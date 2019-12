Una nueva jornada del 'Boxing Day'

La festividad de la navidad ya está instaurada de nuevo en la vida de todos nosotros, como cada año. En la mayoría de los sitios, utilizan esta festividad para juntar a toda la familia, pero no solo en la vida cotidiana, sino en el ámbito deportivo, como ocurre en Inglaterra. El día 26 de diciembre es uno de los días más esperados para el aficionado británico, ya que es tradición juntarse toda la familia e ir al estadio de tu equipo a verlos jugar en la famosa jornada del 'Boxing Day'. Pero no solo ocurre en Inglaterra, sino en los países de alrededor como Escocia o Irlanda del Norte. Sin embargo, otros países que nada tienen que ver con el Reino Unido están adoptando poco a poco esta jornada de partidos. La temporada pasada, en Italia, se jugó toda una jornada de la Serie A el 26 de diciembre. Este año no se disputará, pero si lo hará la Serie B. También encontramos el caso de Bélgica, que disputará su jornada este jueves.

El origen del 'Boxing Day' no tiene nada que ver con lo deportivo, pero sí con las familias inglesas. Hay varias teorías, pero la que coge más fuerza resume su origen en una caja, proveniente de 'boxing'. Antiguamente, el día de Nochebuena, los sirvientes de los burgueses y clases adineradas recibían una caja que podía contener desde las sobras de la cena hasta dinero para el día siguiente, el Día de Navidad, el cual tenían libre para pasarlo con su familia. Aunque otras teorías, la más fiable parece ser esta. Así es cómo nació esta festividad que luego se traspasó al fútbol. Al principio se celebraba el Día de Navidad, pero en 1957 fue trasladada al día siguiente, como se hace ahora, para el total disfrute de los aficionados.

Los estadios este día suelen estar prácticamente llenos, debido a que este día es fiesta nacional, por lo que las familias tienen vía libre para juntarse y disfrutar de un día de fútbol todos juntos. La federación intenta enfrentar a rivales cercanos, como puede ser entre equipos del norte o entre ciudades cercanas, siempre evitando los derbis debido a la alta preparación y la seguridad que conllevan. Los partidos celebrados no suelen ser 'partidazos', pero suelen generar cierto interés entre la afición, sobre todo este año. Equipos como Arsenal o Everton realizarán el debut con sus nuevos entrenadores, Mikel Arteta y Carlo Ancelotti, respectivamente. Además, podremos ver un interesantísimo duelo entre el primer y segundo clasificado, Liverpool vs Leicester City. Los de Klopp llegan al encuentro como recientes campeones del mundo, mientras que los de Rodgers recibirán al líder tras caer derrotados ante el Manchester City de Guardiola.

La jornada del 'Boxing Day' nos deja los siguientes partidos:

Tottenham vs Brighton (13:30 horas)

Aston Villa vs Norwich City (16:00 horas)

Bournemouth vs Arsenal (16:00 horas)

Chelsea vs Southampton (16:00 horas)

Crystal Palace vs West Ham United (16:00 horas)

Everton vs Burnley (16:00 horas)

Sheffield United vs Watford (16:00 horas)

Manchester United vs Newcastle (18:30 horas)

Leicester City vs Liverpool (21:00 horas)

El partido que han dejado este año para el día siguiente se trata del Wolverhampton vs Manchester City, que se jugará el viernes 27 de diciembre a las 20:45 horas.