La Lazio se afianza en el segundo lugar de la Serie A

La Lazio marcha tercera en la Serie A con 27 puntos, el domingo 6 de noviembre ganó 1-0 a la Roma en el Olímpico. Por su parte, el Monza ganó 2-0 al Hellas Verona, su principal objetivo es seguir escalando posiciones para evitar complicarse con la zona del descenso en pleno cierre de la jornada europea de media semana.

Desarrollo del partido

El Monza tomó el protagonismo desde el arranque, la Lazio no dio tregua en 56 segundos. Sarri estaba pensativo, un partido crucial para los blanquicelestes en la Serie A. Pedro intentó desbordar y no pudo. La Lazio ejerció una presión alta, el Monza no pudo salir del asedio intenso en dos minutos.

Los blanquicelestes no se sintieron cómodos en cuatro minutos, Pedro se asoció con Vecino. Sarri estaba pensativo y dio muchas indicaciones desde el banquillo en el Olímpico. Con el empate parcial, la Lazio alcanza los 28 puntos. La primera parte fue bastante reñida en seis minutos. El Monza fue un hueso duro de roer, tiro libre en ocho minutos.

La Lazio no pudo elaborar juego asociado, el Monza apostó por el contraataque a través de las bandas. Muchos pitos en el Olímpico, los fanáticos de la Lazio no estaban conformes con el desempeño colectivo parcial del primer equipo. Petagna adelantaba al conjunto visitante, 0-1, el VAR anuló dicho tantos tras un fuera de juego milimétrico.

Se salvaron blanquicelestes en 14 minutos, la Lazio estaba obligada mejorar para no complicarse en la Serie A. Sarri buscaba replantear su estrategia. Pedro desbordó y no encontró la portería en 16 minutos. En 18 minutos, la tónica no cambió.

Tiro libre para la Lazio, Sarri no estaba conforme con el desempeño colectivo de sus dirigidos. El Monza generaba mejores sensaciones, aunque cedió un poco el protagonismo. Los blanquicelestes insistieron por todos los medios romper el empate transitorio. A falta de 25 minutos para que concluya la primera parte, ninguno fue contundente con las ocasiones generadas. Marusic ingresó por Lazarri.

Vecino erró una clara ocasión. El Monza por poco se adelanta, la Lazio por momentos quedó expuesta defensivamente. Tras 45 minutos disputados, se añadió dos minutos.

Segunda parte

La Lazio volvió más decidida, el Monza no dio tregua en 46 minutos disputados. Los blanquicelestes anhelan afianzarse entre los tres primeros de la Serie A. Lateral ejecutado por Romero. Tiro libre para los blanquicelestes. La segunda parte fue bastante intensa en 50 minutos.

Sarri estaba pensativo, a falta de 40 minutos para que concluya el tiempo regular. Lateral para el Monza. El conjunto visitante fue sólido en todas las líneas. La Lazio por ahora no puede ante la férrea marca defensiva rival y dejaba escapar una gran oportunidad para afianzarse entre los tres primeros.

Romero desbordó y no encontró la portería en 56 minutos, la Lazio insistió por todos los medios nunca pudo plasmar su poderío ofensivo en el marcador. A falta de 30 minutos para que concluya el tiempo regular, Sarri hizo cambios para ganar un partido clave. El Monza jugó con la desesperación de los blanquicelestes.

Cataldi desaprovechó un tiro libre, saque de esquina para la Lazio en 63 minutos. El colegiado les llamó la atención a algunos futbolistas y amonestó a Casale. Los blanquicelestes estaban en aprietos y dejaban escapar una oportunidad dorada. Romero remató de media distancia.

La Lazio con la premura del tiempo nunca pudo adelantarse en el marcador, el Monza cortó todos los circuitos a los blanquicelestes. En el momento más inesperado, Romero abrió la cuenta, 1-0, tremendo mazazo para el Monza cuando jugaba mejor. Sarri estalló de felicidad y se desató la algarabía.

En 77 minutos, el Monza intentó equilibrar rápidamente las acciones y reaccionó tarde. Tras 90 minutos disputados, se añadió cuatro minutos. La Lazio visitará a la Juventus el domingo 13 de noviembre.