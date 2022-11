Senegal avanza a los octavos de final

Ecuador empató 1-1 ante los Países Bajos en la segunda jornada y sigue dependiendo de sí mismo para acceder a los octavos de final. Por su parte, Senegal ganó 3-1 a Qatar y también mantiene intacta sus opciones en el grupo A. Partido clave para ambas selecciones en la última jornada de la fase de grupos.

La selección ecuatoriana tomó el protagonismo desde el arranque, Senegal ejerció una presión alta. Alfaro estaba pensativo en 34 segundos. En simultáneo, Países Bajos empata sin goles ante Qatar, se define el grupo A. En un minuto de juego, la actual campeona africana fue punzante y atrevida.

Enner por poco sorprende, lateral para la selección ecuatoriana, Gueye por poco abre la cuenta. Senegal por poco sorprende en tres minutos. El combinado sudamericano generó un ataque prometedor y dicha acción quedó anulada tras un fuera de juego. Alfaro dio indicaciones desde el banquillo, por ahora, Países Bajos y Ecuador avanzarían a los octavos de final.

Lateral para Ecuador en seis minutos, Hincapié se asoció con Caicedo, la selección senegalesa generaba mejores sensaciones con apenas el 36% de la posesión. Falta de Preciado, los tulipanes siguen empatando sin goles ante la anfitriona. Dia también erró una clarísima ocasión, la actual campeona africana fue un hueso duro de roer en la primera parte.

Tiro libre para Ecuador, Enner remató y el balón apenas salió desviado. La selección ecuatoriana sufrió mucho con algunos balones largos. Senegal ganó un saque de esquina y generó estragos a través de los cambios de ritmo de juego. El combinado africano equilibró el desarrollo del partido en 12 minutos.

La primera parte fue bastante reñida en 13 minutos, Alfaro estaba pensativo puesto que no estaba conforme con el desempeño colectivo de sus dirigidos. Tiro libre para Senegal en 15 minutos, la actual campeona africana no supo aprovechar dos ocasiones clarísimas en Doha. Hincapié despejó.

Saque de esquina para el combinado africano, Preciado quedó sentido. En 20 minutos, Ecuador tiene muchísimo trabajo por delante para no pasar demasiados apuros. La selección senegalesa tuvo contra las cuerdas su similar ecuatoriano en 24 minutos. Países Bajos supera por la mínima a Qatar a través de Gakpo.

Penalti para Senegal, falta de Hincapié. Sarr abrió la cuenta, tremendo mazazo para Ecuador en 44 minutos. Con este resultado, la selección ecuatoriana se quedaría con las manos vacías. Tras 45 minutos disputados, se añadió seis minutos.

Sliding into the Round of 16? pic.twitter.com/OySr65Ekhc