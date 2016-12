Anuario VAVEL Crystal Palace 2016: El talento de Mr. Pardew y la llegada de 'Big Sam'

Google Plus

Anuario Crystal Palace 2016 | Fotomontaje: Aitor Sánchez-Rey Larrea (VAVEL.com)

En estas fechas tan señaladas, toca hacer balance de lo bueno y malo, como bien decía la canción de Mecano. En el caso del Crystal Palace, ha sido un año lleno de altibajos, donde los resultados no acompañaban del todo, aunque la temporada pasada consiguieron la salvación con varias jornadas de antelación. El buen momento de los de Pardew se pudo ver en la FA Cup, donde los londinenses consiguieron llegar a la final de Wembley, dejando por el camino a cinco equipos de Premier League y a uno de segunda división. A todo esto se suma el mal arranque en la presente temporada, donde se sitúan en 17ª posición a sólo dos puntos del descenso, acumulando diez derrotas y sólo cuatro victorias, por lo que Pardew fue despedido y llega la esperanza en forma de 'Big Sam'.

La FA Cup, un sueño a punto de hacerse realidad

Al comenzar el año, casi ni imaginaban estar cerca del sueño de conseguir un título 'copero', un trofeo que no levantaban los londinenses desde hacía ya 25 años, cuando ganaran en 1991 la Full Members Cup (torneo que creó la FA después de que los equipos ingleses fueran expulsados de competiciones europeas tras la tragedia de Heysel): en aquella final vencieron al Everton y sería una de las siete finales que se disputaron en aquel torneo. Hasta entonces, el Palace sólo había conseguido tres títulos de copa en la London Challenge Cup. En pocas palabras, los azulgranas sólo habían conseguido en su historia trofeos de torneos ya extintos (a excepción de los campeonatos de liga en segunda y tercera división), ya que en 1990 llegarían a la final de la FA Cup pero quedarían subcampeones del torneo al empatar en la final 3-3 y perder en el replay de la final por un gol a cero contra el Manchester United. Nadie diría a los pupilos de Alan Pardew que podrían siquiera llegar tan cerca del tan ansiado trofeo como lo hicieron en aquel año. Los jugadores del Palace soñaron y la afición de Selhurst Park, con ellos.

Alan Pardew jugó la final de 1990 | Foto: Daily Express

El Southampton, primer paso en la FA Cup

El largo camino empezó el 9 de enero de este mismo año, donde, después de las jornadas del Boxing Day y de Año Nuevo, les tocaría enfrentarse en la tercera ronda del torneo al Southampton, equipo de Premier League. En esta ronda, donde los equipos de la primera división del fútbol inglés se sumarían a los de inferior categoría, se empezó a gestar la hazaña. El Crystal Palace venía de encadenar una racha en liga que le acercaba con peligro a los puestos de descenso, por lo que la FA Cup se presentaba como un soplo de aire fresco, un lugar donde despejarse de los males ligueros. En el partido contra los 'saints', el Palace conseguiría el pase a la siguiente ronda gracias a la victoria por un gol a dos en el Saint Mary's Stadium: empezó marcando el Crystal Palace gracias a un centro de Puncheon que bien remató de primeras el lateral Joel Ward, a lo que contestó el Soton en el segundo palo con un buen gol del mediocampista español Oriol Romeu. Poco más de 15 minutos después, el conjunto londinense conseguiría reponerse al tanto de los locales gracias a una jugada personal de Wilfried Zaha. Con este resultado, el Palace pasaría a la siguiente ronda: el sorteo determinó que su rival en cuarta ronda sería el Stoke.

Ward marca el primer gol ante el Soton | Foto: Mike Hewit (Getty Images)

Stoke City, el segundo rival al que dejarían fuera

La FA Cup seguía presentándose como un elixir de vida para los de Pardew, pues solventaban sus problemas a base de buen juego e ir pasando rondas. Como ya se mencionó anteriormente, el sorteo de la cuarta ronda de FA Cup le deparó un nuevo enfrentamiento contra un equipo de Premier League: el Stoke City, contra el cual un gol de Wilfried Zaha a asistencia de Yohan Cabaye, uno de los jugadores más destacados de la temporada pasada, valió a los londinenses para clasificarse a la siguiente ronda, donde de nuevo un equipo de Premier League se cruzaría en el camino del Palace, aunque esta vez un rival de máximo nivel: el Tottenham Hotspur.

