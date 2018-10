En la imagen, la estrella del Mónaco, Radamel Falcao // Fuente: AS MÓNACO El Mónaco empató frente al Nantes gracias a Falcao

AS Mónaco no logró superar al Nantes en su casa, eso sí, la igualdad en el encuentro fue notoria, tanto es así, que el empate no tardó en ser una realidad en el marco de la sexta jornada de la Ligue 1 2018-19, con un gran gol del colombiano Radamel Falcao.