Mourinho: “Llegará el día en que no podamos remontar, así que tenemos que mejorar”

Se aproxima el derbi de Manchester en una temporada en que ambos clubes están en espacios muy distintos tanto en la clasificación como en sensaciones. Los de Guardiola llegan con gran paso, mientras los de Mourinho alcanzan el partido con buenas sensaciones pero tras haber superado el calvario.

El entrenador portugués pasó por rueda de prensa para comentar cuál es la situación de su equipo antes de visitar a su vecino ciudadano. Uno de los hombres que más ha influido para sacar del pozo de resultados al United fue Martial. El francés, a base de confianza y goles, ha salvado algunos puntos. Tanto es así que ha vuelto a la lista de Francia para el parón internacional: “Nunca nos rendimos con él. Nunca abandoné mis sentimientos de que estaba en el buen camino incluso pasando por momentos complicados”.

Anthony Martial se ha convertido en un jugador realmente importante en este equipo y así lo reconoció su entrenador: “Necesitaba superar algunas barreras que se colocaron en su camino. Todo depende de su talento porque lo tiene”. Aclaró Mourinho que, el pasado de Martial en que parecía estancado fue causado porque no el jugador no entendió que era un gran futbolista “porque hay una gran diferencia entre un gran talento y un gran jugador”.

Otra de las preocupaciones del United durante esta primera mitad de la temporada ha sido la cantidad de lesiones y problemas físicos de algunos jugadores destacados. Uno de los nombres más señalados ha sido Lukaku que, además de no estar al 100%, sus cifras goleadores están dejando que desear.

Su técnico ha confirmado que podría regresar tras quedarse fuera del partido ante la Juventus en Italia. “Tenemos la opción de que vuelva”, anunció el entrenador portugués. Otro de los hombres con alguna molestia es Pogba, que entrenó los últimos días en el gimnasio, aunque el preparador confiaba en su presencia en el derbi.

Respecto al resto de la plantilla, José Mourinho ha comentado que no hay nuevas lesiones tras el enfrentamiento de Champions League: “No trajimos nuevas lesiones de Turín. Tenemos algunos tocados, pero no creo que ninguno de los que estuvo listo para jugar ante la Juve tenga problemas para jugar contra el City”.

Una de las situaciones que más ha aplaudido el luso es que por fin tiene opciones en el banquillo que le pueden aportar: “Dije cuando recibimos a la Juve que no había hecho cambios porque no había atacantes ofensivos con experiencia en nuestro banquillo”. Mourinho quiso aportar que un banquillo de calidad suele significar puntos.

En cuanto al partido que se les viene encima, el Manchester United ya sabe lo que significa visitar a un equipo superior en el Etihad y llevarse los tres puntos. La pasada campaña lo hizo con una gran remontada y esperan obtener un buen resultado de nuevo. Pese a ello, Mourinho no espera nada especial: “No creo que sea especial debido a lo que pasó la temporada pasada. Es un derbi de Manchester y eso significa lo que todos sabemos”.

Pese a ello, el entrenador ya tiene esta temporada dos buenas referencias en las que apoyar el trabajo de su equipo. Chelsea y Juve han sido dos buenas piedras de toque: “Trabajamos para sacar buenos resultados y buenas actuaciones. La actitud es positiva”. Una de las características más relevantes del grupo es que nunca dan su brazo a torcer, según el portugués: “Encontramos el modo de volver a la pelea. Pero llegará el día en que no podamos remontar. Tenemos que asegurarnos de que vamos siendo más compactos, empezar los partidos mejor”.

El rival del domingo no será cómodo. El Manchester City no ha perdido aún en esta temporada y es el líder de la Premier League: “Será un día difícil. Es un equipo complicado. Pero no creo que ellos lo vean como un partido sencillo tampoco”.