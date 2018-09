La reconquista europea del Ajax ha comenzado

Comenzaba la primera jornada de esta nueva edición de la Champions League en el grupo E con un encuentro entre dos historicos que hacía tiempo que no disputaban la mayor competición continental. El Ajax hacía ya cuatro años que no conseguía la clasificación, desde la 2014/15, en la que era superado por Barcelona y PSG acabando tercero del grupo. Mientras, el AEK se reencontraba con la Champions más de 10 años después, en la 2006/07 cuando, al igual que su contrincante de hoy, tampoco consiguió pasar de esta ronda.

Pero ya todo este no vale de nada, lo que importa es el hoy y lo que hagan a partir de ahora. Ambos han tenido suerte en el sorteo cayendo en un grupo con posibilidades de poder entrar en la fase del KO. El Bayern de Múnich parece predestinado a acabar primero, mientras que Benfica, Ajax y AEK pelearán por esa segunda plaza que da acceso a los octavos de final.

Ten Hag sabía que era un partido importante si querían competir por pasar a la siguiente ronda de la Champions League, algo que no conseguían desde la edición de 2005/06, por lo que fue con todo lo que tenía disponible, con su once de gala, a por los tres puntos. Desde el inicio se vio la superioridad de los holandeses, que amasaban la pelota con mimo tratando de llegar a la meta rival gracias a la calidad de sus hombres de arriba. Ziyech fue el mejor de la primera parte, decidido a darlo todo se movía por tres cuartos de cancha como si del patio de su colegio se tratase, era incivo en banda gracias a su talento y sus regates y trabajaba en defensa como el que más.

El dominio era holandés y la verticalidad era griega, los de Marinos Ouzounidis se resguarnecían atrás cediendo el balón a los de Amsterdam, formaban en 4-4-2 con las líneas muy juntas tratando de hacer que el Ajax no conectara por dentro con sus hombres de arriba. Además, la calidad en la condución y la rápidez de Mantalos, Klonaridis y Ponce hacia que cada vez que corrían hacia la portería de Onana el peligro fuera palpable. Y así se llegó al descanso, sin goles en el marcador, pero con un choque de estilos que hacía presagiar que los 45 minutos finales serían más que interesantes.

Y no se hizo esperar, la locura llegó al Johan Cruijff solo un minuto después de que comenzara la segunda parte, el Ajax se adelantaba en el marcador. Un córner botado desde la izquierda de la portería visitante quedaba en la frontal del área en las botas de Neres, quien colgaba un magnifico balón a la espalda de una defensa que trataba de achicar espacios, ahí se encontraba el argentino Tagliafico que remataba cual nueve con una sutileza fuera de lo común en un lateral, poniendo así por delante a los locales.

Todo hacía prever que tras el gol los papeles podían cambir, pero eso no va con el Ajax, a los holandeses no lo que les gusta es atacar. Entraba Van de Beek al campo por la lesión de Huntelaar en el 61, uno de los hombres más incisivos en la segunda mitad. Ya avisó con un gol que fue anulado por fuera de juego en el 67, pero Donny Van de Beek no quería irse de su primera noche de Champions sin marcar. En el 77, pelota en profundidad que conectaba con Tadic, pisaba área y colocaba un preciso centro al segundo palo donde esperaba solo Van de Beek para poner el 2-0 y cerrar el encuentro.

Pero esto no era el fin, el Ajax quería más y lo iba a tener, los holandeses se reencontraban con la Champions y esto era un fiesta para toda Amsterdam. Tagliafico ha hecho un muy buen partido, redondeado con el gol, pero quería otro. Ya en el 90, le llegaba un balón en profundidad al lateral argentino que desde el lateral del área trataba de poner un centro que le salía mal, o bien, ya que no conseguía conectar con ningún compañero, su fin fue el fondo de la red. Un mal centro se colaba dentro de la portería de Barkas.

Y así concluyó el partido, victoria justa para los de Amsterdam por tres goles a cero ante un AEK que bajó mucho el nivel tras el primer gol holandés.