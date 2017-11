Acaba el sueño europeo del Feyenoord

Google Plus

El Feyenoord necesitaba una victoria como el comer. Los resultados en la Eredivisie no están acompañando en este primer tramo de la temporada y la participación del conjunto de Rotterdam por la UEFA Champions League, se podría tachar de absoluto fracaso dado que no han sido capaces de sumar ni un sólo punto. El juego que enamoró a toda Europa el año pasado ha desaparecido durante este año en el que son los defensores del título liguero de los Países Bajos y disputan la máxima competición de clubes europeos.

La presión les está pudiendo, tal y como le suele ocurrir a numerosos equipos campeones, ya que mantenerse en la cima no es en absoluto tarea fácil. No serán el primero, ni serán el último equipo en conocer esta situación, no obstante; si quiere reengancharse a la Eredivisie deben reaccionar lo antes posible, de otro modo, será muy pero que muy difícil alcanzar al PSV o al Ajax.

Foto: Feyenoord

Buen comienzo, llega la ansiedad

El conjunto dirigido por Giovanni van Bronckhorst comenzó el partido queriendo ser el protagonista del juego. Quisieron llevar la iniciativa y esta arriesgada apuesta surtió efecto pues en el temprano minuto trece, Jorgensen hacía el uno a cero gracias a un brillante testarazo que fue inalcanzable para Pyatov.

El gol les hizo confiarse y por ende, errar. Tanto, que al minuto de haberse adelantado en el marcador el Shakhtar ya había empatado el partido por medio del argentino Ferreyra que culminó un excelente contraataque en el que volvieron loca a la zaga rival mediante numerosos pases dentro del área, la cuál parecía un rondo debido a la velocidad de los pases en un espacio tan pequeño del terreno de juego.

El Feyenoord se adormeció y recibió un gol, el cuál tampoco les haría despertar pues escasos minutos transcurridos después del primer gol encajado, Marlos anotaría el gol de la victoria el cuál terminó de matar al conjunto de Rotterdam, que no supo como combatir la efectividad ucraniana y sobretodo, su buen juego. Los ucranianos aprovecharon su acierto ofensivo y la fragilidad defensiva del rival para hurgar más aún si cabe en la herida.

Nula capacidad de reacción

El segundo tiempo fue el final de una muerte anunciada desde el minuto trece. Encajar dos goles en tan poco tiempo en uno de tus mejores arranques del año fue un golpe muy duro del cuál no se supo recuperar este maltrecho Feyenoord. La capacidad de reacción de este equipo es actualmente nula, todo lo contrario al año anterior pues protagonizaron varias remontadas épicas en las que nadie hubiera apostado ni un céntimo por que conseguirían darle la vuelta al resultado.

El Shakhtar continuó gustándose y buscando el gol de forma repetida. La defensa neerlandesa no sabía que hacer para frenar a los peligrosos y verticales atacantes del conjunto Kroty. El gol estaba cada vez más cerca, todos los presentes en el estadio y los televidentes que estaban siguiendo el partido a través de una pantalla eran conscientes de que el Feyenoord no volvería a casa con un resultado tan escaso.

Merlos, deseoso de aumentar la ventaja en el marcador y de cuajar un buen partido, anotó el segundo gol en su cuenta particular y sentenció definitivamente este partido lleno de altibajos.

Sin duda alguna, esta derrota ayudará al equipo de los Países Bajos a saber como jugar y com no. Los diez primeros minutos del encuentro son la hoja de ruta que deberán seguir si quieren completar una buena campaña, los ochenta restantes son el ejemplo a no seguir si es que quieren estar en la élite nacional y aspirar a jugar un año más en competiciones europeas.