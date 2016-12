Anuario VAVEL 2016: PSV, un año de altibajos

Foto: Javier Jábega, VAVEL España

El PSV es uno de los equipos más poderosos de Holanda junto al Ajax de Ámsterdam y el Feyenoord de Rotterdam. El equipo de Eindhoven es el último ganador de esta liga, consiguiendo así su campeonato número 23; pero tras esa gran temporada se encuentran en un momento de bajón. 2016 ha sido un año duro para los del Phillips Stadion, de altibajos, comenzaron el año ganado la liga, pero lo terminan eliminados de Champions y sin opciones de Europa League tras quedar cuartos en el grupo D, por detrás del Atlético de Madrid, Bayern Múnich y Rostov. Además, en la liga ostentan un tercer puesto que les deja muy lejos del líder actual, el Feyenoord.

Un equipo que ha sufrido marchas y lesiones importantes al inicio de esta campaña 16/17, estas son las dos principales razones de su mala racha. Las críticas no se han hecho esperar y es que de arrancar en un estado imbatible en Holanda, reforzarse en verano y creer poder hacer algo grande en la presente temporada, se encuentran en una delicada posición; sin competición europea, con la liga más que complicada y con la KNVB como último recurso para salvar una campaña que no se antojaba circular por estos caminos.

Inicios con un equipo equilibrado

Phillip Cocu es muy querido en Eindhoven, ha devuelto al PSV a la altura de los grandes y ha conseguido hacerle de nuevo un nombre en Europa. Un entrenador que sabe cómo se maneja el PSV. En su etapa como jugador vivió en el cuadro holandés sus mejores años, además de pasar por el FC Barcelona, donde jugó entre 1998 y 2004. Ahora con 46 años, es todo un ícono en el banquillo del PSV. Llegó en 2012 y desde entonces ha ganado dos Eredivisie, una en la temporada 14/15 y otra en la 15/16; es esta última la más significativa, pues tras ella se encontraron con la situación actual.

Foto: PSV.nl / Phillip Cocu

El pasado invierno, el PSV era el mejor equipo de Holanda. Iba en cabeza, primero en liga, clasificado para octavos de Champions y con un nuevo crack entre sus filas con la incorporación de Van Ginkel, mediocentro holandés de 23 años cedido por el Chelsea. Este jugador se hizo un hueco en el equipo, formando un gran centro del campo junto al capitán del equipo, el mexicano Guardado. Eran un equipo fuerte, iban lanzados hacia su segunda liga consecutiva. Zoet ya era un fijo en la portería, Bruma y Héctor Moreno formaban la defensa, con Arias y Willems en los laterales; un centro del campo formado por Van Ginkel, Guardado, Pröpper, Schaars, Maher y Hendrix, y una delantera con muchísmas opciones y juventud: Luuk De Jong, Lestienne, Narsingh, Locadia, Jozefzoon, Steven Berjwing y Gastón Pereiro.

Ya se acercaba el final de la liga y una serie de malos partidos le hicieron perder la primera plaza en favor del Ajax de Peter Bosz, que veía como se aproximaba la última jornada liguera y se enfrentaban a un descendido, el De Graafschap. Lo único que debían hacer era ganar, pero no pudieron pasar del empate a uno, lo que les dejó con 82 puntos. El PSV no falló, vencieron por 1-3 al PEC Zwolle, colocándose así con 84 puntos y sumando una liga más a sus vitrinas. 88 goles a favor y 32 en contra, ganaron 26 partidos, empataron seis y perdieron dos.

Foto: PSV.nl / Campeón de la Eredivise 15/16

En Champions también cumplieron, el objetivo no era ganarla, era pasar la fase de grupo y así lo hicieron. Se clasificaron como segundos con 10 puntos, por detrás del Wolfsburgo (12) y consiguiendo sacar de la competición al todopoderoso Manchester United y al CSKA de Moscú. Caerían eso si en octavos de final, ante el Atlético de Madrid en penaltis, 8-7.

Y así acabó una temporada grandiosa, con la liga, en octavos de Champions, clasificados para la siguiente edición y con la Supercopa Holandesa o Johan Cruyff Schaal a la vuelta del verano ante el Feyenoord. Eran los más grandes de Holanda y querían mantener su nivel.

Bajas importantes

Tras una temporada cargada de éxitos, el PSV afrontaba el mercado veraniego con importantes ofertas encima de la mesa por sus jugadores y la preocupación de rearmar el equipo para luchar por todo la siguiente campaña. Cocu lo tenía claro, no quería que el equipo sufriese cambios drásticos, quería mantener el bloque o al menos a los jugadores más importantes. De Jong, Zoet, Willems y Gaurdado entre otros, eran jugadores indispensables.

