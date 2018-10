Guía VAVEL Serie A 2018/19: Nápoli, con Ancelotti para coronarse en lo más alto

La Serie A está de vuelta. Llega de nuevo el apasionante 'calcio', el olor a fútbol en los estadios, la ferviente música de los 'tifosi' animando desde las gradas... Y todo ello se nota en San Paolo, estadio de campeones. Una nueva campaña empieza para el equipo del sur de Italia, que con la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo, tiene el único objetivo que se han marcado durante estos años: destronar a la Juventus del olimpo italiano.

Palmarés y momentos relevantes

Si mencionamos el nombre del Napoli, el primer nombre que sale a la luz es Diego Armando Maradona. Y es que el argentino es todo un icono en la ciudad de Nápoles. Los dos únicos campeonatos de Serie A que tiene en su palmarés el conjunto dirigido por Ancelotti, los ha ganado de la mano del argentino. Pero no todo se acaba con el nombre de Maradona. Actualmente el Napoli es uno de los equipos más fuertes de la competición italiana. Viajar a jugar a San Paolo es un auténtico infierno para cualquier equipo. Aunque el campo es Olímpico, los tifosis napolitanos rugen tan fuerte que parece que están a tan solo unos metros de la línea de cal. Todo un lujo de afición de la que pueden sentirse orgullosos los mandatarios de napolitanos.

El momento más relevante en cuanto al panorama europeo, fue en el año 1988-89 cuando ganaron la Copa de la UEFA, también de la mano del argentino Maradona. En esa ocasión, la final se disputaba a ida y vuelta. El rival, el Sttutgart alemán. En el partido de ida disputado en Italia, el resultado fue de 2-1 para los locales. Los goles fueron obra de Maradona y Careca. El partido de vuelta fue una auténtica oda al fútbol ofensivo. El partido terminó con empate a tres en una noche mágica para el Napoli. Con goles de Alemano, Ferrara y Careca, tocarían la gloria europea ganando su primera Copa de la UEFA.

Maradona levanta el trofeo de campeón de la UEFA / Foto: Napoli

Campeonato italiano de fútbol / Serie A (2): 1986-87, 1989-90.

Coppa de Italia (5): 1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-2012, 2013-14.

Supercopa Italia (2): 1990, 2014.

Serie B (1): 1949-50.

Copa de la UEFA (1): 1988-89.

Copa Intertoto de la UEFA: 2008.

El palmarés de los napolitanos no es muy extenso y no se corresponde a un club de su grandeza. Cabe destacar los años comprendidos entre 1986 y 1990, donde conquistaron e tan solo tres campañas, dos campeonatos ligueros y una copa de la UEFA. Coincidió con los años de Maradona en el seno del club.

Temporada 2017-18

La pasada campaña estuvo a punto de ser una de las más grandes en toda la historia del club del sur de Italia. Peleó a la todopoderosa Juventus la liga hasta las últimas jornadas. Los 'bianconeri' terminaron con 95 puntos, a tan solo cuatro del Napoli. Era el año del Napoli. Dominó más de media temporada el 'calcio'. Un año en el que de nuevo estuvo marcada la vuelta de Higuaín a San Paolo, donde el argentino marcó el gol de la victoria para los juventinos.

El equipo que formó Sarri se recitaba de memoria. Hasta los más pequeños napolitanos lo sabían como se saben el abecedario. Reina en la portería, Hysaj al lateral derecho, Albiol y Koulibaly en el eje de la zaga, Ghoulam al lateral izquierdo, Allan, Jorginho y Hamsik en la zona de creación con Callejón, Insigne y Mertens en el ataque. Sarri hizo de estos once jugadores una máquina de ganar partidos.

Ghoulam y Sarri en el momenot de la lesiñon del lateral / Foto: Napoli

Si el Napoli hubiese jugado con estos once jugadores todos los partidos, hubiese sido campeón.

Cabe destacar dos momentos clave en el devenir de la temporada para el Napoli. El primero y el más significativo, fue la lesión de Ghoulam. La baja que causó el magnífico lateral napolitano, propició una gran brecha en la defensa del equipo. Mario Rui fue su sustituto, pero no supo encajar bien en el sistema de Sarri. El entrenador italiano incluso probó con Zielinski en ese lateral ante la escasez defensiva de Mario Rui. Una baja muy sensible a la que el Napoli no supo hacer frente. Y el otro momento negativo de la temporada, fue el partido que el Napoli disputó en Florencia ante la Fiorentina. Estaba a tan solo un punto de la Juve y se la jugaba el todo por el todo ante una Fiorentina que buscaba una última plaza para la Europa League. No habían pasado ni 7 minutos cuando Simeone encaraba la meta de Reina y Koulibaly derribaba al jugador argentino. En una primera instancia el árbitro del encuentro señaló penalti y tarjeta amarilla para el defensor napolitano. Pero entonces es cuando entró en acción el VAR. Tras revisar la acción, el árbitro decidió señalar falta al borde del área y roja a Koulibaly. El Napoli afrontaba una final con un hombre menos. Perdieron por 3-0 y con ello todas las opciones de ser campeones.

