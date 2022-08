Copa del Mundo FIFA Qatar 2022: cambio de planes a tres meses de la justa mundialista

La Copa del Mundo FIFA Qatar 2022 ahora iniciará el domingo 20 de noviembre con la ceremonia inaugural y el partido entre Qatar y Ecuador. Los 63 partidos restantes se mantienen en las fechas originalmente previstas. La fecha de liberación oficial para los futbolistas es el 14 de noviembre.

La FIFA estudió durante los últimos meses dicha posibilidad, tras extensas consultas finalmente se optó por adelantar el inicio de la última justa mundialista con 32 selecciones. La fase de grupos concluye el 2 de diciembre, las dos primeras de cada grupo avanzan a la fase eliminatoria. Los octavos de final se desarrollan del 3 al 6 de dicho mes, seguido por los cuartos de final, el 9 y 10 de diciembre, las semifinales el 13 y 14, el tercer puesto el 17 y la gran final el 18.

Francia es la vigente campeona mundial, Europa ganó las últimas cuatro ediciones entre Alemania 2006 y Rusia 2018. La CONMEBOL buscará romper el abrumador dominio de la UEFA, la última selección sudamericana que se consagró campeona fue Brasil en Corea y Japón 2002. Veinte años después, Sudamérica buscará saldar su revancha deportiva pendiente tras cuatro intentos fallidos.

La selección brasileña solicita al máximo ente cancelar el partido clasificatorio pendiente ante Argentina puesto que afecta la preparación mundialista de ambas selecciones. La AFA interpuso una apelación en el TAS que tendrá respuesta a finales de este mes. A partir de Unidos 2026, inicia una nueva era con 48 selecciones y el torneo de repescas intercontinentales como parte del proceso de clasificación.

La selección catarí es la única debutante, las demás participantes sí cuentan con vasta experiencia mundialista. Las principales ligas europeas tendrán acción hasta el 13 de noviembre, tras la vigesimosegunda justa mundialista reanudarán sus respectivas actividades domésticas. Chile y Canadá son sus últimos ensayos definitivos para la fecha FIFA de septiembre. El Ranking FIFA se publicará el jueves 25 de agosto.

Bureau of the FIFA Council confirms #WorldCup 2⃣0⃣2⃣2⃣ opening ceremony and match 🇶🇦 v. 🇪🇨 brought forward one day as stand-alone event to 20 November, at 19.00. 🇸🇳 v. 🇳🇱 rescheduled from 13.00 to 19.00 on 21 November. pic.twitter.com/GsktwYNYCl