastle sin ilusión comienza ante uno de los gallitos de la Premier

El Newcastle afronta su segunda temporada consecutiva en la máxima categoría del fútbol inglés con el objetivo de lograr la permanencia lo antes posible, algo que, no será fácil y es que parece que, el entrenador, Rafa Benítez no está contando con el apoyo de la directiva para cerrar los fichajes deseados para lograr el objetivo.

La pretemporada no ha sido la más fructífera en cuanto a resultados para el Newcastle | Foto: NUFC

Tanto Benítez como la afición tienen motivos para estar preocupados, y es que, aunque ha llegado, entre otros, el delantero Salomón Rondón hace unos días, según confirmó el propio técnico español en la rueda de prensa post partido tras caer por 4-0 ante el Braga en un partido de pretemporada, “las cosas no van bien fuera del campo y eso se refleja en el terreno de juego. Todo son problemas”, comentó.

El Tottenham, a por el sueño

El Tottenham no se ha reforzado en este mercado de fichajes Se trata de la primera jornada de la Premier League, sin embargo, el Tottenham no debe cometer ningún error si quiere pelear por el sueño de alzarse con el título de liga. Sin embargo, parece que Pochettino está contento con lo que tiene, y es que, los spurs no han vendido, ni tampoco se han reforzado con ningún futbolista en este mercado de fichajes.

Los rivales sí lo han hecho, y además, el actual campeón de Liga, el Manchester City, realizó la pasada campaña la mejor temporada de su historia en el campeonato doméstico, por lo tanto, si el Tottemham quiere conseguir el sueño, debe empezar ganando en St James Park.

El Tottenham, durante un partido de pretemporada ante el Milan | Foto: Tottenham

Antecedentes

A pesar de lo que pudiera parecer por el devenir de los dos conjuntos en los últimos años, la igualdad ha estado presente a lo largo de la historia entre ambos conjuntos. En la Premier League se han enfrentado un total de 132 ocasiones, con un balance de 58 (44%) victorias para el Tottenham, 27 (20%) empates y 47 (36%) victorias para el Newcastle.

En cuanto a los últimos cinco enfrentamientos, la igualdad también ha sido predominante, con tres victorias a favor del Tottenham, y dos para en Newcastle, la última de las urracas, en el año 2016 donde vencieron por 5-1.

Últimos cinco resultados entre Newcastle y Tottenham | Fuente: CeroaCero

Martin Atkinson dirigirá el duelo

En encargado de dirigir el partido será el colegiado de 47 años Martin Atkinson.

El veterano árbitro se caracteriza por su facilidad para sacar tarjetas, y es que, la temporada pasada en la Premier League, mostró 133 tarjetas amarillas y cinco rojas entre los 33 partidos que dirigió.

Martin Atkinson será el encargado de dirigir el choque entre Newcastle y Tottenham | Foto: NUFC

El árbitro inglés ya sabe lo que es arbitrar a ambos conjuntos. Precisamente, al Newcastle, le dirigió el pasado fin de semana, en el partido amistoso que les enfrentó al Ausgburgo.

En cuanto al campeonato doméstico, la pasada campaña, Atkinson dirigió a las urracas en tres ocasiones, en la derrota 1-0 ante el Everton, y en dos victorias de los blanquinegros, una ante el Huddersfield (1-0) y otra ante el Chelsea, que se saldó con un contundente 3-0.

En cuanto al Tottenham, la pasada temporada dirigió a los Spurs en una sola ocasión con un bagaje de, un empate ante el Watford (1-1). Sin embargo, en total, Atkinson ha dirigido a los Spurs en 29 partidos, con un resumen bastante positivo, 12 victorias, 11 empates y tan solo 6 derrotas.

Posibles alineaciones