Deschamps: "Cuando volvemos de la nada y se nos escapa es aún más difícil de digerir"

Luego del encuentro, Didier Deschamps dialogó con los medios de prensa sobre la derrota de Francia ante Argentina por la vía de los penales. "Pusimos mucho corazón y energía para volver a este partido. Cuando volvemos de la nada y se nos escapa es aún más difícil de digerir, pero hay que aceptarlo", lamentó el seleccionador.

"Argentina tiene mucha calidad y ha puesto mucha agresividad sobre el campo. Lo esperábamos. No le quito mérito. Hemos vivido muchísimas emociones. Es algo cruel. Teníamos el trofeo de cerca. No ha podido ser", manifestó el entrenador.

Deschamps indicó que la derrota "es más cruel" tras las dos remontadas francesas. "Hemos dado la vuelta a una situación muy comprometida. Estábamos peor que en otros partidos, pero hemos sabido darle la vuelta y hemos tenido una bola de Mundial en el último minuto. Si hubiéramos perdido 2 o 3 a 0 lo lamentaríamos menos", comentó.

En cuanto al rendimiento de Mbappé, expresó: "lamento su tristeza como la del resto del equipo" / Foto: FIFA

El técnico no quiso hablar del arbitraje, aunque dijo que fue mejorable y que durante toda la competición no ha sido malo para Argentina. "Con eso no quiero decir que les hayan favorecido, prefiero no hablar de los árbitros porque puede traer consecuencias. Me limito a felicitar a Argentina. Hemos perdido contra un rival que disputaba de verdad la final de un Mundial y nosotros no", sentenció.

Respecto a su continuidad en el cargo, aseguró lo siguiente: "Hoy no tengo ganas de hablar de mi futuro. A principios del año que viene me reuniré con el presidente (Noël Le Graët) y veremos", comentó el preparador francés, cuyo contrato le permite firmar la renovación automática tras alcanzar las semifinales del Mundial si así lo quisiera.

Por último, Deschamps habló sobre el futuro que le espera al fútbol francés. El entrenador aseguró que siempre ha habido buenos jugadores y los jóvenes han demostrado que pueden estar ahí. Además, aseguró que la calidad de los jugadores es muy importante por lo que no le inquieta el futuro.