Huntelaar: "Me siento como si hubiera llegado a casa"

Foto: Ajax.nl

Huntelaar ya fue presentado como nuevo jugador del Ajax. En Ámsterdam se podrá seguir viendo a ese delantero centro que todo lo que cogía dentro del área lo metía, un nuevo reto que le ilusiona mucho. Klaas – Jan Huntelaar se reencuentra con el club donde se hizo grande.

"Tuve una buena sensación sobre el regreso al Ajax. Yo estaba buscando un nuevo desafío después del FC Schalke 04, y hay veces que puedes ir al extranjero después de salir de un club que no siempre es la decisión correcta, pero volver a Ajax fue diferente”, señala Huntelaar después de saber del interés del cuadro de Ámsterdam.

Contento por volver, se siente como en casa, asegura: "También es genial estar de vuelta en Holanda y estar entrenando con jóvenes jugadores holandeses y hablando mi propio idioma. Me siento como si hubiera llegado a casa”.

"Soy positivo acerca de la próxima temporada. Por supuesto que desea jugar tanto como sea posible. Me siento bien en el Ajax. Pero esta es la situación y se ha discutido previamente y yo he elegido. Por supuesto que estar en el banco no es la cara más alegre, pero espero que la cooperación sea buena", explica Huntelaar en relación a su función en el equipo.

Entre los años 2006 y 2008, Huntelaar acumuló 79 goles en la Eredivisie, siendo el máximo goleador en ambos años. Tras dejar el Ajax en 2008 con 104 goles en 136 partidos, fichó por el Real Madrid donde solo estuvo una temporada con ocho goles en 20 partidos. En 2010 llegó al Milan, equipo donde tampoco mejoraron sus números con siete goles en 30 partidos. Ya en el Schalke 04 volvió a ser ese delantero goleador, tras siete temporadas en Alemania y con 33 años, vuelve a Holanda con 127 goles en 240 partidos.