Zaha pugna un balón con un jugador del Stoke | Foto: Eurosport.co.uk

Sorpresa en White Hart Lane

Ante la opinión de todos los expertos, el derbi 'copero' londinense se decantaría claramente a favor de los Spurs, quienes esa temporada quedaron terceros en la liga tras caer en la pugna con Leicester y Arsenal. Sin embargo, se trataba de un equipo que jugaba competiciones europeas, por lo que había llegado a dicha ronda por méritos propios. Con un once con Alderweireld y Eriksen como suplentes, el Crystal Palace consiguió, sorprendentemente, el pase a la siguiente ronda gracias a un cabezazo de Martin Kelly al borde del descanso, a lo que el equipo de Mauricio Pochettino no supo reaccionar en toda la segunda mitad. La afición de Selhurst Park era todo un jolgorio, una explosión de júbilo para todos los aficionados de los 'eagles' que se desplazaron a White Hart Lane. Los equipos ya tendrían que mirar al Crystal Palace quizás con más atención después de eliminar a todo un Tottenham. ¿Podrían continuar el sueño?

Martin Kelly celebra el gol ante el Tottenham | Foto AFP

El Reading sucumbe a la ilusión 'eagle'

Siguiente ronda, diferente mentalidad. En quinta ronda, el equivalente a los cuartos de final, el Palace se enfrentaba esta vez al Reading, equipo de segunda división que ya había superado a Huddersfield (en el 'replay'), Walsall y a un histórico como el West Brom, así que “the royals” no estarían dispuestos a regalar la eliminatoria. El equipo, cuyas máximas estrellas eran Robson-Kanu y el guardameta Al-Habsi, tuvo numerosas ocasiones durante el encuentro, acorralando en numerosas ocasiones a los chicos de Pardew. Por ello, los capitalinos no tuvieron ocasión de poner la balanza de la eliminatoria a su favor hasta el 86', cuando un penalti cometido sobre Bolasie, que significó la expulsión del central, fue transformado por Cabaye, que dio un poco de tranquilidad al conjunto azulgrana que además, gracias al gol de Fraizer Campbell en el 94', certificó el pase a semifinales de la FA Cup. Ya no se trataba de una mera casualidad. Iban a por la soñada final de Wembley, y habría que pasar por el propio estadio de Wembley para poder alcanzar la finalísima, algo histórico.

Adebayor lucha un balón con un jugador 'royal' | Foto: The FA

Wickham mete al Palace en la final

Empezaba lo realmente serio, donde se empezaban a jugar el poder llegar a una final que incluso daba vértigo mencionarla y que a principio de temporada podría provocar grandes mofas el sólo hecho de pensar que el Palace podía estar ahí, en la pugna por el título. El penúltimo paso para ello fueron las semifinales, disputadas en un estadio de Wembley repleto de gente, 'eagles' y 'hornets' copando el todos los asientos del estadio. En esta semifinal, Connor Wickham se disfrazó de héroe después de los goles de Yannick Bolasie por parte del Palace (en el minuto seis) y de Troy Deeney por parte del Watford (en el minuto 55), estrella del Watford del entrenador de aquel entonces, Quique Sánchez Flores. El dorsal 21 del Crystal Palace declinaría la balanza a favor de los londinenses, que veían cada vez más cerca la final de Wembley. Cada vez más cerca. Hasta que llegó.

Wickham, héroe en las semis de Wembley | Foto: The FA

La final de Wembley

Por fin llegó el tan ansiado día: 21 de mayo de 2016. Después de 26 años sin estar en una final, el Crystal Palace salía por el túnel de vestuarios del mítico estadio inglés jaleado por unos emocionados aficionados que nunca habían visto algo igual: su equipo, considerado en el grupo de los “modestos”, tenía la posibilidad de adquirir una plaza en competiciones europeas, algo que jamás en su historia consiguió, a excepción de su participación en la Intertoto del '99. Los veintidós hombres que salieron al césped de Wembley fueron los siguientes:

