Didier Deschamps: "Si no subes el nivel, tienes que hacer las maletas..."

Francia se enfrentará en estos octavos habiendo pasado como primera de su grupo. El encuentro lo disputará contra Polonia, un rival duro al que tendrá que saberle plantar cara. Didier Deschamps ha comentado ante la prensa como se planteará Francia el encuentro.

Didier Deschamps es consciente del duro rival que se le ha puesto a Francia por delante. El técnico francés ha comentado: "En los tres partidos que ha jugado, Polonia se ha visto obligado a defender. Lo hacen bien, se nota que les gusta, que adoran sufrir". "No son solo eso. No tengo que recordar a quién tienen en ataque. Es un equipo muy competitivo, con un núcleo duro que acumula mucha experiencia, muchas competiciones, con unos 100 partidos internacionales cada uno y algunos jóvenes que están demostrando que están a la altura", añadió.

Sobre Robert Lewandowski

Lo ha clasificado como uno de los mejores delanteros del mundo. "No le hace falta mucho para hacerte un gol", afirmó. Y aseguró que, más allá de su eficacia anotadora, "su tipo de juego influye en todo el equipo". "Es cierto que hasta ahora no ha tocado muchos balones. Pero le basta el más mínimo balón para que sea peligroso", añadió el técnico francés sobre el jugador polaco. Además dejó claro que no solo se centrarán en frenar a Lewandowski. "No puedes focalizarte solo en un jugador, aunque este en concreto es una amenaza permanente", concluyó.

El técnico también se refirió al portero polaco, Wojciech Szczesny. "Ha sido decisivo para que hayan llegado a donde están ahora", comentó.

Francia vivirá su primer partido a eliminación directa desde que cayeran contra Suiza en los penaltis de los octavos de final de la pasada Eurocopa, partido que no ha querido comentar mucho el técnico, debido a que no considera necesario "despertar recuerdos del pasado".

"Ahora empieza una nueva competición. Si no subes el nivel, tienes que hacer las maletas...", concluyó Deschamps.