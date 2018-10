Klopp, sobre los traspasos: "Ningún jugador dejaría el club si yo no lo permitiera"

Tras la primera victoria oficial de la temporada, Klopp tendrá que superar su primer rival fuera de casa. El lunes 20, el Liverpool jugará en Selhurst Park en busca de sumar seis puntos. El técnico alemán ha repasado en rueda de prensa las posibles salidas y las recuperaciones físicas de algunos jugadores.

“Depende de la situación, de la oferta. ¿Podemos darles la oportunidad de salir si quiere? De eso va todo. Entonces hay una oferta y alguien tiene que aceptar o no”, comentó el técnico sobre las salidas de futbolistas durante este mercado. También criticó que el periodo de traspasos inglés cerrara demasiado pronto: “En toda Europa están esperando y empiezan a intentar bajar los precios o lo que sea para conseguir buenos futbolistas. Eso no pasará. No tenemos necesidades financieras”.

Pese a todo, Klopp destacó que su plantilla es suficientemente grande para pelear la temporada: “Quiero tener una plantilla que esté unida, cuantos más jugadores, mejor. Pero pienso que podríamos dar a algunos la opción de salir. Tenemos que ver cuántos, no tengo en mi mente un número ahora mismo”.

Antes del encuentro ante el Crystal Palace, se confirmó la salida de Klavan hacia el Cagliari italiano: “He dicho antes que es posible que algunos dejen el club. Si eso pasa, siempre es bueno para ambas partes, o las tres”, analizó el entrenador. Apuntó que, para el Liverpool, lo importante “en todas las circunstancias” es lograr el mejor trato para el club y el jugador que sale: “Ningún jugador dejaría el equipo si yo no lo permitiera. Entonces tengo que decir ‘sí’, así es como funciona”.

Otro de los asuntos relevantes del Liverpool son las bajas por lesión. En el primer partido ni Klavan, ni Lovren, ni Matip estuvieron disponibles. Para medirse al Crystal Palace parece que habrá algún hombre recuperado: “Joel está cerca de volver. Afortunadamente podrá estar con el grupo el lunes. Ragnar no entrenó y Dejan tampoco. Ante las bajas de estos tres jugadores, el titular junto a Van Dijk fue Joe Gomez.

El central inglés impresionó con su actuación y dejó un nivel muy alto para sus compañeros de posición: “Nunca dudé de él y su habilidad para jugar de central. Necesitaba algo de tiempo después de su lesión”, dijo Klopp. La pasada campaña, Gomez jugó de lateral para afianzarse físicamente: “La posición de central es mucho más importante, así que creo que le ayudó especialmente en situaciones defensivas”.

Pero parece que esta temporada será diferente para el inglés. Con Clyne de vuelta para pelear la titularidad en el lateral derecho, y las lesiones de los demás centrales, se le abren las posibilidades de jugar muchos minutos de central: “Ahora está en forma. Es un gran futbolista y junto a Virgil, tiene una gran compenetración -también a nivel personal”.

La competitividad en el puesto de central estará asegurada en el Liverpool después del gran final de temporada de Lovren y el buen inicio de Gomez: “Tenemos más opciones. Dejan está aún lesionado, pero tenemos a Nat Phillips y, si lo necesitamos, también Fabinho puede jugar ahí”. Según anunció el alemán, esta variedad de jugadores permitirá al técnico elegir la pareja según la forma física y el oponente al que se midan en el próximo encuentro.

Pese al gran resultado de la primera jornada, Klopp tiene claro que aún quedan 37 por disputarse: “El inicio fue bueno, pero no está hecho. La sensación alrededor del club es buena, en gran parte por las actuaciones y por los resultados de los últimos meses. Es lo que tenemos que hacer una y otra y otra vez”.

Uno de los aspectos que ha comentado el técnico alemán es la convivencia entre los tres goleadores del equipo. Firmino, Salah y Mané demuestran sobre el terreno de juego su entendimiento y así lo hace saber Klopp: “No tienen una competición real, no cuentan los goles de los demás. Disfrutan jugando juntos. No creo que estén molestos en el momento por el número de goles, ellos solo quieren ganar partidos”.

Finalmente, Jürgen Klopp habló de su rival del próximo lunes. El Crystal Palace logró ganar al Fulham por 0-2 en la primera jornada: “Con todos estos buenos resultados, tienen confianza y ha crecido mucho en el último año”. El entrenador del Liverpool ha hablado de la relevancia de Zaha en el Palace: “Marcó, pero el equipo jugó realmente bien. Creo que tres o cuatro de sus nuevos jugadores no estaban en el equipo o no jugaron de inicio”.