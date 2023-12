Vlahovic de cabeza saca los tres puntos del Benito Stirpe

Victoria importante de la Juventus con sufrimiento hasta el final. Un cabezazo de Vlahovic decidió la contienda y el Frosinose volvió a perder en casa, algo que no hacía desde el pasado 19 de agosto en la primera jornada de la Serie A.

Yildiz deslumbra en su primera titularidad en la Serie A

Ambientazo en el Estadio Benito Stirpe, que rozaba el lleno. A pesar de que la presión del Frosinone le costó a los Juventus en los primeros compases del encuentro. Poco a poco fueron imponiendo su dominio la Juve. Avisaron con un balón a la carrera de McKennie, que llegó hasta línea de fondo y puso un balón hacía Milk, pero la defensa local sacó el balón a córner. A los 12 minutos de encuentro, una presión de Milk sobre el guardameta Turati que regaló el balón y lo aprovechó la Juventus para colocarse por delante en el marcador. Yildiz, en su primera titularidad se inventó una gran jugada deshaciendo dos rivales con un buen recorte y superó al portero.

Yildiz celebrando su gol con la Juventus. Foto: Getty Images

El Frosinone le costó reaccionar tras encajar el gol. Sin embargo, tuvieron una buena oportunidad tras una falta que cometió Cambiaso y se llevó la amonestación. El lanzamiento de falta de Enzo Barrenechea se marchó rozando el palo. Allegri tuvo su primer contratiempo debido a que Alex Sandro se tuvo que retirar por molestias y fue reemplazado por Gatti. Antes de la media hora, otro cambio por lesión, Pol Lirola no pudo seguir y dejó su lugar a Baez.

En la recta final de la primera parte, el Frosinone tuvo varias llegadas por la banda derecha con Baez y Soulé, pero lo sacó la defensa del cuadro visitante. Los de Turín en un buen contragolpe tuvieron el 0-2 en el marcador, pero Kostic tras una larga carrera no tuvo solvencia en la finalización y mandó el balón fuera. Con el 0-1 en el marcador se fueron los protagonistas a vestuarios.

Vlahovic salva los muebles

La segunda parte arrancó con los mismos 22 protagonistas sobre el terreno de juego. Aunque el Frosinone salió mejor y colocó el empate en el marcador tras un desajuste defensivo de la Juventus. Monterisi metió un buen balón a la espalda de la defensa del rival y Baez se plantó delante del guardameta Szczesny y lo superó con un remate preciso a la red.

Los jugadores del Frosinone celebrando el tanto del empate. Foto: Getty Images

Reaccionó Allegri tras recibir el gol con un triple cambio. Uno de ellos fue Vlahovic, que en su primera acción remató un saque de esquina, pero le dio entre la cabeza y la espalda y el esférico se fue por encima de la portería. También avisó Soulé con un remate que se fue rozando el palo. El delantero serbio de los de Turín tuvieron otra clara ocasión tras una dejada de Milk, pero el balón salió centrado y lo pudo sacar el guardameta Turati.

A menos de 20 minutos del final, Harroui remató desde fuera del área pudo anotar con un remate que iba bien colocado, pero Szczesny voló para tocar el balón y mandarlo por encima de la portería. McKennie estrelló el esférico en el larguero con un remate potente tras una acrobacia. En el 80' el propio centrocampista estadounidense puso un buen centro que remató Vlahovic con un cabezazo. El delantero serbio volvió a anotar varios minutos más tarde el que podría haber sido el tanto de la sentencia, pero su gol no subió al marcador por un fuera de juego. Los locales no se rindieron hasta el final, pero no lograron el gol del empate.

Victoria y presión al Inter

Con este triunfo los de Allegri se colocan a tan sólo un punto del Inter de Milán, que jugará este sábado frente el Lecce. Mientras el Frosinose se queda en la 14º posición y cerrará el año el viernes frente la Lazio.