Marco Silva: "Creemos que es posible mantener al Hull en la Premier League"

Marco Silva en su primer entrenamiento. Foto: Hull City

El Hull City hizo oficial en la mañana del jueves la contratación de Marco Silva como técnico para sustituir al cesado Mike Phelan.

El preparador luso llega al KC Stadium con la prácticamente imposible tarea de mantener en la Premier League a un equipo que no vence en liga desde hace dos meses. En su primera entrevista afirmó estar preparado para el reto y dijo: "Creemos que es posible conseguir este reto. Estamos aquí para conseguir la permanencia en la Premier League y este es nuestro único objetivo en los próximos meses. Es lo que necesita el club para poder seguir creciendo y mantenernos sería un gran éxito y es lo que tenemos en mente".

"Los jugadores tienen que ser inteligentes y saber qué partidos importan" "Sabemos que será complicado por la mala racha de resultados de los últimos meses y por la posición del equipo en la tabla pero es importante que tratemos de cambiar las cosas. Tenemos una semana y un mes muy complicado con muchos partidos por delante pero tenemos que estar concentrado en los partidos importantes y los jugadores son inteligentes y lo saben", explicó. "Yo creo, claro que creo que es posible porque si no, no estaría aquí. Creo que puedo ayudar a este equipo", dijo con firmeza.

Silva en su primer entrenamiento con los Tigers. Foto: Hull City

"Todos queremos lo mismo, los seguidores, los directivos, los futbolistas y yo entendemos que es importante mantenerse en esta liga. Estaremos en estos campos de entrenamiento las horas que hagan falta hasta que la gente se adapte a nuestra rutina, es importante que todos entienda las cosas que hace falta cambiar lo antes posible", apuntó Silva.