Tras una primera parte donde ambos equipos pudieron adelantarse en el electrónico, no fue hasta el minuto 78 cuando se desató la locura en Wembley. Falta a favor del Palace, lanzada por Puncheon que había salido por Cabaye pocos minutos antes); la defensa de los 'red devils' despeja el balón fuera del área, donde estaba Ward, quien colgó de nuevo el balón “a la olla” para que Puncheon, tras controlar con su pierna zurda, la colara por el palo corto de De Gea para anotar el 1-0 en el marcador. El sueño estaba cada vez más cerca y quedaban pocos minutos. Sin embargo, como se suele decir, la alegría no dura mucho en la casa del pobre, ya que sólo tres minutos después Juan Mata marcaba el empate para el jolgorio de sus aficionados. Un golpe muy duro que bien intentarían solventar en los treinta minutos de añadido, a los que acudirían sin uno de sus pilares defensivos, Scott Dann, que tuvo que salir lesionado del campo y ser sustituido por Mariappa.

Tras ello, la entrada de Jesse Lingard en el Manchester United en el minuto 90 de encuentro revolucionó radicalmente el partido, aportando frescura en los últimos metros y dando dolor de cabeza a los laterales del Palace. Así, y tras una serie de rechaces con Valencia con el esférico en los pies, el lateral ex del Recre centró al punto de penalti, donde Lingard, aprovechando un rebote, empalmó el balón con el empeine con tal potencia que Hennessey sólo pudo ver cómo se introducía por la mismísima escuadra. El derrumbe de los aficionados del Palace era real y veían como, faltando diez minutos para el final, su sueño europeo se derruía por completo. A pesar de tener claras ocasiones en los últimos instantes del encuentro, el Crystal Palace volvía a caer como en el '90 frente al mismo rival.

Rooney levanta el trofeo de la FA Cup | Foto: Daily Mirror

El día de la marmota se cebaba para mal con los de Selhurst Park, que veían como una de las pocas oportunidades de conseguir título se esfumaba. La hinchada del Palace no paró de animar a sus chicos después de cosechar la derrota, ya que sabían como nadie el esfuerzo que derrocharon hasta llegar a la final. Once guerreros que lucharon por un objetivo hasta que sus fuerzas casi decaían pero que sus aficionados levantaban a base de cánticos y jaleos. Una hazaña casi irrepetible con un grupo casi irrepetible.

No se ha encontrado a otro Bolasie

A pesar de los grandes fichajes realizados en el pasado verano –más de cincuenta millones de libras invertidas-, el equipo no ha encontrado aún a un líder como lo fue Yannick Bolasie durante la temporada pasada. Gracias en parte a la velocidad, al regate y al gol del congoleño el equipo pudo rozar con los dedos la FA Cup. El hoy jugador del Everton dejó en las arcas azulgranas 25 millones de libras, una cifra record en la entidad. Bolasie abandonó –eso sí, por la puerta grande- el equipo con el que pudo saltar a la fama. Tras el fiasco de no poder jugar esta nueva temporada competiciones europeas, el congoleño decidió embarcarse en el proyecto toffee de la mano de Koeman. El equipo de Liverpool marcha noveno en la tabla, pero la verdad es que su juego no deja indiferente a nadie. Bolasie llegó junto a otros como Williams o Gueye gracias al dinero que el Manchester City depositó por llevarse al joven Stones.

Bolasie es el líder de su selección africana –junto al delantero del Villarreal Bakambu- La República Democrática del Congo ha quedado encuadrada en el grupo C para disputar la próxima Copa de África de Gabón en el mes de enero. Allí se enfrentará, como mínimo, a Marruecos, Togo y Costa de Marfil; sin duda el "grupo de la muerte", con jugadores tan potentes como Benatia, Touré o Akakpo.

Bolasie celebra un gol ante el Arsenal la pasada campaña | Foto: Crystal Palace

Volviendo a las caras nuevas del Palace, Benteke fue sin duda el gran reclamo de la afición. Llegó en las últimas horas del mercado de fichajes y no pudo disputar las primeras jornadas, pero el belga suma ocho goles a pesar de haber tenido actuaciones muy lejos de su mejor nivel. Tras pagar casi 30 millones de libras al Liverpool, se convirtió en el fichaje más caro de la historia Eagle. Con él vinieron otros crakcs como Steve Mandanda, ex portero del Olympique de Marsella. El equipo londinense es el tercero más goleado, pero Mandanda ha atravesado una lesión de la que espera poder reaparecer en 2017. También llegó Andros Townsend, procedente del Newcastle y que vino para intentar no echar mucho de menos a Bolasie. Los demás fichajes fueron Rémy, Flamini, Tomkins, Ladapo, Kaikai y Williams, de los cuales solo Tomkins tiene el puesto de titular asegurado.

