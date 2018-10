Mourinho, sobre Lukaku: “Un día marcará y sus niveles de confianza mejorarán”

El Manchester United recibe al Everton en el que será un partido clave. José Mourinho se medirá a su amigo Marco Silva, en un partido en que ambos necesitan seguir sumando para unirse al tren de cabeza.

El entrenador del United comentó en rueda de prensa su relación con el técnico del los Toffees. Mourinho apuntó que son buenos amigos: “Es algo difícil alimentar esta relación entre entrenadores, porque nuestra vida no es tan fácil y nuestras conversaciones no pueden tener lugar todos los días. Es un buen chico y siento que tiene los mismos sentimientos hacia mi”.

Dentro de lo que tendrá José Mourinho para el partido, habló sobre la situación de Lingard. El extremo inglés llegó desde su actuación en el Mundial de Rusia con una lesión: “Las vacaciones le habrían venido bien, pero pensó que seguir trabajando sería bueno para él. Entonces sintió que estaba en unas condiciones muy difíciles para jugar al fútbol”.

El canterano del United, según comentó su entrenador, ya estará de vuelta y al 100% para el próximo encuentro en la Trafford: “Está cerca de jugar por las necesidades del equipo. Puede ayudarnos y tenemos que preguntarnos si debe jugar mañana o esperamos una semana más para estabilizar su situación”. Otro que sí podrá jugar es McTominay, que está recuperado de sus problemas físicos.

Mourinho se quejó del parón de selecciones ya que causó estragos en el Manchester United: “Jugamos contra el Newcastle y durante los partidos de selecciones perdimos a Dalot, Fellaini, McTominay y Alexis”. También destacó que algunos de los conjuntos nacionales dejó que los jugadores regresaran a Manchester para poder tratarlos. “Otros los mantuvieron sin saber la magnitud de la lesión y a dos días de jugar contra el Chelsea no sabíamos que estaba pasando”.

Uno de los mencionados, Alexis Sánchez, no podrá estar en el partido contra el Everton. Su entrenador declaró ante los medios que durante los dos partidos anterior tuvieron que dejarle fuera por lesión: “Tampoco estará mañana, ahora tiene que llegar a sus mejores condiciones físicas”. Otra de las razones del rendimiento del chileno fue el momento de su llegada a Old Trafford.

El portugués quiso remarcar que las condiciones no fueron las mejores para el jugador: “Llegó en enero, no creo que fuera una situación fácil para él. Sin embargo, esta temporada tuvo una buena pretemporada, jugó bien contra el Leicester y después se lesionó. Es del tipo de jugador que necesita estar muy muy en forma”.

Pero otro que no está teniendo gran rendimiento esta campaña es Lukaku. Si bien el belga está dejando registros muy buenos con su selección, le está costado responder del mismo modo con los Red Devils: “Llegará un día en que marque y sus niveles de confianza volverán a la normalidad”. Ante esto, Mourinho aprovechó para negar que no fichará a Zlatan Ibrahimovic de nuevo para el United.

Una de las críticas que quiso responder el entrenador fue la presencia de Lukaku contra la Juventus en Champions. El delantero está teniendo poco descanso y Mourinho destacó que no tiene más opciones: “No creo que Carrick pueda jugar de delantero. Si doy descanso a Romelu, juega Rashford en punta, entonces ¿quién juega de extremo? No estamos en la mejor situación para intentar dar descanso a jugadores o encontrar soluciones. Tenemos que jugar con lo que tenemos”.