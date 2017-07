Kenny Tete es traspasado al Olympique Lyonnais

Foto: Olympique Lyonnais

El AFC Ajax ha llegado a un acuerdo con el Olympique de Lyon para el pase del lateral derecho holandés Kenny Tete a cambio de cuatro millones de euros. Firma hasta el año 2022.

Durante su último año, Kenny, no ha entrado en ningún momento en los planes del técnico. El internacional con Holanda tan sólo disfrutó de cierta regularidad, en cuánto a minutos jugados se refiere, en KNVB Beker y UEFA Europa League. Pese a jugar en prácticamente todos los partidos de la Europa League, Bosz decidió privarle de jugar la final puesto que consideró que Veltman, lateral titular en liga, era merecedor de ocupar ese puesto en tan importante partido para el club. La falta de confianza en él era más que evidente, por lo que su marcha era obvia. Tan sólo jugó veinte partidos de cincuenta y dos posibles.

Cómo os podéis imaginar, el jugador nacido en Ámsterdam ha vivido un último año muy duro pues apenas ha contado para el ahora ex técnico del Ajax, Peter Bosz. El técnico jamás le aclaró porqué no estaba disfrutando de la continuidad que si recibió en anteriores años y este hecho provocó que el zaguero buscara salida durante el mercado invernal pasado. Por desgracia para él, el club más laureado de toda Holanda no recibió ninguna oferta que satisfaciera sus demandas, por tanto, decidieron esperar al siguiente periodo de traspasos. En éste, el jugador ha decidido no tentar a la suerte y no confiar en el nuevo entrenador por lo que tanto él como su agente, Mino Raiola, han buscado una salida desde el primer momento.

El jugador recalará en uno de los proyectos más ilusionantes de toda Francia, el del Olympique de Lyon. Dicho club cuenta con jóvenes talentos de la talla de Mammana, Darder, Depay, Bertrand Traoré, Cornet, Mariano o Fekir entre otros. No cabe duda alguna de que en Lyon podrá sacar a la luz todo el talento que lleva dentro pues el club está apostando fuertemente por el joven talento.