Después de 25 años asociados con Nike, la Premier League cambiará el proveedor de sus balones, pero no será esta temporada sino en 2025, que es cuando expira el contrato Nike, no es la primera liga que se pasa de Nike a Puma, ya lo hizo LaLiga en 2017 y la Serie A lo hizo en la presente temporada. Se pudo extender el contrato, pero las negociaciones no lograron llegar a una conclusión positiva.

El acuerdo entre Nike y la Premier League comenzó justamente en el año 2000 y el balón ‘Geo Merlin’ fue el primer balón oficial de la marca en Inglaterra, y éste será el último de la marca estadounidense en la competición Inglesa, el de la próxima temporada ya ha sido anunciado.

Fuente: Getty Images

Puma, quien actualmente suministra los balones oficiales de la Serie A y LaLiga, decidió entrar a la liga más competitiva de fútbol en el mundo, metiéndose de lleno en la élite del fútbol, tendrán a su cargo tres de las cinco grandes ligas en Europa, solo faltando la Bundesliga que tiene a Adidas desde 2010 y la Ligue 1 tiene a Decathlon hasta 2027.

Los mejores momentos en la Premier League desde que son de Nike

Sino es el mejor, el segundo mejor el gol de Wayne Rooney de chilena al eterno rival, en Old Trafford que sería el mejor momento con Nike, si el Kun Agüero no hubiese decidido marcar en la última jugada el gol que le dio la Premier League al Manchester City, También recordar otros como el de Papis Cissé al Chelsea o el de Wilshere al Norwich City. Recordar en estos 25 años cual ha sido el balón con más goles en la competición inglesa. El NIKE GEOMERLIN II que estuvo desde 2002 hasta 2004 con el que hubo 2012 goles en esos dos años.