Benteke controla un balón | Foto: Crystal Palace

Veremos a ver quiénes son los favoritos por el nuevo entrenador Allardyce. Ya es bien sabido que un entrenador nuevo puede cambiar radicalmente el sistema de jugo de un club, así como sus principales jugadores. La primera toma de contacto será ante el Watford, y el primer gran duelo –también derbi- será ante el Arsenal, todo un desafío.

En definitiva, mucho tienen que mejorar los jugadores del Palace para olvidar definitivamente a Bolasie. Se necesita el desborde de Tomkins, las paradas de Mandanda, pero sobre todo los goles de Benteke. Si el delantero belga logra alcanzar los 20 tantos a final de temporada, su equipo no debería tener problemas.

Alan Pardew no llegó al Boxing Day

Pardew no terminó 2016 con el Palace: | Foto: Crystal Palace

Lo que parecía tan solo un rumor se convirtió en realidad en el momento más inesperado. El 22 de diciembre, a menos de diez días para terminar el año y con el mítico Boxing Day a la vuelta de la esquina, Alan Pardew fue cesado como entrenador del Crystal Palace.

No ha sido el mejor arranque liguero del Crystal Palace, en absoluto. De hecho, la temporada anterior –la misma en la que el Leicester City dio la campanada- el equipo londinense marchaba quinto al final de la primera vuelta.

Pardew ha estado durante 2016 al filo de la destitución. Sin embargo, el subcampeonato de FA Cup salvó su puesto. En verano, a raíz de las grandes incorporaciones que realizó el equipo –Benteke o Mandanda- entre otros, todo apuntaba a que los eagles estarían arriba. A falta de que se juegue el tradicional partido del Boxing Day, tras 17 jornadas el Crystal Palace está al borde del descenso, tan sólo un punto por delante del Sunderland.

A pesar del fantástico torneo copero que realizó, en la Premier League no certificaron su permanencia hasta dos jornadas antes de finalizar la misma. El Newcastle –su anterior club- de Benítez terminó descendiendo y los azulgranas se salvaron. Pardew se despide del Crystal Palace –club con el que triunfó como jugador tras llegar a la final de FA Cup y perderla también contra el Manchester United- tras 87 partidos, donde ha obtenido un porcentaje de victorias del 40%. 35 victorias, 13 empates y 39 derrotas ha sido el balance del londinense.

'Big Sam', nuevo capitán del barco 'eagle'

La directiva del equipo londinense ha perdido la fe en el entrenador de Wimbledon cuando estaba a punto de cumplir los dos años a la cabeza del proyecto. En su lugar, un hombre experimentado a la par que polémico. Sam Allardyce llega al municipio londinense de Croydon para devolver a la afición del Selhurst Park unas victorias que necesitan como agua de mayo.

'Big Sam', ¿salvador del Palace? | Foto: Crystal Palace

El ex jugador de Bolton Wanderers o West Bromwich Albion fue cesado como seleccionador de Inglaterra el pasado mes de septiembre tras estar solamente dos meses en el cargo y haber jugado un partido oficial. Allardyce se vio implicado en un caso de cobro de comisiones ilegales por el traspaso de futbolistas en la Premier.

“Big Sam” regresa a la competición británica sin haberse cumplido apenas medio año. Pero antes de salvar el pasado mes de mayo al Sunderland, el de Dudley entrenó al West Bromwich Albion, Limerick irlandés como entrenador-jugador, Preston North, Blackpool, Notts County, Bolton Wanderers, Newcastle United y West Ham. A este último equipo lo ascendió a la Premier League y forjó la base de lo que es hoy –la temporada pasada el West Ham se ganó el derecho a participar en Europa League-. En su mano y también en la de los grandes jugadores que atesora el Crystal Palace el asegurar la permanencia con mucha antelación y, quién sabe, intentar luchar por algo más. Los entrenadores nuevos siempre son una incógnita pero Sam Allardyce conoce como el que más esta liga.