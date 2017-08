Pedro Chirivella, el motor del Willem II

Google Plus

Foto: Willem II

Como todos sabemos, Pedro Chirivella es uno de los más prometedores jugadores españoles de la actualidad. Perteneciente al Liverpool hasta el año 2021, el jugador nacido en la ciudad de Valencia, con el fin de no paralizar su progresión ha sido cedido en dos ocasiones, casualmente en ambas ha sido prestado a dos equipos de la Eredivisie, una de las mejores ligas en cuánto a formación de talento.

Su primera cesión a la liga de los Países Bajos fue al recién descendido Go Ahead Eagles y su segunda, la cuál sigue vigente, al Willem II Tilburg. Ambos equipos coinciden en una cosa, asegurarán muchos minutos al ex canterano del Valencia CF, los cuáles le permitirán madurar como jugador y seguir progresando de cara a un futuro salto a una de las grandes ligas europeas.

Chirivella jugando contra su actual equipo | Foto: Go Ahead Eagles

Todo empezó en Valencia

Pedro Chirivella inició su andadura futbolística en una de las más prestigiosas canteras de toda Europa, la del Valencia CF. Junto a Carlos Soler y Toni Lato, actualmente en la primera plantilla del club ché, formaron uno de los mejores equipos que jamás se había visto en la Ciudad Deportiva de Paterna.

El Liverpool, pendiente del enorme talento que poseía aquel joven juvenil español, no dudó ni un instante en pagar al conjunto de la capital del Turia 2'3 millones de euros. Ésta, era una cifra astronómica por aquel entonces, teniendo en cuenta que ni tan siquiera había debutado con el segundo equipo.

En Liverpool se afianzó como uno de los líderes del equipo de reservas siendo el pulmón del equipo y el creador de juego. Todas las jugadas pasaban por sus botas y su increíble juego mostrado en la Premier League 2, llevaron a Brendan Rogers a hacerle debutar con el primer equipo en un encuentro de UEFA Europa League frente al Girondins Bourdeaux. Poco después, debido a los malos resultados, el norirlandés fue despedido, sin embargo; Jürgen Klopp siguió dándole minutos y pudo finalizar la campaña 2015/16 jugando cuatro partidos más con el conjunto red. Pese a que no iba a tener un puesto fijo en la primera plantilla debido a la alta competitividad de ésta, decidieron renovar al jugador que seguiría jugando aún con el equipo de reservas.

Llegados al invieron pasado, el club consideró que lo mejor para que su progresión no se viera truncada era cederle a un conjunto de primera división que le asegurara minutos. Como no, el destino fue los Países Bajos, concrectamente la ciudad de Deventer en la cuál juega el Go Ahead Eagles. Su rendimiento en dicho equipo fue más que notable puesto que en apenas dieciséis partidos fue capaz de anotar dos goles y repartir dos asistencias aunque finalmente descendieron. Ahora, llega al Willem II con los que intentará explotar definitivamente como jugador y sobretodo, evitar el descenso. Se juntará con el delantero español Fran Sol y en la ciudad de Tilburg, esperan que la dupla española sea capaz de liderar al equipo lo más lejos posible de los fatídicos puestos de descenso.

Chirivella durante esta pretemporada con el Liverpool | Foto: LFC

Así juega...

Pedro juega como medocentro, aunque ha habido ocasiones en las que sus técnicos han optado por retrasar su posición para que juegue como pivote. Pese a ser un jugador de mucho talento, si por algo destaca Chirivella es por lo poco que se complica y su buena toma de decisiones. No se esconde jamás, siempre pide y busca el balón. Lo que mejor se le da, es hacer jugar inteligentemente a sus compañeros y circular de una manera muy fluida el esférico. Lo maneja sin abusar del toque pues el control y pase es su principal virtud. Cuenta con la total confianza de Jürgen Klopp, actual entrenador del Liverpool, que considera que será un gran activo de cara al futuro. El técnico alemán considera que si consigue mejorar sus movimientos sin balón, será un jugador a tener muy en cuenta por todos. El a ser un jugador de perfil ofensivo no le priva a la hora de bregar e interceptar balones puesto que es un jugador muy solidario a la hora de realizar ayudas defensivas.