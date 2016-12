Anuario VAVEL Manchester United 2016: El United busca revertir la situación con el nuevo año

Fotomontajes VAVEL - Aitor Sánchez-Rey Larrea

Los Red Devils eliminaron en la EFL CUP en los octavos de final a su máximo rival, el Manchester City. En los cuartos se enfrentaron al West Ham y ahora en semifinales se verán las caras con el Hull City. A priori, parece que el cuadro de Manchester tendrá su sitio en la final de este torneo y solo queda saber el resultado del otro emparejamiento, Liverpool o Southampton. A diferencia de sus grandes competidores, el Manchester United tiene su objetivo prácticamente perdido, ganar el título de liga. Esto puede traducirse en una baza a favor de ellos, pues tienen la posibilidad de centrarse en la EFL Cup y la Europa League.

En esta última competición tendrá que eliminar al Saint-Étienne en los dieciseisavos de final para seguir avanzando en el Viejo Continente. Es uno de los principales equipos para llevarse el trofeo a casa. En una competición, que por historia es menor al Manchester United, la afición de Old Trafford exige sellar la copa con el nombre inglés.

El United celebrando la Community Shield/ Fotografía: EPA

El año 2017 está lleno de propósitos para el Manchester United. Seguir vivos en la EFL Cup y la Europa League, con el único objetivo de levantarlas al cielo al final de temporada. Enero y febrero son meses importantes para el equipo y pueden decidir el devenir del mismo. En la Premier League se vuelve a formular la meta: clasificarse para la Champions League.

Mourinho, el elegido para coger el timón

Mourinho emprendía un nuevo viaje en su larga y éxitosa carrera deportiva. El Manchester United le consideraba el mejor candidato para revertir una situación insostenible. El mandato de Louis van Gaal fue un desastre, y no pasará a la historia del cuadro red. Más de 250 millones de euros en fichajes durante sus dos temporadas, y no consiguió acabar ni entre los tres primeros equipos en las dos campañas que dirigió al equipo. El triunfo en la final de la FA Cup sobre el Crystal Palace no evitó la destitución del holandés, que no logró clasificar al equipo para la Champions.

'The Special One' firmaba un contrato por tres temporadas hasta junio de 2019 con opción a una más. Ed Woodward, el máximo accionista del club, calificó a Mourinho como el mejor entrenador del mundo, y el único capaz de devolverle al United la posición histórica que merece. Siete meses han pasado desde aquel 27 de mayo donde se hizo oficial el fichaje del portugués, y poco ha cambiado la situación. A pesar de comenzar bien la Premier, pronto cayeron de las primeras posiciones. De momento se encuentra muy lejos del líder, el Chelsea, (trece puntos). No está clasificado para la próxima temporada en Europa League, competición donde ha pasado este año a la siguiente ronda aunque por detrás del Fenerbahçe. Sin embargo, eliminaron al City de Guardiola de la EFL Cup, y ya están en semifinales tras ganar a su vez al West Ham. Si un adjetivo se le puede atribuir al United de Mourinho en esta primera vuelta de temporada es irregular.

Mourinho en su primera rueda de prensa/ Fotografía: EFE

No obstante, la sensación en Old Trafford en los últimos partidos es diferente. Están volviendo a la senda de las victorias y del buen juego, y ya empieza a notarse la mano de Mourinho. Pogba también está asumiendo galones, y aunque está algo lejos del que todo aficionado al fútbol vio en la Juventus, empieza a recordar a él. Mucha temporada queda aún en la Premier, y no está para nada todo dicho. Al United le quedan fuerzas, y promete dar guerra a sus inmediatos perseguidores. De momento tiene opción de conseguir dos títulos, y está cada vez más cerca de jugar la Champions el año que viene. El proyecto de Mou acaba de empezar.

Pogba empieza a deslumbrar

Posiblemente el futbolista más mediático de los últimos años. Una calidad envidiable dentro del terreno de juego, y algo más extravagente fuera de él. Abandonó la Juventus para regresar al United convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del fútbol, superando a jugadores como Cristiano Ronaldo, Neymar o Gareth Bale.

Los Red Devils buscaban realzarse en la Premier con un nuevo proyecto ambicioso al mando de José Mourinho. Un entrenador con experiencia, y capaz de colocar al United de nuevo en lo más alto. Necesitaba un buque insignia, y el más adecuado según el mercado, era el francés Paul Pogba. Madrid, Barcelona, Chelsea, París Saint-Germain, todos lo querían en su equipo. Finalmente el centrocampista decidió irse de la mano con el portugués con dirección Manchester.

Zlatan Ibrahimovic y Pogba celebrando un gol/ Fotografía: Reuters

Pero el día de su debut frente al Bournemouth Pogba no fue el protagonista. La atención la acaparó un sueco de unos 34 años de edad, que también se vestía de corto por primera vez con el Manchester United. Zlatan Ibrahimovic marcó los dos goles que dieron la victoria al conjunto de Mou, dejando a Pogba en un segundo plano. El galo demostró su despliegue físico, y dejó detalles de calidad, cómo suele hacer, pero no fue el verdadero héroe del partido. No obstante, los aficionados reds se fueron a casa con buen sabor de boca pensando que esa pareja daría muchas alegrías al conjunto esta temporada.

No ha resultado ser así. Tienen al futbolista más caro de la historia del fútbol, pero no están ni mucho menos cerca de conseguir los objetivos marcados antes del comienzo de campaña. En 23 partidos ha marcado seis goles y ha repartido seis asistencias. Unas cifras que no son malas siendo centrocampista, pero que están muy lejos de otros jugadores. El United está sexto a 13 puntos del Chelsea, el líder. No obstante en las últimas jornadas ha conseguido remontar varias posiciones y cosechar un buen ritmo de victorias. En los últimos cinco partidos ha conseguido cuatro victorias y un empate, dejando atrás esa racha de casi tres meses sin conocer la victoria en Old Trafford en Premier.