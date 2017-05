Un brillo que poco a poco se apaga

Google Plus

Los rossoneris volvieron a ceder dos puntos ante un rival accesible en el papel en su recorrido para llegar a la Europa League. Pese a que en el papel el conjunto de Montella era superior, los de Crotone le aguaron la fiesta en su escala en la tabla. Vincenzo volvió a colocar a Lapadula relegando a Bacca al banquillo y Vangioni titular por Mattia De Sciglio. Davide Nicola técnico de Crotone con un sistema muy ordenado en el primer tiempo sorprendió al Milan en los primeros minutos del encuentro.

Un gol tempranero

Un fuerte Crotone comenzó el partido mandandose al frente y provocando una falta cerca del área de Gianluigi Donnarumma quien termino despejando el balón con una espectacular estirada, esto era el aviso de lo complicado que sería Crotone con la pelota detenida. La misma fórmula, tiro libre pero esta vez un centro al área de Milan que termina en gol de Marcelo Trotta, aguanto de espaldas a Cristian Zapata y luego con un remate de zurda logro vencer al joven portero italiano.

Los de Montella optaron por tomar la posesión del balón, las asaciones entre Suso y Kucka eran la más notorias de los rossoneros pero no todo pasaba por ellos, Lapadula hacia lo suyo luchando luchando con los defensas del Crotone. Un par de situaciones harían pensar que Milan estaba despertando sin embargo al correr de los minutos su tenencia de balón era especulación y muy previsible al momento de cambiar de ritmo para acercarse al arco de Cordaz. Así Milan termino la primera mitad del encuentro y un molesto Vincenzo Montella lo esperaba en los vestidores.

El Milan despertó en la segunda mitad

Los rossoneris salieron al campo con otra actitud. Las palabras de Montella debieron ser clave para los jugadores que a base de esto salieron a proponer al campo, atacando por las bandas. Los laterales son la clave de un partido se ha mencionando muchas veces y Lionel Vangioni hace referencia a esta frase cuando lanzo un centro desde el carril izquierdo que Kucka lo termina metiendo al área rival para que Gabriel Paletta marque el tanto del empate a los cinco minutos del segundo tiempo.

A partir Milan demostraba que buscaba el partido porque en lo que respecta a la tabla de posiciones sabe que una derrota o un empate lo alejan del tan ansiado puesto de competiciones europeas. Por esa razón no había otra opción más que ganar y el trámite del partido lo exponía.

Un momento clave para el cuadro lombardo es cuando Deulofeu es unas de pocas intervenciones desborda por derecha y se encuentra frente a frente con Cordaz y el español le sirve un centro rasante a Lapadula que dispara, pero en la raya de arco se encuentra con Rosi que termina despejando el peligro. Pudo ser el 1-2 pero el delantero italiano se perdió la oportunidad.

¿Los cambios más tarde que nunca?

A lo largo de esta campaña se ha sabido que el dueño del buzo del Milan no suele colocar cambios tempraneros a menos que sean por lesión. Lucas Ocampos ingreso a pocos menos de quince minutos para finalizar el encuentro donde influyo en nada en el juego. Bacca y Gustavo Gomez entraron a solo cinco minutos que al igual que el argentino fueron cambios sin pena ni gloria, no terminaron pesando en el resultado y menos en el trámite. Pude ser cuestionable las decisiones de Montella pero a sus jugadores del banquillo las estadísticas no los avalan a excepción de Carlos Bacca.

El panorama de ambos

Con este empate AC Milan se queda en el sexto puesto con 59 puntos a cinco de Atalanta que esta quinto que tiene 64. Inter su más cercano perseguidor con 56 puntos está a 3 del Milan y recordemos que los rosseneros recibirán en San Siro a la Roma. De otro lado, en el fondo de la tabla Crotone está en el décimo octavo puesto con 25 puntos despegándose del descenso de la seria A.