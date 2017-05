La Juventus agiganta su supremacía en el Calcio

Google Plus

La Juventus ha tomado por costumbre derribar todos los registros posibles. La pasada temporada, los de Allegri consiguieron el quinto Scudetto consecutivo, algo absolutamente inédito en el fútbol italiano; la presente temporada, el equipo tiene cerca el sexto título de Serie A. Al término de la pasada temporada, la Vechia Signora conquistó la segunda Coppa de Italia en dos años; la presente temporada, frente a la Lazio tenía la posibilidad de conseguir la tercera consecutiva, que supondría, ni más ni menos, que el tercer doblete consecutivo. De nuevo, derribando todos los registros posibles.

Ante la Juventus, una Lazio con hambre

La Lazio, en 2013, consiguió derrotar a la Juventus de Conte a doble partido en una Coppa que finalmente terminaría levantando gracias a una victoria por 1-0 ante su eterno rival, la Roma. El conjunto laziale es entonces uno de los pocos equipos que se ha interpuesto en un título de la Juventus en el último lustro, y la tarea de los de Inzaghi hoy era volver a hacerlo. Este año, en semifinales pasaron por encima de la Roma, especialmente en el primer encuentro, y la ambición de éstos era la de conseguir de nuevo un título para una afición que no ha podido vivir grandes alegrías en los últimos años.

Afición de la Lazio en el Stadio Olimpico | Foto: Lazio

El Olímpico de Roma hasta la bandera. Sí, hasta la bandera. Insisto, porque llama la atención ver el Coliseo Romano repleto, con 60.000 almas entregadas a una causa, la consecución de la Coppa de Italia. Treinta mil almas celestes, treinta mil almas bianconeri, un himno emocionante y

una puesta en escena por todo lo alto; el partido estaba a punto de comenzar. Sobre la cabeza de la Juventus planeaba la derrota ante la Roma tan solo tres días antes en el mismo escenario, también planeaba la importante cita ante el Crotone de dentro de cuatro.

Media hora de pesadilla para la Lazio

La Lazio partía con la ventaja de no tener más frentes abiertos, de no tener que focalizar su concentración y su esfuerzo en otra cosa que no fuera la nuevamente denominada TIM Cup. El encuentro comenzó vibrante, con un ritmo propio de una final, intercambio de golpes en los primeros compases. Primero Chiellini con un disparo lejano y potente con pierna izquierda que detuvo Strakosha sin muchos problemas. Más tarde, Keita-Baldé, en una contra por banda izquierda, encaró desde la esquina izquierda del área, se creó un disparo que golpeó levemente en la mano de Barzagli y se fue al palo.

Barzagli gana un lance aéreo sobre Milinkovic-Savic | Foto: Juventus

El árbitro no lo vio y el encuentro prosiguió. Poco tardó la Juventus en castigar la elección de Lulic como carrilero izquierdo, Dani Alves le cogió la espalda al bosnio ante un centro al segundo palo desde banda izquierda de Sandro, la voleó picada con el interior al palo largo el ex culé sin que Strakosha nada pudiera hacer. Dicho gol desubicó a una Lazio que esperaba alargar lo más posible el partido, Dybala desde la frontal, e Higuaín fallando a bocajarro en el área pequeña un pase de la muerte de Alves, estuvieron a punto de hacer el segundo que, por cierto, acabaría llegando.

Dani Alves haciendo el primer gol | Foto: Juventus

Un córner botado desde banda izquierda lo peinó en el primer palo Sandro de forma magistral, dejándola franca en el interior del área para que Bonucci llegando desde atrás la empujase a la red mandando a la Lazio de la desubicación, a la desesperación. Antes del gol, la lesión de Parolo obligó a Inzaghi a incluir a Lulic en el centro del campo e introducir a Radu en el carrilero izquierdo, circunstancia que equilibró en cierta medida al conjunto laziale. A partir de ese momento, la Juventus, con ventaja de dos goles en el marcador, se dedicó a esperar a una Lazio que ofreció muchas opciones a la contra hasta el final de la primera parte.

Bonucci empujando la prolongación de Sandro, segundo gol |Foto: Juventus

La Lazio dominó el balón y la Juve el partido

La segunda mitad fue un monólogo de la Lazio durante los 45 minutos. Posesión sin apenas incisión. La más clara la tuvo Immobile que, ante un gran centro de Anderson, que había salido en detrimento de Bastos, remató de cabeza en el segundo palo encontrando sobre la línea de gol el pecho de Neto. Nada hubiera podido hacer el segundo cancerbero de la Juve si ese remate no se hubiera estrellado directamente en su cuerpo. Pero no fue gol, y la Lazio, a pesar de merodear el área de la Juventus, no volvió a levantar a su afición del asiento.

La Lazio dominó el balón, la Juventus dominó el partido. Así fue durante toda la segunda mitad, hasta que el árbitro decretó el final de un partido que se presuponía más competido. Un claro ejemplo de que el encuentro careció de la competitividad que se le supone a una cita de tal magnitud, es que el árbitro no tuvo que llevarse la mano al bolsillo hasta el minuto 86; la vio Dani Alves, y no por frenar a un jugador de la Lazio, sino por protestar un lance del juego.

Decepción para el espectador

El encuentro resultó algo insípido, especialmente debido a que la Juventus acabó con la Lazio en menos de media hora. La Coppa no se mueve de Turín. Por tercer año consecutivo los bianconeros levantan el torneo del K.O. del Calcio. Allegri, dos Coppas de dos posibles como técnico del conjunto turinés; la duodécima de la historia para el indiscutible líder del fútbol italiano en los últimos años.

La Juventus levanta la duodécima Coppa | Foto: Juventus

Ante los del ex técnico rossonero, aun dos frentes abiertos. El primero, la cita del domingo a las 15h ante un Crotone que se ha colocado a un punto de la salvación gracias a cinco victorias y dos empates en los últimos siete partidos, tiembla el Empoli, y lo más interesante, tiembla la Juve. El segundo, frente al equipo que ha goleado, a la misma hora a la que se disputaba este partido, al Celta en Balaídos por 1-4; sí, el Real Madrid, en la final de la Champions. Pero no se puede pasar por alto lo más importante: la inmensa ambición de este equipo por derribar todos los registros posibles.