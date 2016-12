Anuario VAVEL 2016: SBV Excelsior, salvarse y crecer

Google Plus

Duro comienzo de año, salvación agónica en las últimas jornadas, cambio de entrenador, numerosas altas y bajas en el mercado de traspasos y un nuevo desafío por no descender. Así podría resumirse todo lo que ha deparado el 2016 para el Excelsior de Rotterdam y que aquí vamos a desglosar:

Comienzos de 2016

Con Alfons Groenendijkn (ex técnico de las categorías inferiores del Ajax) al mando del equipo empezó el 2016, y lo hizo con derrota por 0-2 en el feudo del De Graafschap. Muy a pesar de los aficionados rojinegros, el mes de enero no iba a traer ninguna victoria para su equipo. Las derrotas en casa frente al Roda JC y PSV Eindhoven y el empate ante el Vitesse provocaron que el conjunto de Rotterdam cayera en descenso durante varias jornadas. Además, las visitas del Willem II y ADO Den Haag y el partido en el Amsterdam Arena ante el Ajax no ayudaron a revertir la situación, por lo que tuvieron que esperar más de un mes para ver la siguiente victoria del Excelsior. Llegó en la jornada 25, con un 2-0 frente al NEC Nijmegen en casa. Se cortaba así una sangría de puntos que parecía imposible de frenar.

Salvación en las últimas jornadas

El punto de inflexión fue la derrota en casa ante el Heracles por 1-3 a falta de cuatro jornadas para finalizar el campeonato. Los play-off parecían destinados para el conjunto de la zona este de Rotterdam. Y es que aunque los puntos permitían mantener las esperanzas (todavía estaban empatados a 25 puntos con el Willem II), las sensaciones mostraban todo lo contrario. El equipo no lograba encadenar dos partidos seguidos puntuando, y para una escuadra que busca no descender, es primordial puntuar. Sin embargo, las derrotas del Willem II en los momentos claves hicieron buenos los empates frente a Heerenveen y PEC Zwolle, por lo que el Excelsior llegó a la última jornada fuera del descenso y dependiendo de sí mismo.

Domingo 8 de mayo, y los ojos puestos en el Cambuurstadion. El equipo dirigido por Alfons Groenendijkn tenía la obligación de sacar de allí los mismos puntos que sacara el Willem II del campo del Roda JC para mantenerse en la máxima categoría un año más, y así lo hizo. 0-2 y una gran actuación del delantero Tom Van Weert (su jugador más decisivo con 11 goles en toda la liga) provocaron que de nada sirviera la victoria del Willem II por 2-3. Finalizaba así el campeonato liguero, con el PSV de Phillip Cocu como campeón tras el desastre del Ajax, y en particular, con el Excelsior decimoquinto con 30 puntos, evitando los play-off de descenso a segunda, y asegurándose así competir una temporada más en la élite del fútbol holandés.

Verano de cambios

La salvación in extremis provocó que los dirigentes del conjunto de Rotterdam decidieran dar un giro de 360 grados a la situación, por lo que Groenendijkn abandonaría la entidad para dejar su puesto a Mitchell van der Gaag. El ex entrenador de Marítimo, Belenenses o FC Eindhoven llegaba al club con la necesidad y obligación de levantar y cambiar el ánimo tras la mala temporada realizada. Y para ello, se realizaron numerosos fichajes y salidas en la plantilla. Varias fueron las bajas como las de Michiel Hemmen, Adil Auassar, Danilho Doekhi, o Sander Fischer, pero especialmente duras fueron las de Jeff Stans (líder de la defensa) al NAC Breda y van Weert (jugador más determinante de la plantilla) al Groningen. Para sustituirlos, la secretaría técnica del SBV Excelsior tuvo que ponerse las pilas y varios han sido los nombres que han llegado a la zona este de Rotterdam. Mike van Duinen (Fortuna Düsseldorf), Danilo Pantić (cedido del Chelsea), Arghus (cedido del Sporting Braga), Milan Massop (FC Eindhoven), Fredy Ribeiro (CRD Libolo), Carlo de Reuver (Helmond Sport), Jeffry Fortes (FC Dordrecht), Anouar Hadouir (Moghreb de Tétouan), Ryan Koolwijk (FK AS Trenčín), Terell Ondaan (Willem II) y Leeroy Owusu (Jong Ajax) fueron los elegidos para cambiar el rumbo.

Después de conocer el nombre del capitán que dirigiría el barco, comenzaba la pretemporada. En ella, el conjunto holandés disputó varios partidos para ir encajando piezas con vistas al primer partido de la nueva temporada frente al Twente 1965. Rivales como Go Ahead Eagles, FC Oss, Espanyol, Helmond Sport, Cambuur o Feyenoord permitieron rodar a una plantilla con muchas caras nuevas y necesitada de confianza.

Nueva temporada, nuevas esperanzas

El campeonato liguero no podía comenzar de mejor forma. Victoria fuera de casa ante el Twente por 1-2 y victoria en el Woudestein por 2-0 frente al Groningen. Las siguientes derrotas ante el ADO Den Haag y Feyenoord no afectaron a los de Rotterdam, que volvieron a la senda de la victoria en la jornada 5 ante el Heracles (3-1). Sin embargo, tras el empate a uno con el Willem II en la siguiente jornada, el equipo de van der Gaag cosechó seis derrotas seguidas que le han instalado en la parte baja de la tabla de nuevo. Resultados que también se trasladaron a la Copa, cayendo eliminado estrepitosamente por 0-4 frente al Feyenoord. Una victoria por 3-2 en el otro derbi de Rotterdam ante el Sparta cortó la mala racha.

Aun así, el final de 2016 no está siendo tan bueno como apuntaba al comienzo de la liga. Los últimos cuatro partidos son un ejemplo de ello. A pesar de ponerse por delante en todos ellos, no ha logrado llevarse la victoria en ninguno. Empate a dos frente al Vitesse después de ir con ventaja de dos; empate a tres ante el AZ Alkmaar tras ir por delante todo el partido; derrota en el campo del Heerenveen después de empezar ganando; y nuevo empate tras ir mandando en el marcador prácticamente todo el encuentro. Parón de invierno, y muchas cosas que trabajar.

En definitiva, el 2016 no ha sido el año esperado por el SBV Excelsior a pesar de que el objetivo de mantenerse en la Eredivisie fue conseguido. Aún queda mucho que mejorar y van der Gaag lo sabe. Un grupo más compacto, con el veterano Tom muyters en la portería; Kuipers-Mattheij-Drost-Karami en la defensa; la explosión de Hicha Faik (segundo máximo goleador del equipo con 4 goles) en el medio con Vermeulen; la sorpresa arriba de Ribeiro (2 goles) y Hasselbaink (3 goles y 6 asitencias) y los goles del ya consolidado Elbers (pichichi del equipo con 5 goles) intentarán conseguir los objetivos propuestos. Dentro del club no están dispuestos a vivir un 2017 tan sufrido y para ello no van a parar de trabajar con el fin de revertir la situación.