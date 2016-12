Anuario VAVEL 2016: Go Ahead Eagles, descender no es una opción

Fotomontaje: Javier Jábega,VAVEL España

El Go Ahead Eagles ha finalizado este año 2016 con claros y oscuros. La parte positiva de este 2016 es el retorno a la máxima categoría del fútbol holandés; sin embargo, este regreso no ha sido el soñado, pues son colistas con tan solo 12 puntos sumados.

El conjunto de la ciudad de Deventer comenzó el año como sexto clasificado de la segunda división neerlandesa. Durante toda la campaña pasada, se mostraron muy regulares y finalizaron dicha campaña una posición arriba a como iban tras el parón invernal, quintos. Acabaron con un balance de 18 victorias, 11 derrotas y siete empates; de esta manera se clasificaron para los playoff de ascenso a la Eredivisie. Las águilas, batieron en semifinales al segundo clasificado de la liga, el VVV Venlo, en un global de 3-2. En la final, derrotaron al De Graafschap por 5-2 en el global, consiguiendo así el ansiado ascenso a la Eredivisie.

El Go Ahead Eagles logró el ascenso a la Eredivisie imponiéndose por un global de 5-2 al De Graafschap en la final

Durante el mercado de fichajes veraniego, el conjunto se deshizo de 11 jugadores y se reforzó con la misma cantidad de jugadores. Sin duda alguna, el fichaje más ilusionante para la afición de los Eagles fue el de Sam Hendriks. Este jugador fue rival suyo durante la pasada temporada, militaba en el equipo de reservas del Ajax y logró anotar 14 goles y repartir cinco asistencias. Llegó a Deventer a coste 0, algo que gustó y mucho a la directiva, se aseguraban a un gran jugador ofensivo sin pagar absolutamente nada.

El cuatro veces campeón de la liga neerlandesa volvía a la máxima categoría cargado de ilusión. En las cinco primeras jornadas consiguieron un empate, una victoria y tres derrotas, unos resultados que no están nada mal para un recién ascendido con no mucho presupuesto. Se situaban en la mitad de la tabla, y aunque en Deventer sabían que esa posición no duraría mucho siguieron arropando al equipo. En las siguientes cinco jornadas, volvieron a cosechar los mismos resultados que en las anteriores. No obstante, el equipo ya estaba en puestos de descenso y unas pocas jornadas después, ya eran colistas. Sin embargo, hay atisbos para la esperanza. Prueba de ello, es el partidazo que hicieron contra el PSV. Pese a que perdieron 1-0, los Eagles demostraron ser capaces de ser sólidos en defensa y esperar atrás para salir a la contra; hicieron mucho daño a los de Eindhoven. El eficaz juego que hicieron frente al PSV, no fue solo cosa de un día. En las primeras jornadas, lograron vencer al líder por la mínima y empatar a dos frente al AZ Alkmaar. El equipo se crece ante los rivales fuertes, los veteranos sacan la casta y la experiencia; los jóvenes las ganas de comerse el mundo y a todo aquel que se ponga por delante suya.

El equipo dirigido por Foeke Booy actualmente tiene una media de edad de 23.6 años. Las águilas mezclan francamente bien la juventud junto con la veteranía, algo que es realmente importante, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Probablemente el mayor hándicap de este equipo ha sido el cambio de categoría. Han pasado de ser uno de los rivales más fuertes de su liga, a ser el rival más débil de la Eredivisie. Por ello, deben encontrar un estilo con el que poder competir y sumar puntos. Como ya se ha mencionado anteriormente, uno de los mejores partidos que jugaron fue en la derrota frente al PSV, hicieron algo tan sencillo como esperar atrás y salir en raudos contraataques. Booy, deberá replantearse el sistema de juego durante este parón invernal. Deberá elegir entre resultados o buen fútbol.