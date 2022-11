Nkunku se pierde el mundial

Francia pierde a uno de sus delanteros. Christopher Nkunku, delantero del RB Leipzig, estaba en una disputa por el balon con Eduardo Camavinga y el delantero se fue al suelo tocándose la rodilla izquierda por el dolor que sentía en ella.

Tras ser sometido a pruebas médicas, la Selección Francesa comunicó: "Christopher Nkunku no participará en la Copa del Mundo. El delantero del RB Leipzig abandonó el entrenamiento de este martes antes de su finalización lesionado de su rodilla izquierda. Lamentablemente, los exámenes radiológicos realizados por la noche revelaron que se trataba de un esguince ".

Didier Deschamps ha perdido a tres jugadores que eran claves en la lista de la Selección Francesa. Nkunku, Kipembe y Kanté. Sobre Kimpembe, cometo: "No voy a entrar en todos los detales porque no lleva a nada. Hemos intentado que esté, pero la realidad de hoy no es la del miércoles cuando di la lista. Se ha resentido y es alguien que es honesto y que hace frente a la realidad. Le duele no estar. Estamos a ocho días del primer partido y por desgracia Kimpembe no tiene todo para esa batalla por jugar".

Dechamps ha anunciado la llegada de Marcus Thuram, y la del defensa Axel Disasi, del Mónaco, por Kimpembe, que no se ha recuperado tras sentir molestias en el partido de este pasado fin de semana con el PSG.

La incorporación de Marcus Thuram es por el estado de Benzema: "No, es verdad que he hecho una primera lista de 25 y tenía la opción de ampliar. Y en el fondo sabía que iba a apostar por 26, pero quería esperar a que se acabaron todos los partidos del pasado fin de semana para tener la mejor fotografía de todo. Cuando ya la tuve clara he cogido al jugador que tenía en la cabeza. Se ha hecho oficial hoy, pero no tiene nada que ver con el estado de Karim o de otro jugador", concluyó Deschamps.