Los tulipanes sufrieron un poco más de la cuenta

Senegal ganó 2-0 a Bolivia el 24 de septiembre, perdió a Sadio Mané por lesión para el Mundial y la actual campeona africana buscará hacer historia en Qatar 2022. Por su parte, los Países Bajos vuelven al panorama internacional y no quieren dejar pasar una gran oportunidad para concretar otra campaña de ensueño.

Desarrollo del partido

Los tulipanes tomaron el protagonismo desde el arranque en Doha en el segundo partido del grupo A, la selección senegalesa ejerció una presión intensa y Dia por poco abre la cuenta. Saque de esquina para la actual campeona africana en un minuto, Gueye ejecutó el mismo. Los Países Bajos en pleno retorno mundialista, estuvieron un poco imprecisos en dos minutos.

La primera parte fue bastante intensa, Van Gaal estaba pensativo en el banquillo. Senegal adelantó las líneas, sin Mané parcialmente reaccionó bien ante un rival de fuste. Lateral para el combinado europeo, Dumfries ejecutó el mismo. Se salvó la actual campeona africana, falta en ataque.

Los tulipanes con el 53% de la posesión en seis minutos no se sintieron cómodos, tiro libre para Senegal. Países Bajos cedió un poco el protagonismo. Gueye se asoció con Diallo. Cissé no pudo batir la portería rival, el combinado africano fue punzante.

Lateral para la selección europea, Senegal no dio tregua, Sarr por poco sorprende. Países Bajos por momentos quedó expuestas defensivamente en nueve minutos. Dos jugadores chocaron. Lateral para los tulipanes en 12 minutos. El partido estaba para cualquiera de las dos.

La selección senegalesa ahora generaba mejores sensaciones en 14 minutos, Van Gaal tiene muchísimo trabajo por delante. Los tulipanes llegaban al área rival y se apresuraban demasiado en la definición. En 16 minutos, la tónica se mantuvo.

En 18 minutos, la actual campeona africana generó un saque de esquina. Senegal no cometió faltas, Países Bajos no supo aprovechar un contraataque letal en 19 minutos. Mucha intensidad y nula contundencia. A falta de 25 minutos para que concluya la primera parte, el combinado africano no dio tregua a través de las bandas.

La selección neerlandesa fue más posicional, aunque no fue contundente con las tres ocasiones que generó. Senegal tampoco estuvo fina, dos claras y no pudo someter a su similar neerlandés. Tras 45 minutos disputados, se añadió dos minutos.

Segunda parte

Senegal volvió más decidida en 46 minutos, lateral para los Países Bajos, Dumfries ejecutó el mismo. Los tulipanes buscaban abrir la cuenta por todos los medios, Aké intentó salir jugando limpio. La segunda parte estuvo llena de imprecisiones. Tiro libre para el combinado europeo en 48 minutos.

La actual campeona africana por momentos se complicó, saque de esquina para los tulipanes en 50 minutos. Aké no pudo batir la portería rival, Países Bajos buscaba romper el empate transitorio por todos los medios, el único empate sin goles hasta el momento en el Mundial.

La selección europea se mantuvo firme y no pudo ante la rudeza de Senegal. A falta de 40 minutos para que concluya el tiempo regular, los tulipanes apostaron por aprovechar el juego aéreo, Van Gaal no estaba contento con el desempeño colectivo de sus dirigidos en 53 minutos.

Diallo buscaba sorprender, Senegal por momentos fue un equipo atrevido y presionó en la zaga neerlandesa. De Ligt fue amonestado, Países Bajos dejaba pasar una gran oportunidad en la primera jornada del grupo A. La actual campeona africana por poco sorprende en 58 minutos de juego.

Los tulipanes generaron muchas dudas, pasaron de dominar un partido parejo a no encontrar la fórmula para poder sumar sus primeros tres puntos en la justa mundialista. Saque de esquina para los Países Bajos en 60 minutos, a falta de 30 minutos para que concluya el partido, ninguno fue capaz de aprovechar las ocasiones generadas.

En 66 minutos de juego, tiro libre para Senegal. Países Bajos se quedaba con los deberes pendientes en el grupo A. En el momento más inesperado, Gakpo desató la algarabía. Tras 90 minutos disputados, se añadió ocho minutos. Klaassen liquidó el partido, 0-2. La segunda jornada se jugará el viernes 25 de noviembre, la actual campeona africana se medirá a Qatar y los tulipanes harán lo propia ante Ecuador.