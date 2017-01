Google Plus

El Ghazi, uno más ante una salida inminente. Foto: AJAX

Ya es un secreto a voces que Anwar El Ghazi, se encuentra más fuera que dentro del Ajax. El extremo está esperando una transferencia entre Lille OSC y Ajax, donde tienen un acuerdo definitivo desde hace varios días. Este retraso se debe a que el conjunto tulipán, está esperando atar a su primera opción para ese puesto que deja Anwar. El conjunto de Peter Bosz quiere ganar la Eredivisie este año como sea y ya se encuentran a cinco puntos del liderato. Por ello, quiere reengancharse lo más rápido posible y una vía clara es el mercado invernal. La directiva ajacied no se anda con rodeos y siguen confiados en atar a su "Plan A", se trata de un joven extremo brasileño de 19 años. Su nombre es David Neres, destaca por su velocidad y un dribiling espectacular. Además de ser un incordio para los zagueros rivales en el uno contra uno, goza de buena pegada ya que tiene una gran zurda a la hora de chutar a puerta.

Según el medio "Fútbol Internacional", ambos clubes tienen el acuerdo cerrado y el jugador también acepta las condiciones de su nuevo contrato. No existe ningún problema en esta negociación a tres bandas. La única razón que retrasa que El Ghazi viaje a Lille, es la negociación paralela del Ajax, donde quiere cubrirse las espaldas y el Sao Paulo no lo pone nada fácil. De hecho, la directiva neerlandesa ya fracasó en el primer intento de reclutar al carioca, debido a que la oferta no se adapta a los intereses del club tricolor. Sin embargo, se espera que de manera inminente, se realice este segundo intento, ya que el técnico Peter Bosz necesita un extremo de manera urgente.

Otro jugador que se encuentra encima de la mesa, es el español Gerard Deulofeu. El futbolista catalán de 22 años de edad, no goza de minutos en el Everton de Koeman. Este mercado invernal, Gerard es uno de los jugadores que más lo ha revolucionado, ya que muchos equipos de Europa suspiran por su contratación. Al parecer, el equipo que más fuerte apuesta por el exjugador del FC Barcelona y Sevilla, es el Milán de Vincenzo Montella. El Ajax, sigue rastreando el mercado, pero hasta que no encuentre con un jugador que le satisfaga, no venderán al extremo holandés, con pasaporte marroquí.