El United vuelve al mejor nivel

Terminó el United el 2016 con buen pie y comienza el 17 con los dos. El equipo de José Mourinho se impuso con dos goles, Ibra y Mata al West Ham, que fue afectado por las decisiones arbitrales. Feghouli fue expulsado en el 15 de forma muy polémica, mientras que el segundo gol de Ibra, el 13º de ésta Premier, estaba en fuera de juego. A pesar de todo, los de Mourinho mostraron más carácter en el partido contra un West Ham que valió de ocasiones desde fuera del área y una muy clara de Antonio que no consiguió transformar.

Locura en la primera mitad

El estadio de Londres, como así ya lo denominan en Inglaterra se llenó por primera vez en el año para ver al West Ham, con un deseo: empezar el año mejor de lo que lo terminó el equipo de Londres. El deseo se hizo en parte realidad. El primer tiempo fue una locura en todo momento, con tramos buenos del United con el balón, aunque lento muchas veces y con un West Ham que asustaba desde fuera del área. Así fue el principio del partido, con un West Ham que nos dejó una de las jugadas del partido; desde atrás y en combinación en todo momento se sacó el balón para terminar con Lanzini disparando desde fuera del área. Era la ocasión perfecta para el equipo de Bilić se adelantase en el marcador. Pero en el minuto 15 las cosas cambiaron mucho para los locales. Feghouli, el ex del Valencia, quien no estuvo bien en el tiempo que jugó terminó antes de tiempo el partido con una acción polémica. El jugador argelino luchó por un balón, aunque quizá se excedió en la disputa junto con el central del United Jones. Mike Dean se lo pensó y decidió mostrar la cartulina roja, una decisión que no gustó en absoluto a la afición local. Después de todo, el United recuperó el balón y combinó bien cerca del área, pero ya con un West Ham metido dentro de su portería, para ayudar a Randolph a mantener la portería a cero el mayor tiempo posible.

Después el equipo de Mourinho, que comenzó algo flojo el partido, se echó para arriba y tuvo tres ocasiones de gol claras, pero que el West Ham supo solventar de buena forma. Sin embargo, cuando todo el mundo dio por muerto al West Ham, Lanzini lanzó desde fuera del área un buen disparo que De Gea a mano cambiada salvó. El primer tiempo terminó con ocasión también del West Ham y con la lección aprendida del United: nunca dejes por muerto al West Ham de Bilić.

Rashford pide la titularidad a gritos:

Además de una FA Cup, Louis van Gaal descubrió nuevas perlas en el United. El entrenador holandés tiene esa faceta, es un visionario de futuras promesas como ya hizo en otros equipos en los que estuvo, Barcelona y Bayern de Múnich. En las dos temporadas que estuvo en el United descubrió la poencia que tenía Lingard, aunque el mejor parado fue Rashford. El joven de 18 años por aquel entonces demostró tener galones en el vestuario de los Diablos Rojos con numerosos goles para ser tan joven. Esta temporada con José Mourinho el joven inglés ha pasado a ser el paciente inglés. Sí, como la película. Mourinho no quiere que Marcus se pierda y le pide calma, pero lo cierto es que cada vez que sale al campo marca la diferencia.

Mourinho ya quiso tomar las riendas del juego en el descanso cuando se cargó a Darmian para que entrase Mata. Pero en el 58 entró Rashford y el West Ham quedó sentenciado. Por la izquierda era imparable y a todo llegaba. En el minuto 63 fabricó una jugada en el área y le dio la asistencia a Mata para hacer el primer gol de la tarde. Rashford siempre tomaba la mejor decisión para el equipo en cada jugada, todo eran asistencias para que alguien rematase el balón. Pogba la tuvo para hacer el segundo, pero falló en el disparo a puerta. Cuando todo parecía tranquilo apareció Antonio con un balón al espacio y con ocasión de gol muy clara, pero por mala fortuna disparó al muñeco, a De Gea y el delantero sólo pudo lamentarse.

Y como siempre apareció el segundo máximo goleador de la Premier, Zlatan Ibrahimović. Tras un rechace de Ander Herrera, Ibra pegó el punterazo, aunque en fuera de juego claro, para que el United cerrase el partido. Ya son 13 goles de Ibra y mete presión a Diego Costa con 14. Desde entonces, el United de Mourinho dominó con toda la tranquilidad del mundo.

El United recupera el buen nivel y el West Ham se podría complicar

Le costó al United mostrar el buen nivel en los partidos, pero desde que el mejor Ibra ha vuelto y desde que tiene recursos que funcionan desde el banquillo como Rashford, el equipo de Mourinho está recuperando poco a poco los puntos que perdió al principio de temporada, aunque éste equipo tiene muy difícil ya la Premier, todavía puede dar de qué hablar. Su objetivo ahora es meterse en Champions aunque están lejos: sextos con 39 puntos. Por otro lado, el West Ham no empieza bien el año y se encuentra en tierra de nadie, en la mitad de tabla con 22 puntos. Es cierto que las decisiones arbitrales no le han ayudado en este partido, pero los de Bilić tienen que ponerse las pilas.