Previa Lyon-Estrasburgo: volver a la victoria

Encuentro importante el que abre la tercera jornada de la liga. El Parc Olympique Lyonnais y su equipo reciben al Estrasburgo, que ha iniciado la liga solventando dos encuentros complicados con una victoria y un empate.

El buen inicio del equipo de Thierry Laurey contrasta con el de “Les LIons”. Los de Bruno Genesio, al igual que la pasada campaña, comienzan dejándose puntos importantes ante rivales, a priori, asequibles.

Olympique Lyon

Mal comienzo de liga para el Lyon, que cosecha una victoria y una derrota en los dos partidos disputados. Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo, y los de Genesio buscan consuelo en que sus rivales por los puestos de Champions League también se dejaron puntos la pasada jornada. Tanto el Mónaco como el Marsella perdieron puntos el fin de semana anterior, por lo que se encuentran en una situación similar a la del Lyon. El PSG también vio peligrar su victoria, pero un Mbappé descomunal solventó el partido en la segunda mitad.

Volviendo al Lyon, no puede quedar sin mencionar la mala imagen del partido en Reims. El equipo contó con muy pocas ocasiones y no supo hacer frente al buen planteamiento defensivo del Reims, que se impuso por 1-0.

Mariano continúa sin marcar y el equipo volvió a echar en falta a su capitán. El conjunto de Genesio se mostró muy plano en su último partido, y no supo explotar los recursos de los que dispone: los delanteros no hicieron daño arriba, y las incorporaciones de los laterales, que tan importantes fueron en el primer partido liguero, tampoco dieron resultado. Esto unido a un centro del campo incapaz de asociarse para romper las líneas del rival, hizo que el Lyon se marchara sin puntos del campo.

Estrasburgo

Muy buen inicio de campaña para los que hoy visitan la ciudad de Lyon. Con un principio de calendario complicado, han sabido solventar los encuentros con una victoria y un empate.

Consiguieron su primera victoria de la temporada a domicilio en Burdeos, donde jugaron prácticamente todo el partido contra diez jugadores. Se impusieron a un Girondins que continúa dejando dudas por 0-2.

Una semana después se enfrentaron al St. Etienne, y ante un rival que también parecía superior, consiguieron arañar un punto. Eso sí, debo mencionar que el Estrasburgo, con un hombre más desde el principio de partido por segunda jornada consecutiva, dejó la iniciativa a su rival y no fueron capaces de hacer daño en la primera mitad.

En la segunda parte, con el cansancio acumulado del St. Etienne y las ocasiones que iban generando los locales, consiguieron marcar el 1-0, pero la momentánea segunda victoria del Estrasburgo se vio frustrada por un gol en los últimos cinco minutos de encuentro.

Si el Estrasburgo muestra la misma cara hoy, el Lyon podría recuperar la senda de los tres puntos con cierta facilidad. No obstante, habrá que esperar hasta las 20:45 para ver cómo sale el equipo de Genesio al terreno de juego. Un punto sería oro para el Estrasburgo, pero dejaría al Lyon muy tocado respecto a sus rivales por los puestos europeos.

Enfrentamientos directos

Son 88 las veces que se han visto la cara estos dos equipos. En los 84 partidos disputados en la máxima categoría del fútbol francés, el Lyon ha conseguido vencer la mitad de las veces.

En el histórico también figura que el Estrasburgo ha sido capaz de asaltar el campo del Lyon en quince de 42 ocasiones, lo que hace un total de un 36%. Tal y como llegan ambos equipos, esta noche podría suceder cualquier cosa.

Convocatorias OL vs Estrasburgo

Lyon: no hay convocatoria disponible. Sin embargo, Genesio no podrá contar con la joven promesa Amine Gouiri por una rotura del ligamento cruzado; por otra parte, regresa Anthony Lopes a la portería tras superar la sanción de la temporada pasada. Son duda Fekir, que podría volver hoy y Denayer, que su participación dependerá de lo que Genesio quiera cambiar del once de la pasada jornada.

Estrasburgo: Matz Sels, Bingourou Kamara, Stefan Mitrovic, Pablo Martinez, Lamine Koné, Kenny Lala, Lionel Carole, Anthony Caci, Jérémy Grimm, Ibrahima Sissoko, Youssouf Fofana, Anthony Gonçalves, Jonas Martin, Moataz Zemzemi, Adrien Thomasson, Nuno Da Costa, Ludovic Ajorque, Kevin Zohi.

Alineaciones posibles OL vs Estrasburgo