Bruma entraba en estos, pero una oferta de 11,5 millones de euros obligó al club del Phillips Stadion a permitir su marcha al Wolfsburgo. Se desprendían así de su mejor defensa, del hombre que mantenía la línea defensiva en su sitio. Con 25 años era uno de los jugadores más importantes de la plantilla y su salida dejó muy mermada esa plaza. El mexicano Héctor Moreno, ex del Espanyol, ocupó el lugar en la plantilla, pero lo que no se ha encontrado es un acompañante de garantías.

Otras salidas fueron las de Schaars, el medicoentro de 31 años se marchó al Heerenveen al terminar contrato. La vuelta del centrocampista Van Ginkel al Chelsea y el delantero belga Lestienne al Al-Arabi de Qatar fueron dos bajas significativas a las que se tuvo que buscar recambio. Además de esto, se produjeron las cesiones de: Koch al Utrecht, Maher al Osmanlispor, Vloet al FC Eindhoven y Ritzmaier al Go Ahead Eagles.

Foto: PSV.nl / Fichaje de Bart Ramselaar

Todas estas salidas tuvieron que ser repuestas, es por ello que el club fichó jugadores de gran nivel, pero que no han resultado ser como se esperaba. Ramselaar, mediocentro ofensivo de 20 años, llegado del Utreecht por 4,75 millones de euros, se ha hecho con un hueco en el once titular junto a Guardado y Pröpper. Además de este han llegado otros tres jugadores: Schwaab, defensa central de 27 años, procedente como libre del Stuttgart; junto a Issimat Mirin se reparten la plaza de acompañante de Héctor Moreno. El interior ucraniano de 19 años, Zinchenko, como cedido del Manchester City, está ofreciendo un gran nivel, pero no lo suficiente para la titularidad. Finalmente, la última incorporación fue la del delantero Siem De Jong, cedido del Newcsatle. Los hermanos De Jong se reencuentran en este PSV y aunque Luuk es titular Siem no logra hacerse un hueco, a pesar de haber anotado tantos que han servido para ganar puntos, como el último ante el Ajax para lograr el 1-1.

Un final para el olvido y un nuevo comienzo

Nuevos fichajes que pretendían ser una revelación en el equipo, pero solo Ramselaar ha conseguido causar auténtica sensación. Un equipo que se preveía como favorito a ganar la liga, a continuar al menos en Europa, tras colocarse en el grupo más difícil de la Champions junto al Atleti y al Bayern Múnich, y por supuesto a luchar por ganar la KNVB. Lo cierto es que comenzaron bien la temporada, vencieron al Feyenoord en la Supercopa holandesa con gol de Pröpper.

Empezaban de la mejor manera posible, primer título de la temporada. Pero nada salió como se esperaba, comenzaron bien en liga, con tres victorias seguidas, pero tras el empate ante el Rostov en Champions, 2-2, todo se torció. Llegaron a acumular cuatro partidos seguidos sin ganar, lo que les penalizó mucho. En Champions no ganaron ningún partido, únicamente volvieron a empatar ante el Rostov en el Phillips Stadion 0-0. El golavaraje les dejó fuera de Europa.

Foto: PSV.nl

En liga continuaron empatando partidos, ganando también, pero sin convencer y con un juego muy pobre. Los De Jong les salvan los encuentros. La lesión de Locadia también les dejó muy tocados, el delantero centro se había convertido en una pieza clave y ahora no contaban con uno de los principales activos en el ataque (aún continua lesionado); a esta baja, se debe añadir la de Guardado, que está teniendo problemas para tener continuidad. Llegaron a estar a 11 puntos del Feyenoord, pero la derrota de los de De Kuip ante el Go Ahead Eagles les permitió recortar distancias.

Con posibilidades aún en la KNVB, en liga, aunque mínima, pues son terceros, el empate en la última jornada ante el Ajax, 1-1, hace que aún puedan soñar. Son terceros con 34 puntos, a tres del Ajax que lleva 37 y a siete del Feyenoord. Muy lejos del líder, se antoja difícil llegar al liderato si siguen jugando así. Llegan los fichajes de invierno y se espera firmar a alguien que arregle la situación, ahora mismo no hay rumores sobre llegadas, pero una cosa si está clara y es que la confianza en Phillip Cocu es total.