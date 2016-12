Anuario VAVEL 2016: AZ Alkmaar, un año notable

Google Plus

Anuario VAVEL 2O16: AZ Alkmaar, un año notable | Fotomontaje: Javier Jábega, VAVEL España

El equipo del país holandés ha terminado el año en una posición buena para sus aspiraciones. Esa posición es la del quinto clasificado con 28 puntos. El objetivo de alcanzar la ansiosa Champions League esta a tan solo ocho puntos del tercero, que la ocupa el PSV. La temporada pasada terminó en la cuarta posición, consiguiendo el pase a la Europa League. No fue un año fácil donde tuvo tramos buenos y tramos irregulares.

El primer partido del año del AZ Alkmaar fue ante el Roda JC, a domicilio. En aquel partido, el equipo de la ciudad de Alkmaar consiguió la victoria gracias un gol temprano del delantero Janssen. Empezaba el año con buena forma, ocupando la tercera posición con 38 puntos puntos. El AZ en la Europa League cayó eliminado en la fase de grupos tras empatar en el último partido de la fase clasificatoria ante el Athletic de Bilbao (2-2).

En la jornada siguiente en la Eredivisie, llegaba un gran partido entre dos rivales directos. Esta vez, el equipo recibía al Feyenoord, actual líder de la Eredivisie. Aquel partido del 24 de enero, el AZ se llevó los tres puntos en un emocionante partido. El holandés Janssen consiguió un hat-trick en menos de treinta minutos. El encuentro terminó con un 4-2. El 2 de febrero, el equipo jugaba la KNVB Beker ante el HHC (1-0), clasificándose para la próxima eliminatoria ante el Feyenoord, otra vez se iban a ver las caras.

Una victoria ante el HHC en la KNVB permitió al AZ medirse al Feyenoord

A partir de la victoria ante el equipo de Giovanni van Bronckhorst, el combinado cogía fuerza para los próximos partidos, llegando a conseguir cinco victorias seguidas. Una de ellas en un gran partido ante el Heracles (3-6) a domicilio, con un total de 36 disparos entre los dos equipos. El equipo seguía en la tercera posición con 47 puntos. Pero la racha positiva iba a finalizar. El AZ Alkmaar visitaba la ciudad de Ámsterdam para jugar ante el Ajax en el Ámsterdam Arena. El equipo que estaba en el segundo puesto arrolló al AZ en una gran actuación de Klaasen. A pesar de que el Ajax terminó con un jugador menos, el equipo visitante no pudo hacer nada. Unos días después, el AZ volvía a la KNVB Beker, esta vez para jugar ante el Feyenoord. En aquel partido, el equipo de John van den Brom iba a caer eliminado (3-1).

En la jornada 29, a falta de cinco para el final, se disputaba un partido importante para ambos conjuntos. El equipo de la ciudad de Alkmaar recibía al de Eindhoven. El PSV buscaba los tres puntos para seguir peleando por el título en un gran duelo con el Ajax. Este encuentro se lo llevó el visitante, en un partido que no defraudó. En menos de 65 minutos, el PSV ya metió cuatro goles. El AZ solo pudo meter dos en los últimos diez minutos.

El AZ-PSV fue uno de los partidos de la temporada | Foto: Getty Images

Tras disputarse 30 jornadas y a falta de cuatro, el conjunto de Alkmaar llevaba 57 puntos en su casillero. En la última jornada, ante el Utretch, consiguieron la victoria (1-3) pero no les sirvió para conseguir la deseada tercera posición, el Feyenoord les adelantó. Terminaba otra temporada más en la que no pudo aspirar por el título. Se marchó al Tottenham el jugador estrella de este equipo, Jorgenssen, quien fue máximo goleador con 27 goles. Un palo bastante duro la marca del jugador. Para sustutirle se optó por Whegorst, que venía del Heracles. En este nuevo curso tienen el mismo objetivo: pelear por los puestos Champions y de momento no van mal encaminado.

En verano, el AZ disputó varios partidos amistosos con el fin de prepararse para la eliminatoria de clasificación de la Europa League. La primera eliminatoria, a finales de julio y a principios de agosto, fue ante PAS Giannina. El AZ consiguió pasar con un 3-1 en el global. Antes de la próxima eliminatoria empezaba la Eredivisie, otro año más, la competición más importante de Holanda. No fue bien el primer partido ante el Heerenven. Empataron a dos en el AFAS Stadion, Whegorst se estrenó, pero de poco sirvió cuando en el minuto 82 Schaars consiguió empatar el marcador.

El AZ empató en la primera jornada de la Eredivisie | Foto: AZ Alkmaar

La segunda jornada y ya empiezan a enfrentarse a equipos duros. El pasado campeón, el PSV Eindhoven recibía al AZ Alkmaar. La victoria y los tres puntos se la llevaron el conjunto local. Cuatro días después se disputaba la siguiente eliminatoria de la Europa League, ante el Vojvodina Novi. Una eliminatoria fácil que resolvieron en la ida (3-0 en el global). El 15 de septiembre comenzaba la Europa League, frente al Dundalk (1-1), el visitante consiguió arañar un punto en el 89’. Dos semanas después se enfrentaban al Zenit, quien pasó por encima al equipo holandés (5-0).

Tras tres partidos seguidos ganando en el campeonato liguero, comenzaba la KNVB Beker, la competición nacional que se disputa a un solo partido. El primero fue ante el Lienden, consiguiendo el pase con una fácil victoria (1-4). Después llegaba una mala racha. Empataron tres partidos seguidos, y el cuarto encuentro lo perdieron ante el Groningen (2-0). Ocupaban la octava posición con 14 puntos. Antes del partido ante el Groningen, el AZ perdió ante el Maccabi Tel Avviv (1-2). Tres días después de esa derrota liguera, volvían a la copa nacional ante el Emmen en un partido ajustado (1-0).

Llegó el otro gran partido de la temporada. El AZ Alkmaar recibía al Ajax de Ámsterdam (2-2), el partido quedó en empate con un doblete de Whegorst. Volvía la Europa League y esta vez iba a ser una victoria ante el Dundalk de Irlanda (0-1). Tras una victoria ante el Heracles (5-1) y un empate ante el Excelsior (3-3), el AZ jugaba el sexto y último partido de la competición europea. El equipo holandés sellaba el pase a la siguiente eliminatoria con una victoria en casa ante el Zenit de Rusia (3-2), en un partido no apto para cardiacos.

El equipo celebrando el pase a la siguiente fase de la Europa League | Foto: UEFA

Tan solo unos días después llegaba otro gran encuentro, pero este iba a ser una abultante derrota ante el Feyenoord (0-4), en un duelo para olvidar para el local. El penúltimo partido del 2016 era de la KNVB Beker, ante el ASWH (2-0). Un partido que sirvió para que muchos jóvenes pudieran debutar. El AZ Alkmaar cerraba el año con una victoria en la Eredivisie ante el Twente (1-2).

El equipo holandés ha conseguido un total de 120 goles en partidos oficiales este año, con 29 victorias, ocho derrotas y siete empates.