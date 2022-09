Previa de la UEFA Nations League 22/23: la última jornada doble de la Liga A acapara el protagonismo

La última jornada de la Liga A de la UEFA Nations League 22/23 se desarrollará del 22 al 27 de septiembre. Dinamarca, Croacia, España, Portugal, Hungría, Alemania, Países Bajos y Bélgica son las selecciones que mantienen intactas sus opciones para clasificarse a la fase final que se jugará en junio del próximo año en una sede a confirmar. El partido pendiente entre Escocia y Ucrania en la Liga B se jugará el miércoles 21 de septiembre, aunque eso es un debate aparte.

