Lautaro Martínez tiene a tiro superar a Diego Milito y a Christian Vieri

Lautaro Martínez vive un momento de dulce en el Inter de Milán y eso le está viniendo muy bien a su equipo, que lidera la Serie A, y además ya tiene un billete para los octavos de final de la Champions League. El argentino tiene en la punta de mira superar a dos leyendas del club, como son Diego Militao y Christian Vieri.

El argentino está en lo más alto del ranking de goleadores en la Serie A con un total de 13 goles en 13 encuentros que ha disputado. Incluso casi que dobla al segundo, que es Giroud con siete tantos. También ha sumado dos goles en esta UEFA Champions League. Ya fue clave el pasado curso llevando a su equipo a volandas a la final de la competición europea.

La temporada pasada logró su mejor registro goleador en su carrera deportiva en la que llegó a marcar 28 goles y dar 10 pases de gol. Ya está a 13 goles sólo de igualar las cifras del curso anterior. Con su gol frente la Juventus en la pasada jornada anotó su tanto número 27 en la liga italiana en este 2023. Una cifra que sólo ha sido superada en la historia del Inter por dos jugadores, Diego Militao, que logró 28 en el año 2012, y la misma cifra logró Christian Vieri en el año 2001.

♉️ 𝗟𝗮𝘂𝘁𝗮𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗿𝘁í𝗻𝗲𝘇 ha segnato 27 reti in #SerieATIM💎 nel 2023 🔥

Solo due giocatori dell'@Inter hanno realizzato più gol in un singolo anno solare in Serie A a partire dal 2000: 𝗗𝗶𝗲𝗴𝗼 𝗠𝗶𝗹𝗶𝘁𝗼 (28 nel 2012) e 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻 𝗩𝗶𝗲𝗿𝗶 (28 nel 2001)📈 pic.twitter.com/JpdDCUKDtR