Previa Sevilla Juventus: los hispalenses ante el partido de la temporada

El Sevilla se juega la temporada y las opciones de disputar la UEFA Champions League el próximo curso frente la Juventus con el factor de jugar en el Ramón Sánchez Pizjuán frente a su afición. Los de Mendilibar tras empatar a uno en Turín necesitan ganar para clasificarse a la final de la competición europea.

Situación de ambos conjuntos

El Sevilla llega tras golear frente al Real Valladolid por 0-3 en el encuentro más reciente. Sólo una derrota en los últimos 11 encuentros que ha disputado el cuadro hispalense. En la clasificación de LaLiga se encuentran en décima posición con 47 puntos, a tan sólo un punto de la séptima posición, que da acceso a jugar el próximo curso la UEFA Conference League. En la competición europea ya han eliminado a PSV, Fenerbahce y Manchester United.

Mendilibar cuenta con las bajas para recibir a la Juventus de Nianzou, Jordán y Marcao. Además se perderán el partido Gueye y Corona, ya que no están inscritos para esta competición.

La Juventus viene de ganar en casa por 2-0 al Cremonese tras los goles de Bremer y Fagioli. Encadenan cinco encuentros seguidos sin perder y ahora mismo son segundos en la clasificación de la Serie A con 69 puntos, aunque tiene al acecho a Inter y Lazio. En la Europa League ha dejado fuera a Nantes, Friburgo y Sporting Portugal.

En cuanta las bajas con las que cuenta Allegri es Bonucci, De Sciglio y Paul Pogba por lesión, mientras que Soule no estará disponible, ya que está en compromiso internacional.

Bade y Pogba luchando por el balón. Foto: Getty Images

Antecedentes

Cinco enfrentamientos entre Sevilla y Juventus con un balance de dos victorias para el equipo de Turín, dos empates y un triunfo para los hispalenses. Todos los enfrentamientos han sido en la Champions League, exceptuando la ida de la semana pasada que finalizó en empate a uno. Dos veces se han enfrentado en el Sánchez Pizjuán, en la temporada 2015/16 ganó el Sevilla por 1-0, mientras que en la 2016/17 venció la Juventus por 1-3.

Declaraciones

José Luis Mendilibar: "La diferencia más importante es que el partido de ida lo jugamos muy bien y contra el United no. El resultado fue el mismo, empate. El jugar tan bien el otro día nos da la confianza de poder jugar igual en casa. Jugar no tan bien en Manchester te generaba dudas. Es la única diferencia entre una eliminatoria y otra. Todos quieren estar para competir y jugar, no para la foto. Es uno de los partidos más importantes, aunque importantes son todos. Me imagino que habéis estado en competiciones más pequeñas y le habéis puesto las mismas ganas. Esto es una semifinal de Europa, es muy importante, pero los ha habido muy importantes aunque no haya tenido tanta gente delante de mí".

Massimiliano Allegri: "Las temporadas no dependen de un partido. El Sevilla ha ganado seis Europa League, haremos todo lo posible como haremos todo lo posible por seguir segundos en la clasificación en la Serie A. No será un partido fácil, ellos se defendieron bien, podríamos haber sido más rápidos, en el segundo tiempo lo hicimos mejor.

Convocatorias

Sevilla: Bono, Dmitrovic, Alberto Flores; Jesús Navas, Montiel, Badé, Gudelj, Rekik, Hormigo, Acuña, Alex Telles; Fernando, Rakitic, Óliver Torres, Manu Bueno; Ocampos, Lamela, Suso, Papu Gómez, Bryan Gil; Rafa Mir y En-Nesyri.

Juventus: Szczęsny, Bremer, Locatelli, Danilo, Chiesa, Vlahović, Cuadrado, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kostić, Kean, Miretti, Di María, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Paredes, Perin, Barbieri, Iling-Junior y Fagioli.ç

Árbitros del partido

El encargado de dirigir el partido entre el Sevilla y el Juventus será el árbitro neerlandés Danny Makkelie que estará asistido en la sala del VAR por su compatriota Pol Van Boekel.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a la vuelta de las semifinales de la UEFA Europa League será disputado el jueves 18 de mayo a las 21:00 horas en el Ramón Sánchez Pizjuán y este será retransmitido por Movistar+ Liga de Campeones.

Posibles onces

Sevilla: Bounou, Navas, Badé, Gudelj, Acuña, Fernando, Rakitic; Lamela, Óliver Torres, Bryan Gil y En-Nesyri

Juventus: Szczęsny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Kostic, Locatelli, Rabiot,Di María, Chiesa y Vlahović