Koulibaly protestando la acción de su expulsión / Foto: Napoli

En la 'Coppa de Italia' llegaron hasta cuartos de final donde cayeron ante el Atalanta. En la Champions League formaron el grupo F junto a Manchester City, Feyenoord y Shakhtar Donetsk. Cayeron eliminados como terceros de grupo, accediendo así a jugar la Europa League. Pero tampoco llegarían lejos. Caerían en dieciseisavos de final ante el Red Bull Leipzig con un global de 3-3. Pasaron los alemanes gracias a los goles como visitantes.

Análisis táctico y once tipo

Jugar al ataque con la posesión del balón como arma principal. Esa es la filosofía del entrenador italiano Carlo Ancelotti. Como ya se demostró en los clubes anteriores donde estuvo, al italiano le gusta tener la posesión del balón de principio a fin y tiene jugadores para ello. La baja en la medular de Jorginho será muy importante ya que el italiano era el eje por el que se regía el antiguo Napoli de Sarri. La disposición 4-3-3 es la que utilizará el míster italiano.

Hamsik seguirá siendo clave en el centro el campo napolitano / Foto: Napoli

En la portería podremos ver sabia nueva. Meret parte como titular indiscutible, con Karnezis y Contini como segundo y tercer portero. La defensa la podremos recitar de memoria al igual que el año pasado. Ancelotti optará por la profundidad de Hysaj en el lateral derecho al igual que Ghoulam en el izquierdo. El franco-argelino todavía sigue en proceso de recuperación, por lo que partirá de inicio Mario Rui hasta que esté totalmente recuperado. Albiol y Koulibaly seguirán siendo los jefes de la zaga napolitana. Chiriches, Maksimovic o Tonelli, contarán con muchos minutos ya que el Napoli juega tres competiciones.

En el centro del campo destaca la baja de Jorginho. El italiano se ha marchado al Chelsea de la mano de Sarri. Hamsik y Allan serán fijos en el esquema de Ancelotti, mientras que se disputarán un puesto en ese centro del campo Diawara, Zielinski y el recién llegado Fabian Ruiz. En la delantera es donde el entrenador italiano tendrá mayores problemas para confeccionar el ataque. Insigne y Mertens parecen fijos, y tan solo quedaría un puesto en juego. Callejón, los recién llegados Inglese y Verdi y Milik, se disputarán el único puesto libre en el ataque napolitano.

Altas y bajas

Varias caras nuevas son las que se verán en San Paolo esta nueva campaña que está a punto de empezar. La principal novedad está en el banquillo. Carlo Ancelotti sustituirá a Sarri en el banco napolitano. Tras una larga estancia al mando del Napoli, ha decidido cambiar de aires y embaucarse en una nueva aventura, esta vez en Londres de la mano del Chelsea.

Ancelotti en sus primeros días en Nápoles / Foto: Napoli

Verdi e Inglese llegan para dar un salto de calidad al ataque

Meret ha llegado a la portería del Napoli para sustituir a Reina que ha hecho las maletas con destino a Milán. EL portero italiano proviene del Udinese y ha costado 25 millones. En la medular destaca la contratación de Fabián Ruiz por 30 millones. El centrocampista español llega a Nápoles después de marcarse un gran año en el Betis. En el ataque han fichado muy bien. Inglese y Verdi llegan procedentes del Chievo Verona y Bolonia respectivamente para darle un salto de calidad al ataque dirigido por Ancelotti. Buenos refuerzos para un Napoli que intentará desbancar a la Juve del trono de la Serie A.

Simone Verdi, nuevo jugador del Napoli / Foto: Napoli

El capítulo de bajas ha estado marcado por la venta al Chelsea de Jorginho. El italiano ha decidido que su etapa en Italia había terminado y Sarri se lo ha llevado con él a Londres. Duvan Zapata ha salido con destino a la Sampdoria por 17 millones, mientras que Reina pone pie en el Milan de Gattuso en la que puede ser su última aventura como profesional.